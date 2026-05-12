REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy i ilu zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami? [Barometr rynku pracy 2026]

Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy i ilu zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami? [Barometr rynku pracy 2026]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 maja 2026, 13:38
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy i ilu zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami? [Barometr rynku pracy 2026]
Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy i ilu zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami? [Barometr rynku pracy 2026]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z „Barometrem rynku pracy 2026” ponad 70% aktywnych zawodowo deklaruje zadowolenie z obecnej pracy, podczas gdy odmienne zdanie ma co dziesiąty respondent. Jednocześnie 42% zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami, co wskazuje, że wysoka satysfakcja nie przekłada się u znacznej części pracowników na brak presji i nadmiernego obciążenia zadaniami.

rozwiń >

Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy? [Barometr rynku pracy 2026]. Pracujący Polacy 2026: nadal zadowoleni, choć przeciążeni.

Ponad 70% aktywnych zawodowo deklaruje zadowolenie z obecnej pracy, odmiennego zdania jest co dziesiąty z nich. Jednocześnie 42% zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami, co pokazuje, że mimo wysokiej satysfakcji, dla znacznej części pracowników codzienność zawodowa wiąże się z nadmiernym natężeniem zadań i presją, wynika z „Barometru rynku pracy 2026” Gi Group Holding.

REKLAMA

REKLAMA

POELCAMY: KALKULATOR DAT

Częściej zadowoleni mężczyźni, pracownicy starsi, ale też ci najmłodsi. Pozytywnie swoją sytuację zawodową nieco częściej oceniają mężczyźni niż kobiety (73% vs. 69%)

Poziom zadowolenia z pracy nie tylko utrzymuje się na wysokim poziomie, ale także stopniowo rośnie. W 2024 i 2025 roku satysfakcję z obecnego miejsca zatrudnienia deklarowało 68% pracowników, a w 2026 roku już 70,9%. Jednocześnie spadł w ciągu roku odsetek niezadowolonych – z 13,1% do 9,7%.

Pozytywnie swoją sytuację zawodową nieco częściej oceniają mężczyźni niż kobiety (73% vs. 69%), a także przedstawiciele najstarszego i najmłodszego pokolenia – wśród osób 55+ odsetek zadowolonych wynosi 77,8%, a wśród osób do 24 roku życia 77,3%. To zmiana względem ubiegłego roku, kiedy satysfakcję z pracy deklarowały głównie osoby w wieku 25-54 lat.

Najwyższy odsetek ocen pozytywnych odnotowuje handel, usługi oraz sektor publiczny (ponad 70%)

Najwyższy odsetek ocen pozytywnych odnotowuje handel, usługi oraz sektor publiczny (ponad 70%). Produkcja oraz transport i logistyka to sektory, w których zadowolenie z obecnej pracy ankietowani deklarują rzadziej. Nadal jednak jest to wysoki odsetek zatrudnionych – w produkcji 66,4%, a w transporcie i logistyce 67,3%.

REKLAMA

– Wzrost zadowolenia z pracy w porównaniu z ubiegłym rokiem jest widoczny w usługach oraz w produkcji, choć w tym drugim sektorze zmniejszył się udział ocen zdecydowanie pozytywnych. Stabilny poziom satysfakcji utrzymuje się w handlu. Z kolei pogorszenie nastrojów odnotowano w transporcie i logistyce oraz, w większym stopniu, w sektorze publicznym – mówi Grzegorz Gojny, Dyrektor Operacyjny Gi Group Holding.

Na satysfakcję częściej wskazują osoby na stanowiskach kierowniczych (82,6%) oraz starsi i młodsi specjaliści (73%)

Na satysfakcję częściej wskazują osoby na stanowiskach kierowniczych (82,6%) oraz starsi i młodsi specjaliści (73%), w dalszej kolejności pracownicy fizyczni (68,6%). Najrzadziej mówią o niej pracownicy niższego szczebla, choć odsetek zadowolonych znacząco wzrósł – z 55,3% w ub. roku do 61,6% obecnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Satysfakcja z pracy rośnie wraz z wysokością dochodów. Najlepiej wypada grupa zarabiająca 7 000–9 999 zł (aż 80,7% zadowolonych), 10 000 zł i więcej (76,9%) oraz 5 000–6 999 zł (77,1%). Najniższe zadowolenie widoczne jest wśród osób zarabiających do 3 999 zł (61,9%).

– Utrzymujące się wysokie zadowolenie z pracy może być wynikiem większej dbałości firm o warunki pracy i dobrostan zatrudnionych, a także możliwości rozwoju czy awansu. Nie bez znaczenia jest również wzrost wynagrodzeń, jaki miał miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Warto też zwrócić uwagę na niepewną koniunkturę gospodarczą i ostrożność firm w zwiększaniu zatrudnienia – Polacy zdają sobie sprawę ze złożoności i niepewności uwarunkowań, co może dodatkowo wpływać na postrzeganie obecnej pracy – zauważa Grzegorz Gojny, Dyrektor Operacyjny Gi Group.

