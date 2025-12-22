REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Rekrutacja » Od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy

Od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 grudnia 2025, 09:33
Quercus Sp. z o. o.
Quercus Sp. z o. o.
ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP, autoryzowany Partner SAP
ogłoszenia o pracę neutralne płciowo stanowiska pracy 24 grudnia 2025 nowe przepisy
Ogłoszenia o pracę neutralne płciowo stanowiska pracy 24 grudnia 2025 nowe przepisy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń i niedyskryminacyjnego charakteru całego procesu rekrutacji. Jak pracodawcy muszą przygotować się do zmian?

Co zmienia się w prawie pracy od 24 grudnia 2025 r.?

Tegoroczna Wigilia po raz pierwszy jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jednak 24 grudnia 2025 r. w życie wchodzi także ustawa, która wprowadza dwie istotne zmiany na linii pracodawca – pracownik: obowiązek informowania osoby ubiegającej się o pracę o wynagrodzeniu oraz obowiązek stosowania neutralnych płciowo nazw stanowisk pracy w ogłoszeniach. To ostatni moment, aby sprawdzić, czy firma jest na te zmiany gotowa.

REKLAMA

REKLAMA

Na co zwrócić uwagę – opowiada Maciej Kabaciński, Senior Konsultant SAP HCM oraz Szef Pionu HR w firmie Quercus, specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR: 24 grudnia 2025 r. w życie wchodzi ustawa z 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 807, dalej: k.p.), w związku z wdrażaniem w Polsce dyrektywy UE 2023/970. Wprowadza ona dwie kluczowe zmiany, które wpłyną na sposób komunikacji między pracodawcami i osobami ubiegającymi się o pracę, ale też w konsekwencji – z pracownikami.

Obowiązek informowania o wysokości proponowanego wynagrodzenia

Pierwszą zmianą jest obowiązek informowania o wysokości proponowanego wynagrodzenia (kwocie lub widełkach) oraz – jeśli obowiązują – o regulacjach płacowych (układ zbiorowy, regulamin wynagrodzeń itp.). Dane te należy przekazać (obowiązkowo w formie pisemnej – papierowej lub elektronicznej) z wyprzedzeniem, na tyle wcześniej, aby osoba ubiegająca się o pracę miała szansę się z nimi zapoznać i przygotować do negocjacji.

Zakaz pytania osoby ubiegającej się o pracę o poziom wynagrodzenia w poprzedniej lub aktualnej pracy

Oznacza to, że firma powinna przejrzeć regulamin wynagrodzeń i jeśli nie zostało to jeszcze opracowane, przygotować widełki wynagrodzeń dla konkretnych stanowisk. Jak rozumieć odpowiednio wczesne przekazanie informacji o proponowanej płacy? Można to opublikować w ogłoszeniu o pracę, przed rozmową kwalifikacyjną lub przed nawiązaniem stosunku pracy – w każdym przypadku pamiętając o zachowaniu formy pisemnej. Ustawa wprowadza również zakaz pytania osoby ubiegającej się o pracę o poziom wynagrodzenia w poprzedniej lub aktualnej pracy.

REKLAMA

Neutralne płciowo stanowiska pracy w ogłoszeniach

Drugą ważną kwestią, którą wprowadza ustawa, jest obowiązek:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • stosowania w ogłoszeniach o pracę neutralnych płciowo nazw stanowisk,
  • sformułowania ogłoszenia w niedyskryminującej formie,
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji w sposób niedyskryminujący.

W związku z tym pojawiło się wiele dyskusji, które koncentrują się na neutralnych płciowo nazwach stanowisk w ogłoszeniach o pracę. Z pewnością najbardziej powszechną formą będzie publikacja ogłoszeń, w których nazwa stanowiska będzie wskazywać zarówno na kobiety, jak i na mężczyzn, a zastosowanie feminatywów będzie zależeć od preferencji pracodawcy (np. zatrudnię: lekarkę / lekarza, kierowniczkę produkcji / kierownika produkcji, psycholożkę / psychologa). Pojawią się także ogłoszenia, w których pracodawcy spróbują nazwać stanowiska w sposób całkowicie neutralny i opisowy (np. zatrudnię: osobę do prowadzenia dokumentacji pracowniczej, osobę do pracy w dziale IT na stanowisku „junior”). Myślę też, że częściej będą pojawiać się angielskie nazwy stanowisk, które są w większości neutralne płciowo.

Trzeba jednak pamiętać, że nazw stanowisk nie wprowadzamy przypadkowo. To powinien być przemyślany proces, uwzględniający wiele poziomów operacyjnych w firmie. Dlatego to ostatni dzwonek, aby przyjrzeć się nazwom stanowisk funkcjonujących obecnie w strukturze i wprowadzić odpowiednie zmiany. W konsekwencji oznacza to korektę, np. konieczność zmiany nazewnictwa w dokumentacji pracowniczej, regulaminach pracy czy firmowych platformach szkoleniowych.

Jak przygotować się do zmiany przepisów?

Działania, które powinny wykonać firmy w związku ze zmianą przepisów

  1. Opracowanie lub weryfikacja widełek płacowych.
  2. Aktualizacja regulaminu wynagrodzeń.
  3. Opracowanie neutralnego płciowo wzorca ogłoszenia o pracę.
  4. Aktualizacja wciąż otwartych ogłoszeń o pracę.
  5. Audyt procesu rekrutacji w celu eliminacji ewentualnych form lub zapisów mogących dyskryminować ze względu na płeć.

Powyższe działania to punkt wyjścia do dalszych zmian związanych z wdrażaniem dyrektywy UE 2023/970. Kolejne nastąpią 7 czerwca 2026 r. i obejmą: prawo do informacji o wynagrodzeniach, obowiązek stosowania transparentnych kryteriów przyznawania awansów i podwyżek, obowiązek raportowania na temat luki płacowej (firmy zatrudniające 100 osób i więcej), stworzenie systemu płac zgodnego z nowymi wytycznymi (uporządkowana struktura, opis każdego stanowiska pracy, stosowanie obiektywnych kryteriów).

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Jawność wynagrodzeń pracowników w Polsce: jakie zmiany od Wigilii 2025 r. i w I połowie 2026 r. Jak się przygotować [checklista]. Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy
Jawność wynagrodzeń pracowników w Polsce: jakie zmiany od Wigilii 2025 r. i w I połowie 2026 r. Jak się przygotować [checklista]. Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy
Jawność wynagrodzeń 2025. Czy twój szef musi Ci ujawnić zarobki współpracowników? Sprawdź, od kiedy i kogo dotyczy
Jawność wynagrodzeń 2025. Czy twój szef musi Ci ujawnić zarobki współpracowników? Sprawdź, od kiedy i kogo dotyczy
Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
22 gru 2025

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, które weszły w życie w grudniu, istotnie wpłyną na funkcjonowanie firm w 2026 r. Będą wyższe opłaty administracyjne i nowe obowiązki. Artykuł zawiera wszystko, co powinni wiedzieć pracodawcy zatrudniający pracowników zza granicy.
Premia a może dodatkowy dzień wolny? Świąteczno-noworoczne benefity pracownicze
22 gru 2025

Koniec roku to czas, w którym w wielu firmach wraca temat świątecznych benefitów. Część pracodawców decyduje się na prezenty, inni na bonusy, a jeszcze inni rezygnują z tego rodzaju gestów. Dane z najnowszej ankiety Gi Group Holding nie pozostawiają wątpliwości: pracownicy bardziej cenią świadczenia finansowe i dodatkowe dni wolne niż tradycyjne upominki.
Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?
22 gru 2025

Zagadnienie porównywania stażu pracy z uprawnieniami urlopowymi na 2026 r., należy podzielić na dwa istotne zagadnienia. Jedno zagadnienie odnosi się do przepisów, które będą obowiązywały od 2026 r. i dla setek tysięcy albo nawet miliona osób będą oznaczały większy wymiar urlopu w 2026 r, a drugie zagadnienie to tylko postulaty wydłużenia urlopów w 2026 r. wszystkim zatrudnionym, na wzór różnych pragmatyk zawodowych. Poniżej analiza obu zagadnień.
ZUS komunikuje: Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób [co, kiedy i dla kogo?]
22 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. jedno z kluczowych świadczeń wypłacanych przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób niż dotychczas. Co ważne, świadczenie to jest niezależne od innych świadczeń z ZUS, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków o to świadczenie, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 7,6 mld zł. W 2026 r. wniosków będzie pewnie więcej.

REKLAMA

Od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy
22 gru 2025

Już od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń i niedyskryminacyjnego charakteru całego procesu rekrutacji. Jak pracodawcy muszą przygotować się do zmian?
Rynek pracy w 2026 r. [rekrutacje, rotacja pracowników, wzrost wynagrodzeń, formy wykonywania pracy]
22 gru 2025

Jak będzie na rynku pracy w nadchodzącym 2026 roku? Czy pracodawcy planują rekrutacje? Co stanie się z rotacją pracowników. Czy nadal będą w szybkim tempie rosły wynagrodzenia? Jakie formy wykonywania pracy będą bardziej popularne?
Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie 2025 r. [GUS]
20 gru 2025

Mamy już dane z GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia za pracę w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. Ile przeciętnie zarabiają Polacy? Średnia płaca przekroczyła już 9 tysięcy.
Świadczenie w przypadku śmierci osoby z niepełnosprawnością
19 gru 2025

W ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny zajął się istotnym zagadnieniem - mianowicie tematem śmierci osoby z niepełnosprawnością i możliwością uzyskania świadczenia, kiedy postępowanie jeszcze się toczyło. Poniżej przedstawiamy opis sprawy, bo warto mieć świadomość tych regulacji i tego, jako podchodzą do tego zagadnienia sądy administracyjne.

REKLAMA

Siedmiu sędziów stawia sprawę jasno: jeżeli masz taką pracę, to niepotrzebnie płacisz podatek fiskusowi. Ci pracownicy będą zachwyceni orzeczeniem
19 gru 2025

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał orzeczenie, które może odmienić los podatkowy dla tysięcy pracowników. Co więcej, podejście skarbówki było w tej sprawie na tyle niechlujne, że NSA dodatkowo wydał postanowienie zawiadamiając Ministra Finansów o "istotnych nieprawidłowościach" w działaniu organów podatkowych. O co dokładnie chodzi i kto skorzysta na wyroku?
Od 1 grudnia 2025 r. zmiany w zatrudnieniu: nowe wykazy, wzory oświadczeń, koszty dla pracodawców [5 kluczowych rozporządzeń w mocy]
17 gru 2025

Z dniem 1 grudnia 2025r. weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące zatrudnienia różnych kategorii osób. Zmiany dotyczą kosztów, które muszą ponosić pracodawcy, nowych wzorów dokumentów jak i oświadczeń. Zatem: co, kiedy i dla kogo?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA