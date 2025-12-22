REKLAMA

Rynek pracy w 2026 r. [rekrutacje, rotacja pracowników, wzrost wynagrodzeń, formy wykonywania pracy]

Rynek pracy w 2026 r. [rekrutacje, rotacja pracowników, wzrost wynagrodzeń, formy wykonywania pracy]

22 grudnia 2025, 09:31
Jak będzie na rynku pracy w nadchodzącym 2026 roku? Czy pracodawcy planują rekrutacje? Co stanie się z rotacją pracowników. Czy nadal będą w szybkim tempie rosły wynagrodzenia? Jakie formy wykonywania pracy będą bardziej popularne?

Rynek pracy w 2026 roku

Rok 2026 przynosi wyczekiwane uspokojenie na rynku pracy. Po okresie turbulencji związanych z inflacją, presją płacową i dużą ostrożnością firm, obserwujemy lekki wzrost zatrudnienia oraz rosnącą skłonność pracowników do podejmowania dodatkowych zajęć poza etatem. Jednocześnie przedsiębiorstwa coraz intensywniej inwestują w automatyzację i technologie wspierające pracę, a pracownicy oraz pracodawcy stają dziś przed wspólnym wyzwaniem: rosnącym deficytem kompetencji. W tym kontekście elastyczne formy zatrudnienia, zwłaszcza freelancing, przestają być alternatywą — stają się jednym z głównych kierunków rozwoju współczesnego rynku pracy, szczególnie wśród młodszych pokoleń, które coraz odważniej stawiają na autonomię i wolność wyboru.

O nadchodzącym roku na rynku pracy, najważniejszych trendach i wyzwaniach dla pracowników czy pracodawców, a także o tym, dlaczego freelancing staje się centrum krajobrazu rynkowego mówi Przemysław Głośny z platformy Useme, która łączy freelancerów i zleceniodawców oraz ułatwia ich rozliczenie.

Ożywienie rekrutacyjne na początku 2026 roku

Każdy kwartał na rynku pracy rządzi się swoimi prawami. Po końcówce 2025 roku, charakteryzującej się lekkim spowolnieniem pod kątem ruchów rekrutacyjnych, w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się ożywienia, co potwierdzają badania rynkowe, takie jak najnowszy Barometr ManpowerGroup1. Wynika z niego, że w pierwszym kwartale 2026 roku zwiększenie liczby pracowników planuje aż 36 proc. firm.

Spadek rotacji pracowników i niższe tempo wzrostu wynagrodzeń

Z drugiej strony, Monitor Rynku Pracy Randstad2 wskazuje na dużo mniejszy, niż w ostatnich latach poziom rotacji pracowniczej, która spadła w 2. kwartale 2025 roku do 16-19 procent. Towarzyszyły jej także spadki tempa wzrostu wynagrodzeń. Co ciekawe, brak wizji podwyżki niekoniecznie zachęca pracowników do poszukiwania nowej pracy - 45 proc. badanych nie szuka pracy, a kolejne 45 proc. jedynie bada rynek pod kątem ofert.

Co istotne, osoby niezadowolone z poziomu swojego wynagrodzenia, najczęściej (72 proc. wskazań) deklarują rozwiązanie w postaci poszukiwania dodatkowego zatrudnienia, np. zlecenia czy niepełnego etatu, co wskazuje na dalszy rozwój rynku freelancingu. Chęć zatrudnienia freelancerów potwierdzają także sami przedsiębiorcy. Z tegorocznego raportu Useme "Jak freelancerzy wspierają rozwój przedsiębiorstw"3 wynika, że aż 74% firm planuje kontynuować lub zwiększyć zakres współpracy z freelancerami w ciągu najbliższych dwóch lat.

Wzrost znaczenia elastycznych form pracy

Freelancing - zjawisko, które jeszcze kilka lat temu było niszą, dziś staje się naturalną odpowiedzią na wzrost kosztów życia, ale także na rosnącą potrzebę niezależności. Według statystyk Komisji Europejskiej4 w samej tylko Unii pracuje obecnie 43 miliony freelancerów, a ponad połowa z nich nie rozważa powrotu na etat. To wypadkowa wielu czynników, w tym m.in. zmieniającego się podejścia pracowników do kwestii rozwoju kariery, zwłaszcza tych urodzonych po roku 2000. Dla młodszych pokoleń elastyczność nie jest dodatkiem — jest podstawowym wymaganiem wobec pracodawców.

Wspomniana elastyczność dotyczy modelu pracy projektowej, elastycznych godzin, hybrydowych form współpracy, a także pracy zdalnej. Wymusza to jednak na firmach, ale i na Państwie, potrzebę uregulowania pewnych kwestii dotyczących chociażby elastycznych form współpracy. Chodzi tu zwłaszcza o wypracowanie nowego podejścia do tematu bezpieczeństwa socjalnego i finansowego freelancerów, którzy obawiają się zakładania JDG. Dlaczego? „Wolni strzelcy” w Polsce napotykają liczne bariery, które utrudniają im rozwój na własnych zasadach. Wysokie koszty prowadzenia działalności, niestabilność przepisów oraz brak systemowych rozwiązań dla osób pracujących niezależnie, w połączeniu z niepewnością co do regularności zleceń, sprawiają, że rozpoczęcie działalności — szczególnie na wczesnym etapie — bywa trudne i często nieopłacalne.

