Przepis art. 29 zn. 3 KP: można skorzystać z tego uprawnienia raz w roku kalendarzowym. W 2025 r. czas do 31 grudnia

Wniosek o bardziej przewidywalne zatrudnienie - to ciekawy instrument prawny, który daje pracownikom możliwość ubiegania się o lepsze warunki zatrudnienia. Przepis art. 29 zn. 3 KP określa, że można skorzystać z tego uprawnienia tylko raz w roku kalendarzowym. Pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć, bo innym przypadku może zostać ukarany karą pieniężną do 30 000 zł. Wnioskowałeś już w 2025 r.? Przepis tak naprawdę dotyczy wielu pracowników - bo przepis jest niedookreślony.

Przepis art. 29 zn. 3 KP: można skorzystać z tego uprawnienia raz w roku kalendarzowym: wniosek pracownika o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia. Wnioskowałeś w 2025 r. czy czekasz do 2026 r.?

Przepis art. 29 zn. 3 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 277, dalej jako: KP) reguluje ciekawą instytucję, wdrożoną do polskiego porządku prawnego na skutek implementacji art. 12 dyrektywy 2019/1152, w myśl którego państwa członkowskie zapewniają, aby pracownik, który przez co najmniej sześć miesięcy świadczył pracę u tego samego pracodawcy, a który zakończył swój ewentualny okres próbny, mógł wystąpić o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy, jeżeli jest ona dostępna, i otrzymać pisemną odpowiedź na ten wniosek wraz z uzasadnieniem w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Polski przepis w zasadzie został oparty na ww. regulacji i stanowi, że: pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23 zn. 1 KP, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Przykład Pierwszy wniosek złożony w danym roku kalendarzowym, a więc w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., będzie zobowiązywał pracodawcę do udzielenia odpowiedzi i ewentualnie uwzględnienia (w miarę możliwości), kolejne wnioski nie wywołają już takiego skutku. Powyższe nie oznacza, że przerwa między wnioskami musi wynosić co najmniej 365 dni, wystarczy, że będą złożone w różnych latach kalendarzowych (np. w grudniu 2025 r. i w styczniu 2026 r.).

Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika

Przepis art. 29 zn. 3 § 2 wprost wskazuje, że: "Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika". Powstaje tu podstawowe pytanie co oznacza: "w miarę możliwości". Jest to na tyle ogólne sformułowanie, pewnego rodzaju klauzula generalna, która może kryć wiele pod swoim znaczeniem. Wystarczy, że np. pracodawca wniosek odmowny uzasadni pogarszającą się sytuacją ekonomiczną, brakiem zakontraktowanych klientów na rok następny, planowanymi zmianami organizacyjnymi na następne miesiące czy np. restrukturyzacją w dziale, w którym zatrudniony jest pracownik. Możliwości jest wiele - ale co najważniejsze - przyczyny i uzasadnienie powinno być zgodne z prawdą. A wszystko wynika z tego co poniżej.

Ważne Pracodawca udziela pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiedzi na wniosek, biorąc pod uwagę potrzeby pracodawcy i pracownika, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku; w razie nieuwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika o przyczynie odmowy.

Podsumowując, wskazać jeszcze w związku z omawianą regulacją pozostaje przepis art. 94 pkt 2 KP. Oznacza to, że: Pracodawca jest zobowiązany organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

REKLAMA

Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 277)

PODSUMOWANIE I FAQ