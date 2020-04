Nienależnie pobrane dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych - ulgi w spłacie

W okresie od dnia 8 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie stosuje się art. 49f ust. 3f i 3g ustawy o rehabilitacji (podstawa prawna).

W powyższym terminie część dotycząca należności z tytułu opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 49f ust. 3f ustawy o rehabilitacji, nie będzie wymagana przy uregulowaniu wysokości rat wynikających z zawartych umów.

Ponadto w przypadku, gdy zobowiązany do zapłaty, nie wywiąże się z opłacenia raty, której termin płatności przypada w okresie od dnia 8 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, umowa nie ulegnie automatycznie rozwiązaniu, a wypłata bieżącego dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne nie zostanie wstrzymana z tego powodu.