REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Podatki » Siedmiu sędziów stawia sprawę jasno: jeżeli masz taką pracę, to niepotrzebnie płacisz podatek fiskusowi. Ci pracownicy będą zachwyceni orzeczeniem

Siedmiu sędziów stawia sprawę jasno: jeżeli masz taką pracę, to niepotrzebnie płacisz podatek fiskusowi. Ci pracownicy będą zachwyceni orzeczeniem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 grudnia 2025, 22:27
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
podatek marynarz Norwegia, unikanie podwójnego opodatkowania, ulga abolicyjna, wyrok NSA marynarze Norwegia, PIT marynarze praca na statku, konwencja polsko-norweska, opodatkowanie marynarzy, rozliczenie podatkowego, fiskus, skarbówka
Siedmiu sędziów stawia sprawę jasno: sprawdź, czy masz taką właśnie robotę? Jeżeli tak, to w Polsce powinieneś się załapać na zwolnienie podatkowe - ci pracownicy są zachwyceni wyrokiem
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał orzeczenie, który może odmienić los podatkowy dla tysięcy pracowników. Co więcej, podejście skarbówki było w tej sprawie na tyle niechlujne, że NSA dodatkowo wydał postanowienie zawiadamiając Ministra Finansów o "istotnych nieprawidłowościach" w działaniu organów podatkowych. O co dokładnie chodzi i kto skorzysta na wyroku?

rozwiń >

Spór o podatki tej grupy pracowników trafił przed poszerzony skład NSA

Polscy marynarze pracujący na statkach morskich będąc w eksploatacji norweskich przedsiębiorstw od lat zmagają się z niepewnością podatkową. Problematyczna kwestia jest fundamentalna - czy ich wynagrodzenia powinny być opodatkowane w Polsce, skoro Norwegia - chociaż ma prawo opodatkowywać takie dochody - to stosuje wobec marynarzy zwolnienie podatkowe?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Ta pozornie nietrudna do rozstrzygnięcia "na chłopski rozum" kwestia okazała się jednak na gruncie przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce na tyle skomplikowana i istotna dla całego systemu podatkowego, że Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o poszerzonym składzie siedmiu sędziów dla jej rozpoznania. Wyrok jest całkowitą nowością prawną, bo zapadł 15 grudnia 2025 r. (sygn. II FSK 785/22) i może stanowić punkt zwrotny dla interpretacji przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania - przynajmniej w kontekście pracy na morzu.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Norwegia zwalnia z opodatkowania, Polska opodatkowuje - kto ma rację?

Sedno problemu koncentrowało się wokół specyficznego stanu prawnego i faktycznego. Norwegia, jako państwo bandery pod którą pływa dana jednostka, ma zgodnie z umową międzynarodową prawo do opodatkowania wynagrodzeń marynarzy zatrudnionych na takim statku. Jednocześnie norweskie władze podatkowe stosują zwolnienie podatkowe wobec marynarzy - bez względu na ich rezydencję podatkową. W ten sposób stosują preferencję i zachętę dla wykonywania tego zawodu.

Ważne

Co stało się osią sporu rozstrzygniętego przez NSA?

Organy podatkowe w Polsce stanęły na stanowisku, że skoro Norwegia faktycznie nie pobiera podatku od wynagrodzeń marynarzy, to Polska ma pełne prawo opodatkować te dochody bez stosowania mechanizmów przewidzianych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podstawą prawną, którą musiał wziąć pod uwagę NSA, była Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie 9 września 2009 roku, zmieniona Protokołem z 5 lipca 2012 roku. Kluczowe znaczenie miały zwłaszcza wymienione przez NSA w komunikacie na temat sprawy art. 14 ust. 3 oraz art. 22 ust. 1 tej Konwencji.

