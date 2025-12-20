Mamy już dane z GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia za pracę w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. Ile przeciętnie zarabiają Polacy? Średnia płaca przekroczyła już 9 tysięcy.

Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie 2025 r. - GUS

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. w związku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2024 r. poz. 1214 oraz z 2025 r. poz. 1069) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. wyniosło 9078,16 zł.

Dla porównania w poprzednich miesiącach roku wynosiło:

październik 2025 - 8865,12 zł

wrzesień 2025 - 8750,34 zł

sierpień 2025 - 8769,08 zł

lipiec 2025 - 8905,63 zł

czerwiec 2025 - 8881,84 zł

maj 2025 - 8670,51 zł

kwiecień 2025 - 9045,11 zł

marzec 2025 - 9055,92 zł

luty 2025 - 8613,14 zł

styczeń 2025 - 8482,47 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku -listopad 2025 r.

W świetle Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2025 r. na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646[1])) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2025 r. wyniosło 9077,71 zł.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 222, 525, 769, 820, 1069, 1170, 1191 i 1216.

Dla porównania w poprzednich miesiącach roku wynosiło:

