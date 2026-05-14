Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Symbol niepełnosprawności 03-L. Co przysługuje w 2026 roku? [Przykłady]

Symbol niepełnosprawności 03-L. Co przysługuje w 2026 roku? [Przykłady]

14 maja 2026, 07:51
[Data aktualizacji 14 maja 2026, 10:56]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie świadczenia dla osób z niepełnosprawnością słuchu w 2026 roku?
Jakie świadczenia dla osób z niepełnosprawnością słuchu w 2026 roku?
Jakie jest znaczenie kodu 03-L w orzeczeniu? Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami w 2026 roku? Oto najważniejsze informacje i kilka przykładowych przywilejów.

Co oznacza symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L w orzeczeniu?

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zawierają szereg istotnych informacji, z których później wynikają określone uprawnienia. Tak jest m.in. z symbolami przyczyn niepełnosprawności.

W orzeczeniu powiatowego zespołu ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania.

Prawo dopuszcza zamieszczenie w orzeczeniu kilku symboli (np. 07-S, 11-I itp.), nie więcej jednak niż trzy.

Kody te oznaczają:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol 03-L obejmuje zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym:

• trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,

• częściową lub całkowitą utratę krtani z różnych przyczyn,

• zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu – wyższych ośrodków mowy,

• głuchoniemotę, głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez te choroby jest brany pod uwagę przy kwalifikowaniu do określonego stopnia niepełnosprawności. To właśnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności (lekkiego, umiarkowanego, znacznego) w sporej mierze zależy możliwość uzyskania określonych ulg i przywilejów.

Co w 2026 roku daje kod 03-L w orzeczeniu? Przykładowe przywileje w pracy

Warto pamiętać o tym, iż samo zaliczenie osoby niepełnosprawnej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

• przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;

• wykonywania pracy zdalnej.

Ponadto, pracownikom z niepełnosprawnościami (bez względu na symbol przyczyny) przysługuje szereg uprawnień. Przykładowo, czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Poza określonymi wyjątkami osoby z niepełnosprawnościami nie mogą być zatrudnione w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Przepisy gwarantują też pracownikom z niepełnosprawnościami prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Pracownikowi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje też dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, a także zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Łączny wymiar zwolnienia na turnus i dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie może przekroczyć 21 dni roboczych. Ponadto, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Pracodawcy, zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami i spełniający określone wymagania mogą uzyskać wsparcie na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W 2026 r. miesięczne dofinansowanie do etatu nie wzrosło i przysługuje w kwocie:

• 2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

• 1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

• 575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Jaka pomoc w Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnością?

W marcu 2026 roku rozpoczęło swoją działalność Centrum Komunikacji Osób z Niepełnosprawnością, a w kwietniu również punkty regionalne. Znajdują się one w szesnastu miastach: Bydgoszczy, Białymstoku, Warszawie, Opolu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, Bytomiu, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim. W regionalnych punktach wsparcia można spotkać się z tłumaczami oraz innymi specjalistami. Usługi centrum są również świadczone w formie zdalnej.

Jedną z form wsparcia są tłumaczenia na polski język migowy. Przykładowo, można połączyć się z tłumaczem online i uzyskać pomoc w rozmowie z inną osobą. Innym rozwiązaniem jest transkrypcja mowy na tekst w czasie rzeczywistym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://centrumkomunikacji.pl/

Symbol 03-L a świadczenie wspierające

Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać świadczenie wspierające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otrzymają wcześniej decyzję o potrzebie wsparcia. W takiej decyzji potrzeba wsparcia powinna zostać określona na minimum 70 punktów.

Kod 03-L w orzeczeniu [FAQ]

Czy symbol 03-L uprawnia do karty parkingowej?

Aby uzyskać kartę parkingową, trzeba spełnić kilka warunków. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może otrzymać taką kartę, jeśli ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Odpowiednie wskazanie do karty musi znaleźć się w orzeczeniu. W przypadku osób z umiarkowanym stopniem konieczny jest dodatkowo odpowiedni symbol. Kod 03-L nie został tu jednak uwzględniony.

Czy orzeczenie z symbolem 03-L uprawnia do zniżek w komunikacji miejskiej?

Tę kwestię warto sprawdzić w swojej miejscowości. Przykładowo, w Warszawie, do bezpłatnych przejazdów są uprawnione osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób w tym wieku niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym symbol 03 - L (od 25 grudnia 2019 r.) również uprawnia do bezpłatnych przejazdów. Takie prawo przysługuje też osobom, które nie ukończyły 26. roku życia i mają stwierdzoną niepełnosprawność.

Czy symbol 03-L może znajdować się w orzeczeniu u dziecka?

Tak, symbol przyczyny niepełnosprawności może znaleźć się również w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz.U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

