Czym są programy specjalne urzędów pracy?

Programy specjalne urzędów pracy

Programy specjalne to narzędzie wsparcia dla osób, którym najtrudniej znaleźć i utrzymać pracę lub zaistnieć na rynku pracy. Mogą one być realizowane po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy. To minister właściwy do spraw pracy określa szczegółowe zasady organizacji i realizacji programów specjalnych, zakres ich stosowania, sposób wyłaniania i doboru uczestników oraz sposób finansowania tych programów z Funduszu Pracy. Odbywa się to w drodze rozporządzenia, mając na uwadze zgodność wydatkowania środków z zasadami przyznawania pomocy de minimis.

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Prawo pracy i ZUS. Pakiet 5 ebooków

reklama reklama



Zasady finansowania programów specjalnych

Finansowanie programów specjalnych jest realizowane dzięki środkom z Funduszu Pracy przyznanych na organizację zadań w powiecie, ustawa dopuszcza jednak inne źródła wsparcia finansowego. Łączna kwota wydatków poniesionych w roku budżetowym na tę formę wsparcia nie może przekroczyć 10% wysokości środków Funduszu Pracy. Jednak w sytuacji, gdy realizacja programów przekracza 10% wysokości środków Funduszu Pracy, minister właściwy ds. pracy może przyznać dodatkowe środki z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy na realizację programów specjalnych.

Maksymalna wysokość środków w ramach jednego programu specjalnego na jednego uczestnika nie może przekroczyć 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia programu specjalnego.

Do kogo skierowane są programy specjalne?

Programy specjalne są realizowane w celu aktywizacji:

osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, osób bezrobotnych, osób poszukujących pracy, które:

są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

są żołnierzami rezerwy,

pobierają rentę szkoleniową,

pobierają świadczenie szkoleniowe,

podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

są cudzoziemcami, których określa art. 43, ust. 1, pkt 9 Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy