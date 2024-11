To świadczenie nie jest zasiłkiem dla bezrobotnych, ale przysługuje po utracie pracy. Jakie warunki należy spełniać?

Osoba ubiegająca się o uzyskanie prawa do świadczenia przedemerytalnego powinna spełniać jeden z następujących warunków indywidualnych:

1. Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, powinna mieć ukończone co najmniej: 56 lat - kobieta oraz

61 lat - mężczyzna i posiadać okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej: 20 lat dla kobiet i

25 lat dla mężczyzn.

2. Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, powinna mieć ukończone co najmniej: 55 lat - kobieta oraz

60 lat - mężczyzna oraz posiadać okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej: 30 lat dla kobiet i

35 lat dla mężczyzn.

3. Do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości powinna mieć ukończone co najmniej: 56 lat - kobieta i

61 lat - mężczyzna i posiadać okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej: 20 lat dla kobiet i

25 lat dla mężczyzn.

4. Zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, powinna mieć ukończone co najmniej: 55 lat - kobieta oraz

60 lat - mężczyzna i osiągnąć okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej: 20 lat dla kobiet i

25 lat dla mężczyzn.

5. Zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pobieranych nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, albo przyznaniem osobie, nad którą opieka była sprawowana, prawa do świadczenia wspierającego, o którym mowa w ustawie o świadczeniu wspierającym, i do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, powinna ukończyć co najmniej: 55 lat - kobieta oraz

60 lat - mężczyzna i osiągnąć okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej: 20 lat dla kobiet i

25 lat dla mężczyzn.

6. Do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, powinna posiadać okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej: 35 lat dla kobiet i

40 lat dla mężczyzn.