Jak zabezpieczyć osoby, które chcą rozwijać się w świecie freelancingu bez firmy? W Europie coraz częściej pojawiają się modele, które łączą elastyczność pracy z dodatkową ochroną – np. zbiorcze ubezpieczenia czy dodatkowe benefity dla freelancerów. Trwają też prace nad elastycznymi ubezpieczeniami dla osób pracujących niezależnie. My także wprowadziliśmy właśnie w Useme nową opcję dla freelancerów - rozwiązanie, które zapewnia zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia zdrowotnego w razie kłopotów ze zdrowiem czy daje dostęp do benefitów pracowniczych, bez konieczności prowadzenia JDG. Myślę, że kolejny rok przyniesie jeszcze więcej dyskusji na temat tego, jak wypracować balans pomiędzy niezależnością a poczuciem bezpieczeństwa u pracowników projektowych.

Automatyzacja pracy i AI w 2026 r.

Mówiąc o trendach i prognozach, nie sposób nie wspomnieć o tym, że 2026 rok będzie również okresem intensyfikacji inwestycji w automatyzację i sztuczną inteligencję. Firmy coraz szerzej wdrażają rozwiązania AI – zarówno generatywne, jak i wspierające analizę danych, komunikację z klientem czy zarządzanie procesami. Według „Future of Jobs Report 20255” przygotowanego przez World Economic Forum aż 86% przedsiębiorstw uważa, że to właśnie AI i technologie przetwarzania danych będą miały największy wpływ na ich działalność do 2030 roku.

Technologia nie oznacza jednak redukcji zatrudnienia na masową skalę — przeciwnie, badania naukowe wskazują, że automatyzacja zwiększa popyt na umiejętności ludzkie uzupełniające pracę algorytmów: kreatywność, zdolności analityczne, współpracę zespołową czy kompetencje cyfrowe. Zawody najbardziej związane z AI i analizą danych są jednocześnie tymi, w których obserwujemy najszybszy wzrost płac oraz największą dynamikę popytu.

Firmy przyznają, że największą barierą we wdrażaniu automatyzacji jest właśnie brak odpowiednich kompetencji w zespołach. Oznacza to więc dla nich konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników lub pozyskiwania tych kompetencji z zewnątrz — najczęściej w modelu projektowym, poprzez wyspecjalizowanych freelancerów.

Problemy z kompetencjami pracowników

Wspomniani freelancerzy są kluczowi w kontekście coraz bardziej widocznej luki kompetencyjnej. Aż 59% firm w Polsce deklaruje trudności z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Zgodnie z danymi PARP6 największe braki dotyczą nie tylko sektorów zaawansowanych technologicznie i trudności z pozyskaniem programistów, analityków danych, ekspertów od cyberbezpieczeństwa czy specjalistów w obszarze automatyzacji, o czym wspomniano już wyżej. Obecnie brakuje także umiejętności technicznych, inżynieryjnych, logistycznych, produkcyjnych oraz tych związanych z obsługą klienta.

Na znaczeniu zyskuje również podejście oparte na umiejętnościach, a nie na formalnym wykształceniu. Badania7 prowadzone w latach 2018–2024 pokazują, że popyt na kompetencje związane ze wspomnianym AI wzrósł o ponad 20%, podczas gdy znaczenie dyplomów akademickich w procesach rekrutacyjnych spadło o kilkanaście procent. W efekcie pracownicy, którzy potrafią szybko zdobywać nowe umiejętności i odnajdywać się w środowisku technologicznym, są dziś najbardziej poszukiwani — niezależnie od posiadanych tytułów akademickich.

Zespoły hybrydowe

Firmy nieustannie szukają rozwiązań na skuteczne pozyskiwanie i utrzymanie u siebie talentów z rynku. Jedną z recept na niedobory kompetencyjne są budowane coraz chętniej w firmach zespoły hybrydowe — łączące pracowników etatowych z freelancerami, ekspertami na kontraktach oraz specjalistami dostęp­nymi „na żądanie”. Taka struktura daje im większą zwinność operacyjną i pozwala uzupełniać kompetencje bez konieczności długotrwałej rekrutacji. To kolejny argument dla dalszego rozwoju rynku freelancingu w Polsce.

  1. https://biuroprasowe.manpowergroup.pl/438530-36-firm-planuje-rekrutacje-w-i-kwartale-13-bedzie-zwalniac
  2. https://www.randstad.pl/o-randstad/dla-mediow/press/w-przyszlym-roku-podwyzek-oczekuje-54-proc-zatrudnionych-w-polsce-ale/
  3. https://useme.com/pl/blog/raport-dla-biznesu/
  4. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/digital-platform-workers-in-the-eu/
  5. https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/
  6. https://www.parp.gov.pl/component/content/article/88128%3Aniedobor-talentow-i-nowe-modele-pracy-obraz-rynku-w-2025-r
  7. https://arxiv.org/abs/2312.11942

Źródło: Useme

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
