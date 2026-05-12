Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy i ilu zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami? [Barometr rynku pracy 2026]

Zgodnie z „Barometrem rynku pracy 2026" ponad 70% aktywnych zawodowo deklaruje zadowolenie z obecnej pracy, podczas gdy odmienne zdanie ma co dziesiąty respondent. Jednocześnie 42% zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami, co wskazuje, że wysoka satysfakcja nie przekłada się u znacznej części pracowników na brak presji i nadmiernego obciążenia zadaniami.

Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy? [Barometr rynku pracy 2026]. Pracujący Polacy 2026: nadal zadowoleni, choć przeciążeni.

Ponad 70% aktywnych zawodowo deklaruje zadowolenie z obecnej pracy, odmiennego zdania jest co dziesiąty z nich. Jednocześnie 42% zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami, co pokazuje, że mimo wysokiej satysfakcji, dla znacznej części pracowników codzienność zawodowa wiąże się z nadmiernym natężeniem zadań i presją, wynika z „Barometru rynku pracy 2026” Gi Group Holding.

Poziom zadowolenia z pracy nie tylko utrzymuje się na wysokim poziomie, ale także stopniowo rośnie. W 2024 i 2025 roku satysfakcję z obecnego miejsca zatrudnienia deklarowało 68% pracowników, a w 2026 roku już 70,9%. Jednocześnie spadł w ciągu roku odsetek niezadowolonych – z 13,1% do 9,7%.

Pozytywnie swoją sytuację zawodową nieco częściej oceniają mężczyźni niż kobiety (73% vs. 69%), a także przedstawiciele najstarszego i najmłodszego pokolenia – wśród osób 55+ odsetek zadowolonych wynosi 77,8%, a wśród osób do 24 roku życia 77,3%. To zmiana względem ubiegłego roku, kiedy satysfakcję z pracy deklarowały głównie osoby w wieku 25-54 lat.

Najwyższy odsetek ocen pozytywnych odnotowuje handel, usługi oraz sektor publiczny (ponad 70%). Produkcja oraz transport i logistyka to sektory, w których zadowolenie z obecnej pracy ankietowani deklarują rzadziej. Nadal jednak jest to wysoki odsetek zatrudnionych – w produkcji 66,4%, a w transporcie i logistyce 67,3%.

– Wzrost zadowolenia z pracy w porównaniu z ubiegłym rokiem jest widoczny w usługach oraz w produkcji, choć w tym drugim sektorze zmniejszył się udział ocen zdecydowanie pozytywnych. Stabilny poziom satysfakcji utrzymuje się w handlu. Z kolei pogorszenie nastrojów odnotowano w transporcie i logistyce oraz, w większym stopniu, w sektorze publicznym – mówi Grzegorz Gojny, Dyrektor Operacyjny Gi Group Holding.

Na satysfakcję częściej wskazują osoby na stanowiskach kierowniczych (82,6%) oraz starsi i młodsi specjaliści (73%), w dalszej kolejności pracownicy fizyczni (68,6%). Najrzadziej mówią o niej pracownicy niższego szczebla, choć odsetek zadowolonych znacząco wzrósł – z 55,3% w ub. roku do 61,6% obecnie.

Ważne Satysfakcja z pracy rośnie wraz z wysokością dochodów. Najlepiej wypada grupa zarabiająca 7 000–9 999 zł (aż 80,7% zadowolonych), 10 000 zł i więcej (76,9%) oraz 5 000–6 999 zł (77,1%). Najniższe zadowolenie widoczne jest wśród osób zarabiających do 3 999 zł (61,9%).

– Utrzymujące się wysokie zadowolenie z pracy może być wynikiem większej dbałości firm o warunki pracy i dobrostan zatrudnionych, a także możliwości rozwoju czy awansu. Nie bez znaczenia jest również wzrost wynagrodzeń, jaki miał miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Warto też zwrócić uwagę na niepewną koniunkturę gospodarczą i ostrożność firm w zwiększaniu zatrudnienia – Polacy zdają sobie sprawę ze złożoności i niepewności uwarunkowań, co może dodatkowo wpływać na postrzeganie obecnej pracy – zauważa Grzegorz Gojny, Dyrektor Operacyjny Gi Group.

Ponad 42% pracowników przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi. Choć 48,3% badanych tego nie dostrzega, skala zjawiska pozostaje wysoka i pokazuje, że dla dużej części zatrudnionych nadmiar zadań jest realnym wyzwaniem.

Ważne Poczucie przeciążenia rośnie wraz z poziomem zajmowanego stanowiska – wskazuje na nie 47,8% osób pełniących funkcje kierownicze i 45,9% starszych specjalistów, podczas gdy wśród pracowników fizycznych odsetek ten wynosi 38%. Podobna zależność jest widoczna w przypadku poziomu zarobków – im wyższe, tym większy odsetek sygnalizujących przeciążenie.

Z „Barometru rynku pracy 2026” Gi Group Holding wynika, że najsilniej problem ten jest widoczny w transporcie i logistyce – o nadmiarze obowiązków mówi tu blisko 59% pracowników. Na kolejnych miejscach znalazły się sektor publiczny (46,3%) oraz handel (45,5%).

Poczucie przeciążenia wyraźnie częściej towarzyszy pracownikom, którzy zauważyli wzrost wymagań dotyczących tempa i efektywności pracy w ostatnim okresie. W tej grupie aż 66,2% badanych czuje się przeciążonych, podczas gdy wśród osób, które nie dostrzegają zmian wymagań, odsetek ten wynosi 23,6%.

– Przemęczenie i stres stały się wyraźnymi sygnałami problemów z organizacją pracy w firmach. To nie jest już kwestia indywidualnej odporności, ale sposobu planowania i obsady zespołów. Znaczna część przedsiębiorstw działa dziś w warunkach ciągłej presji, która krótkoterminowo pozwala utrzymać wyniki, ale w dłuższej perspektywie prowadzi do spadku efektywności i wzrostu rotacji. Z perspektywy HR oznacza to konieczność sprawnego reagowania na oznaki przeciążenia, lepszego planowania pracy i realnego dopasowania zakresu zadań. Coraz większe znaczenie ma wsparcie w rozwoju kompetencji umożliwiających lepsze funkcjonowanie w zmiennym środowisku pracy – wyjaśnia Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Skutki przeciążenia

Skutki przeciążenia wykraczają poza chwilowy dyskomfort, a najczęściej wskazywane konsekwencje to wzrost stresu i zmęczenia (56,1%) oraz trudności w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (33,5%). Przeciążenie niesie także konsekwencje istotne z punktu widzenia firmy: 27,2% badanych częściej myśli o zmianie miejsca zatrudnienia, 20,9% deklaruje spadek tempa lub efektywności wykonywanych zadań, a 19,2% częściej dostrzega błędy lub obniżenie jakości swojej pracy.

O raporcie: „Barometr Rynku Pracy 2026” to już 20. edycja raportu przygotowywanego od 2014 roku. Został opracowany przez ekspertów Gi Group Holding na podstawie badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Badanie wśród pracodawców zostało zrealizowane metodą CATI (25.02–09.03.2026 r.), a wśród pracowników metodą CAWI (23.02–03.03.2026 r.). Partnerami raportu są: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polskie Forum HR oraz Konfederacja Lewiatan.