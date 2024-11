Sejm zadecydował: Będą zmiany w składce zdrowotnej. Kto skorzysta?

27 listopada Sejm uchwalił zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja zakłada m.in. zmniejszenie minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców.

Nowelizacja przepisów o składce zdrowotnej

27 listopada 2024 r. Sejm znowelizował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja przewiduje, że przychody ze sprzedaży środków trwałych (np. nieruchomości) nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej.

REKLAMA

Autopromocja

Kolejne z rozwiązań (wprowadzone jako autopoprawka Ministerstwa Finansów do projektu Ministerstwa Zdrowia) zakłada zmniejszenie od 2025 r. minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Kto skorzysta na zmianie składki zdrowotnej

Według rządu na zmianie skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców - osoby o najniższych dochodach lub o stracie zaoszczędzą dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie. Rząd zapewnia, że w budżecie na 2025 r. zarezerwowano środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej. W ocenie skutków regulacji zaznaczono, że koszt tego rozwiązania dla budżetu państwa to ok. 945 mln zł.

Wiceminister finansów Marcin Łoboda poinformował, że liczący ok. 1,5 mld zł ubytek spowodowany zmianami w składce zdrowotnej zostanie uzupełniony dotacją podmiotową dla NFZ. Pieniądze na ten cel są przewidziane w rezerwie celowej.

Jak posłowie głosowali za nowelizacją

W głosowaniu nowelizację poparło 248 posłów. Przeciwnych zmianom było 6 posłów, a 171 wstrzymało się od głosu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wcześniej w głosowaniu Sejm nie zgodził się na odrzucenie rządowego projektu nowelizacji, o co wnioskowało koło Razem. Sejm nie poparł też wniosków mniejszości zgłoszonych przez PiS. Jedna z poprawek dawała możliwość korekty zapłaconej składki zdrowotnej przedsiębiorcom, którzy środki trwałe (np. nieruchomość) zbyli 1 stycznia 2022 r. i później.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.