Przeciążenie obowiązkami: ponad 42% pracowników przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi

Ponad 42% pracowników przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi. Choć 48,3% badanych tego nie dostrzega, skala zjawiska pozostaje wysoka i pokazuje, że dla dużej części zatrudnionych nadmiar zadań jest realnym wyzwaniem.

Ważne

Poczucie przeciążenia rośnie wraz z poziomem zajmowanego stanowiska – wskazuje na nie 47,8% osób pełniących funkcje kierownicze i 45,9% starszych specjalistów, podczas gdy wśród pracowników fizycznych odsetek ten wynosi 38%. Podobna zależność jest widoczna w przypadku poziomu zarobków – im wyższe, tym większy odsetek sygnalizujących przeciążenie.

Z „Barometru rynku pracy 2026” Gi Group Holding wynika, że najsilniej problem ten jest widoczny w transporcie i logistyce – o nadmiarze obowiązków mówi tu blisko 59% pracowników. Na kolejnych miejscach znalazły się sektor publiczny (46,3%) oraz handel (45,5%).

Poczucie przeciążenia wyraźnie częściej towarzyszy pracownikom, którzy zauważyli wzrost wymagań dotyczących tempa i efektywności pracy w ostatnim okresie

Poczucie przeciążenia wyraźnie częściej towarzyszy pracownikom, którzy zauważyli wzrost wymagań dotyczących tempa i efektywności pracy w ostatnim okresie. W tej grupie aż 66,2% badanych czuje się przeciążonych, podczas gdy wśród osób, które nie dostrzegają zmian wymagań, odsetek ten wynosi 23,6%.

– Przemęczenie i stres stały się wyraźnymi sygnałami problemów z organizacją pracy w firmach. To nie jest już kwestia indywidualnej odporności, ale sposobu planowania i obsady zespołów. Znaczna część przedsiębiorstw działa dziś w warunkach ciągłej presji, która krótkoterminowo pozwala utrzymać wyniki, ale w dłuższej perspektywie prowadzi do spadku efektywności i wzrostu rotacji. Z perspektywy HR oznacza to konieczność sprawnego reagowania na oznaki przeciążenia, lepszego planowania pracy i realnego dopasowania zakresu zadań. Coraz większe znaczenie ma wsparcie w rozwoju kompetencji umożliwiających lepsze funkcjonowanie w zmiennym środowisku pracy – wyjaśnia Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Skutki przeciążenia

Skutki przeciążenia wykraczają poza chwilowy dyskomfort, a najczęściej wskazywane konsekwencje to wzrost stresu i zmęczenia (56,1%) oraz trudności w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (33,5%). Przeciążenie niesie także konsekwencje istotne z punktu widzenia firmy: 27,2% badanych częściej myśli o zmianie miejsca zatrudnienia, 20,9% deklaruje spadek tempa lub efektywności wykonywanych zadań, a 19,2% częściej dostrzega błędy lub obniżenie jakości swojej pracy.

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej
Autopromocja

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej

Sprawdź

Link do raportu: https://www.gigroupholding.com/polska/insights/barometr-rynku-pracy-2026/?utm_source=media&utm_medium=komunikat&utm_campaign=barometr_20

O raporcie: „Barometr Rynku Pracy 2026” to już 20. edycja raportu przygotowywanego od 2014 roku. Został opracowany przez ekspertów Gi Group Holding na podstawie badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Badanie wśród pracodawców zostało zrealizowane metodą CATI (25.02–09.03.2026 r.), a wśród pracowników metodą CAWI (23.02–03.03.2026 r.). Partnerami raportu są: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polskie Forum HR oraz Konfederacja Lewiatan.

POLECAMY: Kodeks pracy 2026

Powiązane
Jeden dokument a zmienia tak wiele. ZUS, MRPiPS, NFZ, PFRON zdecydowali w sprawie osób z niepełnosprawnościami
Jeden dokument a zmienia tak wiele. ZUS, MRPiPS, NFZ, PFRON zdecydowali w sprawie osób z niepełnosprawnościami
Stażowe: można otrzymać 48 000 zł w ramach programu Stabilne Zatrudnienie z PFRON
Stażowe: można otrzymać 48 000 zł w ramach programu Stabilne Zatrudnienie z PFRON
105% wskaźnika cen decyduje o lipcowej waloryzacji. W tym roku jej nie ma, ale i tak od 1 lipca 50 tys. osób dostanie wyższe minimalne wynagrodzenie niż w 2025. Dla kogo i dlaczego?
105% wskaźnika cen decyduje o lipcowej waloryzacji. W tym roku jej nie ma, ale i tak od 1 lipca 50 tys. osób dostanie wyższe minimalne wynagrodzenie niż w 2025. Dla kogo i dlaczego?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Jak obliczać i kiedy wypłacać?
12 maja 2026

Urlop wypoczynkowy należy wykorzystywać w naturze. Jeżeli jest to niemożliwe z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wówczas pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Podstawą do obliczenia ekwiwalentu jest wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.
Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy i ilu zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami? [Barometr rynku pracy 2026]
12 maja 2026

