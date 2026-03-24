Strona główna » Kadry » Urlopy » Wychowawczy » Urlop wychowawczy na dziecko z niepełnosprawnością 2026. Ile wynosi?

Urlop wychowawczy na dziecko z niepełnosprawnością 2026. Ile wynosi?

24 marca 2026, 15:01
Emilia Panufnik
Jakie są przepisy dotyczące urlopu wychowawczego na dziecko z niepełnosprawnością? Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością przysługuje dłuższy urlop wychowawczy, tzw. dodatkowy urlop wychowawczy. Ile miesięcy wolnego można łącznie uzyskać? Czy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne jest płatny?

Urlop wychowawczy na dziecko z niepełnosprawnością 2026

Przede wszystkim przepisy dotyczące urlopu wychowawczego na dziecko zdrowe dotyczą również dzieci z niepełnosprawnościami. Dla przypomnienia jest to łącznie 36 miesięcy na rodziców, z czego jeden miesiąc przysługuje drugiemu rodzicowi. Jedna osoba korzysta więc maksymalnie z 35 miesięcy urlopu. Istnieją jednak przypadki, kiedy jedna osoba może wykorzystać 36 miesięcy urlopu i należą do nich:

  1. brak drugiego rodzica z powodu śmierci,
  2. drugi rodzic nie ma władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  3. drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
  4. dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Z urlopu można skorzystać do roku ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Chodzi tutaj o rok kalendarzowy, w którym dziecko kończy 6 lat, a więc z urlopu może korzystać do 31 grudnia roku kalendarzowego. Urlop ten może być podzielony maksymalnie na 5 części, a o ich liczbie decydują kolejne wnioski składane do pracodawcy.

Dodatkowy urlop wychowawczy na dziecko z niepełnosprawnością 2026

Co więcej, niezależnie od powyższego urlopu rodzicom dzieci niepełnosprawnych przysługuje dodatkowy urlop wychowawczy. Uregulowano go w art. 186 § 3 Kodeksu pracy:

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Do skorzystania z dodatkowego urlopu wychowawczego ważne jest spełnienie następujących warunków:

  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka,
  • konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu stanu zdrowia,
  • opiekowanie się dzieckiem do 18 roku życia.

Wymiar dodatkowego urlopu wychowawczego jest tożsamy z wymiarem podstawowego urlopu wychowawczego i wynosi 36 miesięcy. Inny jest natomiast wiek dziecka, do którego można go wykorzystać, a mianowicie - 18 lat. 36 miesięcy ponownie przysługuje łącznie matce i ojcu dziecka. Jednoczesne korzystanie z urlopu jest dozwolone, ale wymiar urlopu liczy się wówczas podwójnie. Jeśli matka i ojciec w tym samym czasie przebywają na 8-miesięcznym urlopie, wykorzystają tym samym 16 miesięcy z dozwolonej puli 36 miesięcy.

Czy urlop wychowawczy na dziecko z niepełnosprawnością jest płatny?

Zasadą jest, że urlop wychowawczy i to niezależnie od tego czy jest przyznawany na opiekę nad zdrowym czy niepełnosprawnym dzieckiem, jest bezpłatny. Jest tylko jedna sytuacja, kiedy w trakcie urlopu wychowawczego otrzymuje się pieniądze. Funkcjonuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Przysługuje jednak tylko tym osobom, które pobierają zasiłek rodzinny, a więc spełniają kryterium dochodowe. Aktualnie jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego wynosi 764 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego ma stałą wysokość i wynosi 400 zł miesięcznie. Gdyby przysługiwał za niepełny miesiąc kalendarzowy, liczy się go jako 1/30 z 400 zł na każdy dzień. Wynik zaokrągla się w górę do 10 gr. Co do zasady dodatek ten pobiera się przez 24 miesiące, chyba że przy jednym porodzie urodziło się więcej dzieci lub sprawowana jest opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym. W omawianym w tym artykule przypadku 400 zł należy się za 72 miesiące kalendarzowe (opieka nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego składa się w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy, która przejęła realizację obowiązków z zakresu pomocy społecznej. Jeśli rodzice przebywają równocześnie na urlopie wychowawczym, przysługuje tylko jeden dodatek.

Czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością ma prawo do dłuższego urlopu?
Wniosek o urlop wychowawczy: czy pracodawca może odmówić?
W jakim wymiarze można wykorzystać dodatkowy urlop wychowawczy
Źródło: INFOR
Kadry
Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy?
24 mar 2026

Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze? Czy okres ten będzie liczony w ZUS do emerytury? Czy to jest okres składkowy?
Przegląd najskuteczniejszych szkoleń HR dla firm. Na jakie kompetencje warto postawić w tym roku?
24 mar 2026

W środowisku, w którym zmiana stała się codziennością, dział HR nie może już pełnić roli wyłącznie administracyjnej. To właśnie tam zapadają decyzje, które decydują o sile zespołów, jakości rekrutacji i sprawności wdrażania nowych osób.

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim - kiedy można z niego skorzystać?
24 mar 2026

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim to alternatywa dla urlopu wychowawczego, który jest niepłatny. Nie każdy wie, że ma do tego prawo na gruncie przepisów Kodeksu pracy. Wystarczy złożyć wniosek do pracodawcy. Kiedy można skorzystać z niższego wymiaru czasu pracy?
Zbliża się ostateczny termin wypłaty trzynastki. Nie każdy ją otrzyma
24 mar 2026

Trzynastka jest corocznym świadczeniem przysługującym pracownikom sfery finansów publicznych. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe wynagrodzenie roczne zawsze zostanie im wypłacone. Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, w których pracownik straci prawo do tego świadczenia. Sprawdź, kogo to dotyczy.

Rekrutacja 2026: co nowego w ogłoszeniach o pracę?
23 mar 2026

Rekrutacja w 2026 roku jest nieco utrudniona: co nowego obowiązuje w ogłoszeniach o pracę? Działy HR muszą dostosować treść ofert pracy do przepisów dotyczących dyrektywy o jawności płac. Chodzi przede wszystkim o neutralne nazwy stanowisk pracy. Co to w praktyce oznacza dla kadr?
Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują
23 mar 2026

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują - nagła zmiana nastąpiła w 2023 r. Ile płatny jest urlop rodzicielski? Co zmieniło się w przepisach prawa pracy?
Jawność wynagrodzeń - czy Twoja firma jest na to gotowa? [Kawa z INFORLEX]
23 mar 2026

Transparentność wynagrodzeń coraz mocniej wchodzi do praktyki firm, działów HR i codziennego zarządzania. Wokół nowych obowiązków pojawia się jednak wiele pytań, wątpliwości i obaw. Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX Jawność wynagrodzeń, podczas którego dwójka cenionych ekspertów: Katarzyna Gospodarowicz oraz Grzegorz Filipowicz wyjaśnią, co tak naprawdę oznacza jawność wynagrodzeń i jak przygotować organizację na nadchodzące zmiany.
Kto, kiedy i dlaczego najczęściej pobiera rentę?
24 mar 2026

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.

Dodatek stażowy: Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
23 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników
20 mar 2026

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.
