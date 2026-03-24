Obniżony etat po urlopie rodzicielskim - kiedy można z niego skorzystać?

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim - kiedy można z niego skorzystać?

Emilia Panufnik
Obniżony etat po urlopie rodzicielskim to alternatywa dla urlopu wychowawczego, który jest niepłatny. Nie każdy wie, że ma do tego prawo na gruncie przepisów Kodeksu pracy. Wystarczy złożyć wniosek do pracodawcy. Kiedy można skorzystać z niższego wymiaru czasu pracy?

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim

Po wykorzystaniu płatnych urlopów związanych z narodzinami dziecka – macierzyńskiego (20 tygodni), rodzicielskiego (32 tygodnie + 9 tygodni dla drugiego rodzica) oraz ojcowskiego (2 tygodnie) – rodzice mogą skorzystać z urlopu wychowawczego. Może on trwać maksymalnie 36 miesięcy, przy czym jeden miesiąc jest zarezerwowany wyłącznie dla drugiego rodzica. Z uprawnienia tego można korzystać najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Minusem tego urlopu jest brak zasiłku macierzyńskiego w jego trakcie. Rodzice mogą jedynie ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 400 zł miesięcznie – świadczenie to przysługuje jednak wyłącznie osobom spełniającym kryteria do otrzymywania zasiłku rodzinnego. Niska kwota wsparcia oraz ograniczenia w jego dostępności sprawiają, że wielu rodziców rezygnuje z tej formy opieki nad dzieckiem.

Nie każdy o tym wie, że zamiast urlopu wychowawczego można pracować, ale mniej. Alternatywą dla omawianego urlopu jest obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 186⁷ Kodeksu pracy. Rozwiązanie to pozwala rodzicom spędzać więcej czasu z dzieckiem, bez konieczności rezygnowania z zatrudnienia. Dzięki temu możliwe jest otrzymywanie wynagrodzenia za pracę (obniżonego odpowiednio do wymiaru etatu). Co istotne, skorzystanie z części urlopu wychowawczego nie wyklucza późniejszego obniżenia etatu ani nie pomniejsza przysługującego wymiaru tego urlopu.

Kiedy i jak można obniżyć etat po urlopie rodzicielskim?

Z prawa do obniżenia etatu mogą skorzystać osoby zatrudnione co najmniej 6 miesięcy (do tego okresu wliczają się także wcześniejsze zatrudnienia). W tym celu należy złożyć wniosek najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze. Jeśli wniosek zostanie złożony później, pracodawca ma obowiązek obniżyć wymiar czasu pracy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia jego złożenia. Może to zrobić wcześniej – zgodnie z wnioskiem pracownika – ale nie jest do tego zobowiązany.

Przepisy nie ograniczają liczby składanych wniosków, w przeciwieństwie do urlopu wychowawczego, który można podzielić maksymalnie na 5 części. Warunkiem jest jednak, aby korzystanie z obniżonego etatu mieściło się w okresie uprawniającym do urlopu wychowawczego, czyli do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Ważne

Zmiana wymiaru czasu pracy w tym trybie nie wymaga aneksu do umowy – wystarczy sam wniosek pracownika, który pracodawca ma obowiązek uwzględnić.

Obniżenie etatu a wynagrodzenie

Wniosek o obniżenie czasu pracy może przewidywać zmniejszenie etatu maksymalnie do 1/2. Możliwe są także inne proporcje, np. 3/4 czy 3/5 etatu. Należy jednak pamiętać, że zmniejszenie wymiaru czasu pracy wiąże się z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia. Wynika to z ogólnej zasady, zgodnie z którą wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę.

Ochrona przed zwolnieniem w czasie obniżonego wymiaru etatu

Skorzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy wiąże się z ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Ochrona ta rozpoczyna się 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze i trwa maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu powrotu do pełnego etatu. W tym czasie pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, chyba że nastąpi upadłość lub likwidacja firmy albo pojawią się przesłanki do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. dyscyplinarnie).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