Zgodnie z „Barometrem rynku pracy 2026” ponad 70% aktywnych zawodowo deklaruje zadowolenie z obecnej pracy, podczas gdy odmienne zdanie ma co dziesiąty respondent. Jednocześnie 42% zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami, co wskazuje, że wysoka satysfakcja nie przekłada się u znacznej części pracowników na brak presji i nadmiernego obciążenia zadaniami.
Za jakie dni odbieramy wolne 2026? Jakie dni wolne za święto w sobotę przysługują w 2026 roku? Premier podjął już decyzję
12 maja 2026

Za jakie dni odbieramy wolne w 2026 roku? Kalendarz przewiduje dodatkowe dni wolne za święta przypadające w sobotę. W 2026 roku będą aż dwa takie przypadki, dlatego wiele osób już sprawdza jak najlepiej wykorzystać wolne i wydłużyć weekendy. Przepisy Kodeksu pracy jasno określają, komu przysługuje dzień wolny za święto w sobotę i kiedy pracodawca musi go oddać. W artykule wyjaśniamy, za które święta przysługuje wolne i kiedy można je odebrać.
Stażowe: można otrzymać 48 000 zł w ramach programu Stabilne Zatrudnienie z PFRON
12 maja 2026

Przekazujemy ważne informacje w ramach programu: „Stażysta Plus” z PFRON, gdzie można zyskać 48 000 zł na staż na rzecz konkretnej grupy osób. Ruszył nabór wniosków, ale sam program obowiązuje nie tylko w 2026 r., ale i w 2027. Co trzeba wiedzieć?

REKLAMA

Czas pracy w maju i czerwcu 2026 - ile dni pracy i wolnych oraz kiedy wypada kolejny długi weekend
11 maja 2026

Choć majówka 2026 już za nami, wiele osób sprawdza kalendarz w poszukiwaniu kolejnej okazji do dłuższego odpoczynku. Jak wygląda wymiar czasu pracy w maju i czerwcu 2026 roku i kiedy pojawi się następne święto, które pozwoli wydłużyć weekend bez konieczności brania urlopu?
Patologia na rynku pracy: nowy pracownik zarabia więcej niż wieloletni. Czy nowe przepisy w końcu to zmienią?
10 maja 2026

Na polskim rynku pracy obecnie często dochodzi do patologicznej sytuacji, kiedy nowy pracownik zarabia więcej od wieloletniego specjalisty zatrudnionego w firmie. Aktualnie Polska pracuje nad wdrożeniem ostatnich przepisów wynikających z dyrektywy unijnej o jawności wynagrodzeń. Trwają konsultacje projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Starsi pracownicy pokładają w niej duże nadzieje na podwyżki.
Jak często pracujemy w weekendy? Coraz rzadziej
09 maja 2026

Coraz mniej osób pracuje w weekendy, od 2015 r. w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8 proc. - wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej.
Nowe uprawnienia PIP – poradnik dla pracodawców. Gdzie kończy się B2B, a zaczyna etat? Co grozi firmie od 8 lipca 2026 r.?
09 maja 2026

Przez ostatnie lata polski rynek pracy wypracował dość wygodną równowagę. Prawo zakazywało zawierania umów cywilnoprawnych tam, gdzie w rzeczywistości istniał stosunek pracy — ale egzekwowanie tego zakazu wymagało procesu sądowego. Postępowanie ciągnęło się latami, a ryzyko dla pracodawcy było stosunkowo niewielkie. To się zmieniło. Od 8 lipca 2026 r. inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może samodzielnie — bez wyroku sądu — wydać decyzję administracyjną stwierdzającą, że łącząca strony umowa jest w rzeczywistości stosunkiem pracy. Poniższy artykuł wyjaśnia, jak ocenić ryzyko prawne i biznesowe oraz jak się przygotować na ewentualną kontrolę ze strony PIP.

REKLAMA

Od ilu lat można pracować? Kodeks pracy wskazuje konkretny wiek
08 maja 2026

Od ilu lat można legalnie pracować? Kodeks pracy wskazuje konkretny wiek - młodociany to osoba od 15. do 18. roku życia, ale czy można pracować wcześniej? Jakie są zasady prawa pracy w tym zakresie?
Jeden dokument a zmienia tak wiele. ZUS, MRPiPS, NFZ, PFRON zdecydowali w sprawie osób z niepełnosprawnościami
12 maja 2026

Zaprezentowano nowy poradnik pt. „Wsparcie na każdym etapie życia. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów”. Publikacja została przygotowana we współpracy kilku instytucji, m.in. CIOP‑PIB, PFRON, NFZ oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jej zadaniem jest zebranie i uporządkowanie informacji o dostępnych formach pomocy. Materiał podzielono według kategorii wiekowych, a rozdziały obejmują zagadnienia związane m.in. z edukacją, ochroną zdrowia, wsparciem finansowym oraz kwestiami prawnymi.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA