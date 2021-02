Przymusowy urlop w czasie przestoju?

Urlop wypoczynkowy w czasie przestoju

Jak powinny być udzielane urlopy wypoczynkowe pracownikom na świadczeniu postojowym? Czy pracodawca może skierować pracownika na urlop (niezaległy) bez jego wniosku?

Urlop wypoczynkowy jest udzielany pracownikowi na jego wniosek, w terminie dla niego dogodnym, zgodnie z planem urlopowym. Pracodawca może nie udzielić pracownikowi urlopu tylko wtedy, kiedy koliduje to z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu pracy.

Czy trzeba się zgodzić?

Przestój firmy, spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju, związany z zawieszeniem bądź ograniczeniem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej nie daje uprawnień pracodawcy do skierowania pracownika na urlop. Jeśli więc mamy do czynienia z sytuacją, w której pracodawca chce nas przymusić do wzięcia urlopu w związku z przestojem w firmie, nie musimy na to wyrażać zgody. Warto skonsultować wtedy sprawę z Inspekcją Pracy.

Infolinia Państwowej Inspekcji Pracy udziela porad prawnych z zakresu prawa pracy, w godzinach od 9.00 do 15.00, pod numerami telefonów:

801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,

459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Bądź w okręgowych inspektoratach pracy, których lista znajduje się na stronie http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/o_inspektoraty_pracy.

Inaczej jest z urlopem zaległym

Zaznaczyć należy, że na mocy przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, odmiennie została uregulowana kwestia urlopów zaległych oraz urlopów przysługujących pracownikom zatrudnionym w niektórych zakładach pracy, kluczowych dla funkcjonowania państwa ze względu na przedmiot działalności.