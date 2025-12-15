REKLAMA

Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Telepraca i praca zdalna » Praca zdalna: od stycznia 2026 r. nowe stawki [KOMUNIKAT]

Praca zdalna: od stycznia 2026 r. nowe stawki [KOMUNIKAT]

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 grudnia 2025, 16:16
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
praca zdalna, KRUS, 2026
Praca zdalna: od stycznia 2026 r. nowe stawki [KOMUNIKAT]
shutterstock

Wydano ważny komunikat dla pracowników zdalnych, który określa zasady finansowe w zakresie pracy zdalnej na rok 2026 r. Ten komunikat wprawdzie nie dotyczy wszystkich pracowników, ale warto mieć świadomość, jakie obowiązują regulacje w tej materii, aby móc wyegzekwować czy zweryfikować jak funkcjonuje to w miejscu zatrudnienia.

Wysokości ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę zdalną

Chodzi o wysokość ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę zdalną, który będzie obowiązywał w 2026 r. Jakiś czas temu wydano najnowszy komunikat dotyczący pracy zdalnej, a mianowicie: KOMUNIKAT Nr 7 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę zdalną (Dz.Urz.PKRUS.2025.48, dalej jako: komunikat).

Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Polecamy: KALENDARZ 2026

Ryczałt za pracę zdalną: podstawa prawna

Podstawą prawną do wydania komunikatu był art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 197, 620, 621 i 1160) oraz art. 67 zn. 24 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807 i 1423, dalej jako: KP).

Jakie są obowiązki pracodawcy przy pracy zdalnej?

Obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej są dość szczegółowo określone przez przepisy KP, które stanowią, że pracodawca jest obowiązany:

  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  • pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67 zn. 20 § 1 i 2, regulaminie, o którym mowa w art. 67 zn. 20 § 3 i 4, poleceniu, o którym mowa w art. 67 zn. 19 § 3, albo porozumieniu, o którym mowa w art. 67 zn. 20 § 5 zdanie drugie;
  • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

POLECAMY: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Stawki za jedną godzinę pracy zdalnej w 2026 r.

Zgodnie z komunikatem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustala się na 2026 r. następujące stawki za jedną godzinę pracy zdalnej, za wyjątkiem pracy zdalnej okazjonalnej, przysługujące pracownikowi za zużycie własnego prądu i internetu:

  1. zużycie prądu przez służbowy komputer przenośny - 0,066 zł;
  2. zużycie prądu związane z oświetleniem - 0,087 zł;
  3. koszt usług telekomunikacyjnych - 0,0764 zł.

Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Podstawa prawna

KOMUNIKAT Nr 7 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę zdalną (Dz.Urz.PKRUS.2025.48)

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 197, 620, 621 i 1160)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807 i 1423)

Kadry
Praca zdalna: od stycznia 2026 r. nowe stawki [KOMUNIKAT]
15 gru 2025

