8 marca 2026 r. wolne od pracy? Podpisu Prezydenta i ustawy na ten moment brak

Kończy się 2025 r. wielu z nas myśli już o planach na 2026 r. I tak, powraca temat dni wolnych. W dniu 8 marca przypada szczególny dzień - Dzień Kobiet. Pojawił się jakiś czas temu pomysł, aby 8 marca w 2026 r. i w latach kolejnych ten dzień - jako Dzień Kobiet był wolny od pracy. Czy to możliwe w Polsce?

Odkąd w życie weszła dyrektywa work life balance, dot. równowagi w życiu zawodowym i osobistym coraz więcej mówi się na polskim rynku pracy o dodatkowych urlopach, o efektywności pracy pracownika, o krótszym i bardziej zrównoważonym czasie pracy pracowników. Takie zmiany są potrzebne, ponieważ pracownicy coraz częściej cierpią na problemy psychiczne, na depresję, na wypalenie zawodowe. W wielu miejscach pracy ma miejsce mobbing czy dyskryminacja. Do tego dochodzi stres czy choroby zawodowe. Pracownicy właśnie z tych powodów korzystają ze zwolnień lekarskich, bo w rzeczywistości potrzebują urlopów regeneracyjnych czy dla poratowania zdrowia. Oczywiście wprowadzenie do polskiego prawa każdego dodatkowego dnia wolnego od pracy, jak np. miało to ostatnio miejsce co do wolnej wigilii 24 grudnia, to ogromny koszt dla skarbu państwa i mniej korzyści gospodarczych i ekonomicznych. Jednak czy kapitał może mieć pierwszeństwo przed człowiekiem i jego pracą? To trudne pytanie. Pomimo tego pojawił się pomysł dodatkowego ustawowego dnia wolnego od pracy, dnia 8 marca. Zatem czy 8 marca 2026 r. będzie wolne od pracy? Jeśli tak, to czy dla wszystkich czy tylko dla kobiet?

Kiedy jest dzień kobiet 2026?

Dzień Kobiet jest w dniu 8 marca 2026 r. (niedziela).

Kiedy obchodzimy Dzień Mężczyzny 2026?

Dzień Mężczyzny w 2025 r. obchodzimy 2 dni po Dniu Kobiet, tj. 10 marca (wtorek).

Dzień Kobiet: problem łączenia pracy z rodzicielstwem

Kobiety często łączą pracę z rodzicielstwem. Ten jeden dzień w roku, dzień kobiet 8 marca, gdyby był wolny od pracy, mógłby być dniem tylko dla nich, na odpoczynek, regenerację, na realizację pasji i spędzenie czasu wolnego tylko z myślą o sobie. Jednak wszyscy wiemy jakie są realia... Co gorsza, pomimo znacznej nowelizacji prawa pracy w obszarze uprawnień rodzicielskich w 2023 r. wciąż wiele kobiet zgłasza problemy w realizacją przepisów w rzeczywistości. Przykładem tego są liczne pisma wpływające do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wpływają wnioski w sprawie podjęcia ze strony państwa działań w celu wdrażania kolejnych rozwiązań w obszarach polityki prorodzinnej i prawa pracy sprzyjających tworzeniu warunków ułatwiających łączenie pracy zawodowej z rodzicielstwem. "Mama wraca do pracy - bariery behawioralne i kierunki wsparcia" to raport, z którego wynika, że istnieje problem z szybkim i aktywnym powrotem kobiet na rynek. Raport został przygotowany przez Polski Instytut Ekonomiczny Dokument porusza kwestie związane z zatrudnieniem, zarobkami oraz wsparciem ze strony państwa dla matek wracających do pracy. Raport podkreśla również rolę polityki społecznej w kształtowaniu sytuacji matek na rynku pracy oraz przedstawia rekomendacje dotyczące zmian w systemie wsparcia dla rodzin z dziećmi. Jakie są wnioski z raportu: istnieją istotne różnice w poziomie zatrudnienia i zarobków kobiet przed i po urodzeniu dziecka; polityka społeczna ma kluczowe znaczenie dla sytuacji matek na rynku pracy, wsparcie ze strony państwa dla matek wracających do pracy jest niewystarczające, brak elastycznych form zatrudnienia utrudnia powrót matek do pracy; nierówności płacowe między kobietami a mężczyznami utrzymują się także po urodzeniu dziecka; dostęp do opieki przedszkolnej jest kluczowy dla umożliwienia powrotu matek do pracy.

Ważne REKOMENDACJE CO DO POWROTU KOBIET NA RYNEK PRACY Zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci; wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia dla matek wracających do pracy; rozszerzenie programów wsparcia dla matek na rynku pracy, np. szkolenia zawodowe; promowanie równości płac między kobietami a mężczyznami; wzmocnienie polityki społecznej skierowanej do rodzin z dziećmi, np. poprzez rozbudowę systemu zasiłków.

Dlaczego 8 marca jest dniem kobiet?

Jak czytamy na stronie rządowej, gov.pl: Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pierwszy dzień Kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 roku ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku, a w Europie zachodniej w 1911 roku. W Polsce po raz pierwszy od 24 marca 1924 r. Święto to ustanowiono dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy dla kobiet (wówczas w fabrykach). Dzień Kobiet to święto ustanowione przez Międzynarodówkę Socjalistyczną w Kopenhadze w 1910 roku, jako dzień pamięci ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Dzień ten upamiętnia datę 8 marca 1908 roku, kiedy 15 tysięcy kobiet, pracownic nowojorskiej fabryki tekstylnej, podjęło strajk domagając się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Słusznie podkreśla się, że Dzień Kobiet jest czasem refleksji na temat poczynionych postępów, wezwania do zmian oraz świętowania aktów odwagi i determinacji przez zwykłe kobiety, które odegrały niezwykłą rolę w historii swoich krajów i społeczności.

Co na dzień kobiet?

Najlepszym prezentem jaki mogą sobie zrobić kobiety dla siebie samych jest zadbanie o swoje zdrowie (to psychiczne i fizyczne). Bez zdrowia nie ma w zasadzie nic. Minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła pakiet rozwiązań „Bezpieczna, świadoma Ja”, którego celem jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet. Jeszcze rok temu, sprawą Kobiet zajął się też Rzecznik Praw Obywatelskich, ponieważ skierował do Agnieszki Dziemianowicz – Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo, w którym prosi o podjęcie działań w celu wdrażania kolejnych rozwiązań w obszarach polityki prorodzinnej i prawa pracy sprzyjających tworzeniu warunków ułatwiających łączenie pracy zawodowej z rodzicielstwem. Kobiety wciąż mają problem z aktywizacją na rynku pracy, szczególnie po urodzeniu dziecka. W tym wszystkim ważne jest też zachowanie work-life balans i sukcesywne realizowanie założenia: bez stresu do sukcesu.

Gdzie 8 marca jest dniem wolnym od pracy?

Jak podają media Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest w wielu krajach, m.in. w Albanii, Bułgarii, Brazylii, Rosji, Francji, Portugalii, Rumunii, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie i Białorusi, a także we Włoszech. W niektórych państwach (np. Niemcy, ale nie całe) jest to całkowicie dzień wolny od pracy, a w innych pracuje się kilka godzin krócej, np. połowę dniówki. W Polsce w 2026 r. dzień kobiet wypada w niedzielę - więc dla większości kobiet jest wolny od pracy.

8 marca dniem wolnym od pracy w Berlinie

Jak podaje onet.pl: "Międzynarodowy Dzień Kobiet został wprowadzony jako święto państwowe w Berlinie zaledwie pięć lat temu — a teraz wolne od pracy tego dnia ma ponownie zniknąć. Przynajmniej jeśli Stowarzyszenie Biznesu Berlina i Brandenburgii (UVB) postawi na swoim. Powodem inicjatywy głównej organizacji gospodarczej i społeczno-politycznej w regionie (która obejmuje około 60 stowarzyszeń przedsiębiorców i pracodawców) jest słaba sytuacja gospodarcza w stolicy. A święta państwowe kosztują, zgodnie z argumentacją dyrektora zarządzającego Alexandra Schirpa. Zasugerował on zatem po prostu przeniesienie niektórych świąt państwowych na niedziele, tak aby nie wpłynęło to na żaden dzień roboczy w ciągu tygodnia. Według jego kalkulacji każdy dodatkowy dzień roboczy przyniósłby Berlinowi korzyści ekonomiczne w wysokości około 230 mln euro (981 mln).". Zobaczymy jak potoczy się sytuacja, jednak takie prognostyki z pewnością nie wpłyną na pozytywne polskie analizy w tym zakresie.

Jakie dni wolne od pracy w 2026?

Dni wolne od pracy w 2026 r. to:

1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (czwartek) - Święto Pracy

3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych

11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czy 8 marca 2026 r. będzie wolne od pracy?

Na chwilę obecną w kalendarzu dni wolnych od pracy na 2026 r. nie ma dnia 8 marca, jako dzień wolny od pracy. Niemniej jednak taki pomysł został zgłoszony. Wszystko zależy od przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz wykonawczej czy taki dzień, jak 8 marca dzień kobiet zostanie uchwalony, jako dzień wolny od pracy. Nie nastąpi to w 2025 r., ale być może w 2026 czy w latach kolejnych.

Ważne WOLNY 8 MARCA: DZIEŃ KOBIET oraz 10 MARCA: DZIEŃ MĘŻCZYZNY Dzień kobiet, 8 marca w wielu zakładach pracy, jest dniem wolnym od pracy. Co ciekawe w pewnych miejscach ten dzień jest wolny tylko dla kobiet, aby to szczególnie uhonorować kobiety, a w innych miejscach 8 marca jest dniem wolnym dla kobiet i mężczyzn. Inni pracodawcy idą o krok dalej, w obawie o potencjalną dyskryminację ustanawiają dzień wolny dla Mężczyzn w dniu ich święta, tj. 10 marca. Na takie rozwiązania nie decyduje się wielu pracodawców, ale polityka różnego rodzaju profitów pracowniczych jest naprawdę mocno rozwinięta na polskim rynku pracy. Na takie rozwiązania decydują się szczególnie korporacje, które wydają akty wewnętrzne, regulaminy, w których postanawiają o dodatkowych uprawnieniach dla pracowników.

Pakiet dla kobiet „Bezpieczna, świadoma ja”

