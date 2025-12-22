Koniec roku to czas, w którym w wielu firmach wraca temat świątecznych benefitów. Część pracodawców decyduje się na prezenty, inni na bonusy, a jeszcze inni rezygnują z tego rodzaju gestów. Dane z najnowszej ankiety Gi Group Holding nie pozostawiają wątpliwości: pracownicy bardziej cenią świadczenia finansowe i dodatkowe dni wolne niż tradycyjne upominki.

Świąteczne upominki to w Polsce tradycja - z dostępnych danych wynika, że ponad 80% firm decyduje się na tego rodzaju gest wobec zespołu. Wciąż popularne są zestawy świąteczne, bony na wydarzenia kulturalne oraz drobne upominki firmowe, choć ich znaczenie stopniowo maleje.

Ważne W wielu organizacjach pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny, otrzymują jednorazowe premie lub przedpłacone karty podarunkowe, co pozwala wykorzystać środki zgodnie z własnymi potrzebami.

Premia a może dodatkowy dzień wolny? Świąteczno-noworoczne benefity pracownicze

Pracownicy mają jasne oczekiwania: benefit ma być użyteczny, a zdecydowanym faworytem jest premia pieniężna – w ankiecie przeprowadzonej przez Gi Group Holding wskazało na nią 95% respondentów, podczas gdy prezent rzeczowy wybrało jedynie 5% ankietowanych. Tegoroczne wyniki są zbliżone do tych z 2023 roku, kiedy 12% osób jako preferowaną formę benefitu świątecznego wskazało rozwiązanie niepieniężne.

– Wysoki odsetek wskazań na premię świąteczną pokazuje, że dla wielu osób liczy się przede wszystkim praktyczność. Zamiast upominków, które nie zawsze są „trafione”, pracujący wolą otrzymać świadczenie, które mogą wykorzystać zgodnie z własnymi potrzebami. Premia pieniężna daje możliwość wyboru i swobodę decyzji, na co przeznaczyć otrzymane środki. Istotny jest też fakt, że koniec roku to okres zwiększonych wydatków, więc dodatkowa gotówka może być realnym i cennym wsparciem – tłumaczy Ewa Wachowicz, HR Business Partner, Grafton Recruitment i Wyser Executive Search.

Rosnąca popularność dodatkowego dnia wolnego

Wśród innych świadczeń niż premie największym zainteresowaniem cieszy się dodatkowy dzień wolny od pracy — wskazało go 57% uczestników ankiety Gi Group Holding. To wyraźny wzrost w porównaniu do 2023 roku, kiedy ten wariant wybrało 37% respondentów. Karta upominkowa ucieszyłaby 34% ankietowanych, to z kolei mniej niż dwa lata temu, gdy za najbardziej atrakcyjną formę świątecznego benefitu uważało ją 47% osób. Tylko 6% badanych wybrałoby bilet na wydarzenie kulturalne, a 3% upominek firmowy – obie te formy również cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż dwa lata temu.

– Pracownicy zwracają dziś uwagę nie tylko na sam benefit, ale też na to, czy stoi za nim realna troska i zrozumienie ich potrzeb. To, co jeszcze kilka lat temu było uważane za wystarczające, dziś może być odebrane jako nieadekwatne. Firmy, które potrafią wyjść poza dotychczasowy schemat i wsłuchać się w oczekiwania zespołu, budują silniejszą relację z pracownikami i to nie tylko od święta – wyjaśnia Grzegorz Gojny, Dyrektor Regionalny Gi Group.

Źródło; Gi Group Holding w Polsce, więcej: https://www.gigroupholding.com/polska/