Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » 6 tys. zł netto za pracę kobiet w domu - dużo czy mało? Najnowsze badanie ujawnia skalę niewidzialnej pracy kobiet w Polsce

6 tys. zł netto za pracę kobiet w domu - dużo czy mało? Najnowsze badanie ujawnia skalę niewidzialnej pracy kobiet w Polsce

16 grudnia 2025, 14:08
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
6 tys. zł netto za pracę kobiet w domu - dużo czy mało? Najnowsze badanie ujawnia skalę niewidzialnej pracy kobiet w Polsce
Niewidzialna praca kobiet w domu - czas to wycenić! Ile wzięłaby kucharka, ile niania, ile pomoc sprzątająca? Kobiety po pracy, pracują - w domu (sic!). I choć kobiety prowadzące biznes poświęcają na zadania domowe mniej czasu, niż ogół kobiet, częściej wyżej oceniają ich wartość. Aż 21 proc. respondentek prowadzących własną firmę wycenia ją na ponad 6 tys. zł netto. Oczywiście nie chodzi o to, żeby dyskryminować czy "uderzać" w mężczyzn - gdyż Panowie również angażują się w prace domowe (niejednokrotnie znacznie lepiej) - jednak zwykle o ognisko domowe dbają częściej Panie. Zresztą statystyki potwierdzają: kobiety poświęcają na obowiązki domowe średnio 40 proc. dnia, a mężczyźni – jedynie 26 proc.

Co piąta przedsiębiorczyni wycenia swoją pracę w domu na ponad 6 tys. zł netto. Najnowsze badanie ujawnia skalę niewidzialnej pracy kobiet w Polsce

Kobiety poświęcają na obowiązki domowe średnio 40 proc. dnia, a mężczyźni – jedynie 26 proc. Jednocześnie ⅔ badanych mężczyzn deklaruje, że w ich domach obowiązuje równy podział obowiązków. Aż 18 proc. Polek deklaruje, że wszystkie obowiązki domowe spoczywają wyłącznie na nich, podczas gdy wśród przedsiębiorczyń dotyczy to tylko 5 proc. Ponad ⅕ Polek swoją pracę w domu wycenia na między 2,5 do 4 tys. zł. Dane pochodzą z najnowszego badania towarzyszącego XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką.

Równy podział obowiązków częściej w domach kobiet prowadzących firmę

Aż 18 proc. badanych Polek deklaruje, że wszystkie zadania domowe spoczywają na ich barkach, w przypadku przedsiębiorczyń odsetek ten jest niższy i wynosi 5 proc. – wynika z najnowszego badania „Polki i przedsiębiorczość 2025: Podział obowiązków domowych” przeprowadzonego na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przez Grupę 4P. Równy podział obowiązków częściej można spotkać w domach Polek zarządzających własnym biznesem (49 proc.) niż ogółu Polek (35 proc.). Tymczasem ponad ⅔ mężczyzn uczestniczących w badaniu deklaruje, że w ich domach obowiązuje równy podział zadań, zgadza się z tym jednak jedynie 49 proc. przedsiębiorczyń i 35 proc. wśród wszystkich ankietowanych Polek. Badanie towarzyszy XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet, a także liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania w Polsce.

6 tys. zł netto za pracę kobiet w domu - dużo czy mało? Najnowsze badanie ujawnia skalę niewidzialnej pracy kobiet w Polsce

Choć kobiety prowadzące biznes poświęcają na zadania domowe mniej czasu, niż ogół kobiet, częściej wyżej oceniają ich wartość. Aż 21 proc. respondentek prowadzących własną firmę wycenia ją na ponad 6 tys. zł netto. Wśród wszystkich ankietowanych kobiet ten odsetek wynosi jedynie 12 proc. Ponad ⅕ Polek i ¼ przedsiębiorczyń (22 i 26 proc.) wycenia swoją pracę w domu w przedziale 2500-3999 zł netto.

Przedsiębiorczynie pracują więcej, ale mniej mają czasu na obowiązki domowe

Średnio uczestniczące w badaniu kobiety deklarują, że na zadania domowe poświęcają 40 proc. przeciętnego dnia, na pracę zawodową 34 proc., a dla siebie mają 26 proc. czasu w ciągu dnia. Z kolei z deklaracji mężczyzn wynika, że mają oni proporcjonalnie najwięcej przestrzeni dla siebie wśród analizowanych grup. Na zadania domowe poświęcają 26 proc. dnia, praca zawodowa – 42 proc., a czas dla siebie aż 32 proc.

– Dane pokazują, że mężczyźni mogą realnie wesprzeć proces wyrównywania szans. Mają bowiem przestrzeń na przejęcie części codziennych obowiązków od swoich żon i partnerek. Panowie mogą wykorzystać ten potencjał i aktywnie włączyć się w życie domowe, co będzie skutecznym krokiem w stronę większej równości. Potrzebujemy liderów, którzy taką postawą uczynią nasze organizacje bardziej odpornymi na nierówności – mówi Agnieszka Radwan, Dyrektorka Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Pełnomocniczka ds. Różnorodności w Totalizatorze Sportowym, który jest partnerem kategorii Male Champion of Change.

Ważne

Respondentkom prowadzącym własną firmę natomiast obowiązki domowe zajmują mniej – 28 proc., a praca więcej – 57 proc. Dla siebie mają jedynie 15 proc. czasu w ciągu dnia

Źródło: Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przeprowadzone zostało w listopadzie 2025 r. przez Grupę 4P z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie 610 Polaków w wieku 18-70 lat zamieszkujących z partnerem lub partnerką. Od 17 lat konkurs Sukces Pisany Szminką nagradza polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. Opracowanie: Kinga Piwowarska.

PODSUMOWANIE I FAQ

Jaki odsetek przedsiębiorczyń wycenia pracę w domu na ponad 6 tys. zł netto?

Aż 21 proc. respondentek prowadzących własną firmę wycenia pracę w domu na ponad 6 tys. zł netto. Wśród wszystkich ankietowanych kobiet – 12 proc.

Ile Polek i ile przedsiębiorczyń dźwiga wszystkie obowiązki domowe wyłącznie na sobie?

Aż 18 proc. Polek deklaruje, że wszystkie obowiązki domowe spoczywają wyłącznie na nich; wśród przedsiębiorczyń dotyczy to 5 proc.

Ilu mężczyzn deklaruje równy podział zadań w domu i jak oceniają to przedsiębiorczynie oraz ogół Polek?

Ponad ⅔ mężczyzn deklaruje równy podział zadań. Zgadza się z tym 49 proc. przedsiębiorczyń i 35 proc. wśród wszystkich ankietowanych Polek.

Jak respondentki prowadzące własną firmę dzielą dzień między dom, pracę i czas dla siebie?

U respondentek prowadzących własną firmę obowiązki domowe zajmują 28 proc. dnia, praca 57 proc., a dla siebie mają 15 proc. czasu w ciągu dnia.

Kto i kiedy przeprowadził badanie oraz na jakiej próbie?

Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przeprowadzono w listopadzie 2025 r. przez Grupę 4P metodą CAWI na próbie 610 Polaków w wieku 18-70 lat zamieszkujących z partnerem lub partnerką, z użyciem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu.