REKLAMA

Przełomowe stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania tej pracy

NSA w składzie siedmiu sędziów zajął stanowisko korzystne dla marynarzy. Sąd uznał, że jeżeli marynarz spełnia warunki określone w przepisach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczących podatku z pracy najemnej na statku morskim, to przepisy te mają zastosowanie - nawet jeśli drugie państwo w jakikolwiek sposób zrezygnowało z opodatkowania tych dochodów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siódemkowym doszedł do przekonania, że przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Norwegią nie wprowadzają warunku faktycznej zapłaty podatku w drugim państwie. Nie ustanawiają również zasady, zgodnie z którą podatek musi zostać uiszczony w którymkolwiek z państw będących stronami Konwencji.

Dlatego zapadłe orzeczenie ma kolosalne znaczenie dla tysięcy polskich marynarzy, którzy wykonują pracę na statkach morskich pod norweską banderą. Oznacza bowiem, że sam fakt zwolnienia podatkowego w Norwegii nie przekreśla możliwości zastosowania mechanizmów przewidzianych w polsko-norweskiej umowie podatkowej.

KOMPLET PODATKI NA 2026 ROK

Metoda proporcjonalnego zaliczenia i ulga abolicyjna - co to oznacza w praktyce?

NSA wskazał w wydanym orzeczeniu, że takim stanie faktycznym, jak przedmiotowa sprawa - gdy dochody, które powinny podlegać opodatkowaniu w Norwegii, faktycznie nie są tam opodatkowane na podstawie decyzji władz norweskich - zastosowanie znajduje metoda proporcjonalnego zaliczenia w połączeniu z ulgą abolicyjną.

Metoda proporcjonalnego zaliczenia (lub inaczej metoda kredytu podatkowego) polega na tym, że podatnik, który rozlicza swoje zagraniczne dochody w Polsce, od polskiego podatku odlicza podatek zapłacony za granicą. Problem interpretacyjny, tak jak w niniejszej sprawie, pojawia się, gdy podatek za granicą nie został zapłacony - bo wówczas nie ma czego odliczać. I w tym właśnie miejscu przychodzi zdaniem NSA ulga abolicyjna, która pozwala na dodatkowe odliczenie i w efekcie może prowadzić do sytuacji, w której polski podatek zostaje znacząco ograniczony lub całkowicie zniesiony.

Jak podkreślił NSA: "Ostateczny kształt obowiązku podatkowego wynika zatem z danego stanu faktycznego i ewentualnie osiąganych innych dochodów w kraju i za granicą." To oznacza, że każda sytuacja musi być analizowana indywidualnie z uwzględnieniem całości dochodów podatnika i jego sytuacji.

Problem: kim jest "podmiot eksploatujący statek"? NSA rozstrzyga wątpliwości

Jednym z kluczowych zagadnień do rozważenia przez Naczelny Sąd Administracyjny było zinterpretowanie pojęcia "podmiotu eksploatującego statek". To miało fundamentalne znaczenie dla ostatecznego kształtu orzeczenia, gdyż od prawidłowego ustalenia tego, kto eksploatuje dany statek, zależy w ogóle możliwość zastosowania przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W praktyce w branży morskiej sytuacja często bywa skomplikowana. Pojęcia takie jak właściciel statku, zarządca techniczny, operator komercyjny czy przewoźnik, często oznaczają zupełnie różne podmioty, a każdy z nich może używać statek. Sąd musiał ustalić, który z tych podmiotów jest podmiotem eksploatującym statek.

Ważne

Podmiot eksploatujący statek według NSA - kluczowe dla tego ustalenia jest odpowiedź na pytanie: czy dany podmiot ma "władztwo operacyjne" nad statkiem. To oznacza przede wszystkim zdolność do decydowania o zasadniczych elementach eksploatacji statku ze względu na jego funkcję - czyli o przyjęciu ładunku i akceptacji trasy przewozu, co następuje z pozycji przewoźnika.

