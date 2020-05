Wniosek o zgodę na przeznaczenie środków ZFA lub ZFRON (Wn-C-ZF)

Wniosek Wn-C-ZF

W ramach tarczy antykryzysowej dysponenci ZFRON i ZFA mogą wydatkować środki tych funduszy na cele związane z ratowaniem miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zapewnieniem ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji raz ciągłości działalności dysponenta, a także na wynagrodzenia i pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych – po uzyskaniu zgody PFRON. W związku z pytaniami o treść wniosku Biuro we współpracy z PFRON przygotowało interaktywny i dostępny wniosek Wn-C-ZF służący do wnioskowania o zgodę na dokonanie tych wydatków.

Wniosek Wn-C-ZF dotyczy zgody na wydatkowanie środków ZFRON lub ZFA na podstawie art. 68gd ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

Przeznaczenie kwoty do 20% do upływu 6 miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Na tej podstawie w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji, może być przeznaczona na:

utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych; wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:

pracownikami,

wykonawcami pracy nakładczej,

innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,

niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;

3. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek Wn-C-ZFRON może być wypełniony w formie elektronicznej i złożony w formie elektronicznej, dokumentowej lub pisemnej. Najdogodniej jest go jednak wypełniać elektronicznie i składać drogą e-mail w formie elektronicznej lub dokumentowej – dlatego przygotowaliśmy wniosek do wypełniania elektronicznego z możliwością przesłania elektronicznego lub wydruku i złożenia go w formie pisemnej.