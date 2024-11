ZUS: Tylko do 30 listopada rodzice mogą składać wnioski o pieniądze przysługujące na dzieci

30 listopada mija ostateczny termin złożenia wniosku o wyprawkę szkolną, tzw. 300 plus, w ramach programu „Dobry Start”. Pieniądze przysługują na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność - do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski o 300 plus można składać do 30 listopada

Do ZUS nadal wpływają wnioski o świadczenie 300 plus. Termin na ostateczne złożenie wniosku to 30 listopada 2024 r. Po tej dacie złożenie dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Wyprawka szkolna, tzw. 300 plus, przysługuje w ramach programu „Dobry Start” na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność - do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach, ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.

Kto ma prawo złożyć wniosek

Do złożenia wniosku o 300 plus uprawnieni są matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Wniosek o 300 plus można złożyć przez:

eZUS (Platformę Usług Elektronicznych ZUS),

aplikację mobilną mZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie 300 plus

Na wypłatę świadczenia ZUS ma dwa miesiące. Rodzic lub opiekun, który złoży wniosek pod koniec listopada, pieniądze na wyprawkę szkolną może otrzymać nawet w 2025 r. W praktyce jednak wypłaty wyprawki szkolnej są realizowane znaczenie szybciej.