3317,70 zł za pracownika – tyle od grudnia wyniesie obowiązkowa wpłata na PFRON

Wzrosła wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale bieżącego roku. Konsekwencje tego wzrostu odczują pracodawcy – już od grudnia będą musieli dokonywać wyższych obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak obliczać wysokość wpłaty na PFRON

Wysokość obowiązkowych, comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Pracodawcy dokonują tych wpłat w wysokości iloczynu 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób. Stanowi o tym art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.)

Wysokość obowiązkowej wpłaty na PFRON od grudnia

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosła 8161,62 zł. Kwota ta jest wyższa o 123,21 zł od przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2024 r. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia podał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 971.

Wyższe przeciętne wynagrodzenia oznacza wyższą wpłatę na PFRON. W okresie od 1 grudnia 2024 r. do 28 lutego 2025 r. równowartość 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale wynosi 3317,70 zł. Taką opłatę pracodawca musi co miesiąc wpłacić za pracownika. Kwota ta jest wyższa o 50,09 zł od kwoty obowiązującej od 1 września do 30 listopada 2024 r.