Co ciekawe, NSA czyniąc taką a nie inną interpretację, zajął stanowisko iż kwestie takie jak odpowiedzialność za bezpieczeństwo statku, jego stan techniczny, skompletowanie załogi czy świadczenie usług dla załogi, mają znaczenie drugorzędne. To pomocne i istotne rozróżnienie, które może być pomocne w innych sytuacjach wymagających prawidłowej kwalifikacji wielu stanów faktycznych w podobnych sprawach.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Sygnalizacja do Ministra Finansów - żółte, a może czerwone światło od NSA?

Przedmiotowa sprawa jest o tyle ciekawa, że wydany wyrok to nie jedyne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Sąd zdecydował również na wydanie tzw. postanowienia sygnalizacyjnego, o którym mowa w art. 155 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ważne

Naczelny Sąd Administracyjny na mocy postanowienia poinformował Ministra Finansów i Gospodarki o "istotnych nieprawidłowościach wynikających z przyjętej przez organy podatkowe wykładni przepisów konwencji międzynarodowych w sprawach unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania.".

Postanowienie sygnalizacyjne to wyjątkowy instrument prawny, który jest stosowany przez sądy administracyjne dość rzadko. Celem takiego postanowienia sygnalizacyjnego jest zwrócenie uwagi właściwych organów państwowych na dostrzeżone uchybienia w stosowaniu prawa o charakterze systemowym. Fakt, że NSA poczynił taki krok, podkreśla zatem skalę i wagę wadliwości dotychczasowego postępowania organów podatkowych.

Należy się spodziewać, że resort finansów ustosunkuje się do dokonanej sygnalizacji problemu i podejmie działania naprawcze mające zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości. Może zostać wydana interpretacja ogólna lub wytyczne dla zmiany praktyki stosowania przepisów przez skarbówkę.

Jakie dalsze losy sprawy rozpoznanej przez NSA?

Warto zwrócić uwagę, że proceduralnie NSA nie zakończył definitywnie postępowania w sprawie, a zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania - oczywiście już z uwzględnieniem sposobu interpretacji dokonanego przez siedmiu sędziów. W ponownym postępowaniu fiskus będzie musiał ustalić, czy podatnik faktycznie uzyskiwał dochody pracując na statku morskim eksploatowanym przez przedsiębiorstwo norweskie w transporcie międzynarodowym.

Dla prawidłowego zakończenia sprawy, skarbówka będzie musiała zatem zastosować opracowaną przez NSA interpretację pojęcia "podmiotu eksploatującego statek" oraz ustalić, czy w stanie faktycznym sprawy tak ustalony podmiot to przedsiębiorstwo norweskie.

Ważne

Wyrok NSA wydany w składzie siedmiu sędziów, choć formalnie wiąże tylko w konkretnej sprawie, ma ogromne znaczenie dla innych podobnych spraw. Będzie on stanowił wskazówkę interpretacyjną dla organów podatkowych, oraz sądów administracyjnych rozpoznających tego rodzaju sprawy.

Praktyczne znaczenie wyroku NSA dla polskich marynarzy

Wyrok NSA z 15 grudnia 2025 r. może mieć daleko idące konsekwencje dla polskich marynarzy, którzy pracują na statkach eksploatowanych przez norweskie przedsiębiorstwa. Trzeba zauważyć, że ten wyrok:

  1. Potwierdza, że samo zwolnienie podatkowe stosowane przez Norwegię nie oznacza automatycznie pełnego opodatkowania w Polsce.
  2. Przepisy konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania znajdują zastosowanie niezależnie od tego, czy drugie państwo faktycznie pobiera podatek.
  3. Marynarze mogą korzystać z ulgi abolicyjnej w połączeniu z metodą proporcjonalnego zaliczenia, a to może prowadzić do znaczącego ograniczenia lub wyeliminowania opłacania polskiego podatku dochodowego od takiej pracy.
  4. Sygnalizacja do resortu finansów powinna skutkować zmiana praktyki fiskusa, co potencjalnie przełoży się na ułatwienie rozliczeń podatkowych polskim marynarzom w przyszłości, a nawet otworzyć ścieżkę do wznawiania spraw już zakończonych.
Powiązane
Przedsiębiorca był pewien, że wygrał z urzędem. Wystarczyło milczenie organu administracyjnego. Ale ten wyrok NSA zmienił zasady - Prawo przedsiębiorców nie działa
Przedsiębiorca był pewien, że wygrał z urzędem. Wystarczyło milczenie organu administracyjnego. Ale ten wyrok NSA zmienił zasady - Prawo przedsiębiorców nie działa
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo? Od stycznia rewolucja w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo? Od stycznia rewolucja w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów
Chwilówki na święta to często odsetkowa pułapka. Na szczęście Sąd Najwyższy uchyla nakaz zapłaty z odsetkami 3285% rocznie. Konsument wpadł w spiralę zadłużenia i przez 20 lat miał płacić lichwę za chwilówkę 500 zł, a odsetki narosły do 328500 zł
Chwilówki na święta to często odsetkowa pułapka. Na szczęście Sąd Najwyższy uchyla nakaz zapłaty z odsetkami 3285% rocznie. Konsument wpadł w spiralę zadłużenia i przez 20 lat miał płacić lichwę za chwilówkę 500 zł, a odsetki narosły do 328500 zł
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Od 1 grudnia 2025 r. zmiany w zatrudnieniu: nowe wykazy, wzory oświadczeń, koszty dla pracodawców [5 kluczowych rozporządzeń w mocy]
17 gru 2025

Z dniem 1 grudnia 2025r. weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące zatrudnienia różnych kategorii osób. Zmiany dotyczą kosztów, które muszą ponosić pracodawcy, nowych wzorów dokumentów jak i oświadczeń. Zatem: co, kiedy i dla kogo?
Przepis art. 29 zn. 3 KP: można skorzystać z tego uprawnienia raz w roku kalendarzowym. W 2025 r. czas do 31 grudnia
17 gru 2025

Wniosek o bardziej przewidywalne zatrudnienie - to ciekawy instrument prawny, który daje pracownikom możliwość ubiegania się o lepsze warunki zatrudnienia. Przepis art. 29 zn. 3 KP określa, że można skorzystać z tego uprawnienia tylko raz w roku kalendarzowym. Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć, bo innym przypadku może zostać ukarany karą pieniężną do 30 000 zł. Wnioskowałeś już w 2025 r.? Przepis tak naprawdę dotyczy wielu pracowników - bo przepis jest niedookreślony.
6 tys. zł netto za pracę kobiet w domu - dużo czy mało? Najnowsze badanie ujawnia skalę niewidzialnej pracy kobiet w Polsce
16 gru 2025

Niewidzialna praca kobiet w domu - czas to wycenić! Ile wzięłaby kucharka, ile niania, ile pomoc sprzątająca? Kobiety po pracy, pracują - w domu (sic!). I choć kobiety prowadzące biznes poświęcają na zadania domowe mniej czasu, niż ogół kobiet, częściej wyżej oceniają ich wartość. Aż 21 proc. respondentek prowadzących własną firmę wycenia ją na ponad 6 tys. zł netto. Oczywiście nie chodzi o to, żeby dyskryminować czy "uderzać" w mężczyzn - gdyż Panowie również angażują się w prace domowe (niejednokrotnie znacznie lepiej) - jednak zwykle o ognisko domowe dbają częściej Panie. Zresztą statystyki potwierdzają: kobiety poświęcają na obowiązki domowe średnio 40 proc. dnia, a mężczyźni – jedynie 26 proc.
Ex lege: ten zwrot zrobi furorę w prawie pracy w 2026 r. A wszystko za sprawą decyzji inspektorów PIP
16 gru 2025

Według obecnych założeń, 1 stycznia 2026 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która może znacznie wstrząsnąć rynkiem pracy w Polsce. Czasu jest mało - ale zobaczymy - może regulacja wejdzie w życie. Reforma może odmienić sytuację wielu osób zatrudnionych dotychczas na umowę zlecenie lub B2B, zleceniodawców narazić na poważne konsekwencje finansowe, a gospodarkę na potencjalne wzrosty kosztów towarów i usług. Ex lege - co będzie to oznaczało?

REKLAMA

Jeden przepis a takie znaczenie: plan urlopów 2026. Pracownicy i pracodawcy - pamiętacie o tym wyjątku z KP?
16 gru 2025

Zbliża się koniec 2025 r., a to oznacza wiele podsumowań, pracy i planów dla pracowników, pracodawców i działów Kadr. Okazuje się, że w Kodeksie Pracy jest jeden przepis, który ma duże znaczenie jeżeli chodzi o plan urlopów na 2026 r. Działy HR, pracownicy i pracodawcy - pamiętacie o tym wyjątku z KP? Warto wiedzieć jakie zasady obowiązują przy planowaniu urlopu wypoczynkowego w 2026 r.
BHP. Oceny ryzyka ergonomicznego: RULA, REBA czy OWAS – którą metodę oceny ergonomii wybrać?
16 gru 2025

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, zwane w terminologii branżowej jako (MSD - musculoskeletal disorder) stały się w Polsce cichą epidemią, odpowiadającą za miliony dni absencji chorobowej rocznie. Dla pracodawcy oznacza to nie tylko koszty zwolnień lekarskich, ale coraz częściej – pozwów o odszkodowania za choroby zawodowe lub wypadki przy pracy.
Praca zdalna: od stycznia 2026 r. nowe stawki [KOMUNIKAT]
15 gru 2025

Wydano ważny komunikat dla pracowników zdalnych, który określa zasady finansowe w zakresie pracy zdalnej na rok 2026 r. Ten komunikat wprawdzie nie dotyczy wszystkich pracowników, ale warto mieć świadomość, jakie obowiązują regulacje w tej materii, aby móc wyegzekwować czy zweryfikować jak funkcjonuje to w miejscu zatrudnienia.
ZUS ogłasza: od stycznia 2026 r. ZUS rozszerza tą usługę. Co, kiedy i dla kogo?
15 gru 2025

Chcesz sprawnie załatwić sprawę w ZUS? Zarezerwuj wcześniej wizytę w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2026 roku rozszerza usługę w swoich placówkach i zachęca klientów do kontaktu online. Na co można liczyć?

REKLAMA

Inspektorzy pracy jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy
12 gru 2025

Planowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy stanowi istotny punkt zwrotny dla polskiego rynku pracy, znacząco wpływając na sposób funkcjonowania współpracy B2B oraz umów zlecenia. Czy i jak zmieni się sytuacja setek tysięcy zatrudnionych i czy dojdzie do tego, że Inspektorzy pracy będą jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy?
Miesięczna premia 500 plus też od 1 stycznia 2026 r.: sprawdź czy Tobie się należy
15 gru 2025

Jak się okazało pod koniec 2025 r. przemyślane premie to nie tylko koszt, a inwestycja w ludzi, w tym w zadowolenie pracownika i satysfakcje pracodawcy. W erze rynku pracownika, gdzie brakuje rąk do pracy, taki bonus - jak premia 500 plus, miesięcznie do wynagrodzenia, motywuje pracowników. Pracodawcy: analizujcie ryzyka, konsultujcie z PIP, wprowadzajcie dodatkowe premie motywacyjne, a pracownicy: wnioskujcie o wdrożenie premii w 2026 r. jeśli jeszcze jej nie ma w Waszym miejscu pracy. Takie 500 plus razy 12 miesięcy da nawet rocznie - w 2026 r. dodatkowe 6000 zł. do wynagrodzenia.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA