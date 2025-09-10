REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wychowawczy » Czy można pracować w czasie urlopu wychowawczego?

Czy można pracować w czasie urlopu wychowawczego?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 września 2025, 12:17
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
urlop wychowawczy praca czy można pracować
Urlop wychowawczy a praca - czy można pracować w czasie urlopu wychowawczego?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Urlop wychowawczy przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Czy zatem można w czasie tego urlopu pracować? Czy przepisy prawa pracy pozwalają na pracę dla swojego pracodawcy albo innego podmiotu?

Urlop wychowawczy a praca

Urlop wychowawczy to jedno z uprawnień rodzicielskich pozwalające na dłuższą przerwę w pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop ten można wziąć do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Wymiar urlopu wynosi 36 miesięcy, ale zawsze jeden miesiąc z 36 zarezerwowany jest dla drugiego z rodziców. Można maksymalnie 5 razy wnioskować o urlop wychowawczy. Warto więc odpowiednio zaplanować długość poszczególnych części, aby łącznie nie przekroczyły maksymalnie 35 miesięcy na jedną osobę.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Urlop ten wykorzystuje się najczęściej już po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, które w sumie dają rok wolnego od pracy. Za ten rok otrzymuje się zasiłek macierzyński. Natomiast urlop wychowawczy jest bezpłatny, dlatego często rodzice nie decydują się na ten urlop. Warto jednak zauważyć, że przepisy prawa pracy pozwalają na łączenie tego rodzaju urlopu z pracą.

Czy w czasie urlopu wychowawczego można pracować?

Tak, Kodeks pracy dopuszcza wykonywanie pracy podczas korzystania z urlopu wychowawczego. Dokładnie reguluje to zagadnienie art. 1862 KP

Art. 1862.[Podjęcie pracy zarobkowej] § 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z powyższym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może pracować u pracodawcy, u którego przebywa na urlopie (np. na zleceniach czy umowach o dzieło), a także u innego pracodawcy. Dopuszcza się również możliwość podjęcia innej działalności, nauki czy szkolenia. Jest tylko jeden warunek: taka aktywność nie może wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jest to bowiem cel urlopu wychowawczego. Co to właściwie oznacza? Jak ustalić, kiedy praca jest dozwolona? Według doktryny praca w czasie urlopu wychowawczego nie powinna przekraczać 1/2 etatu.

REKLAMA

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Podpowiedzi w tej kwestii można znaleźć także w orzecznictwie np. w Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2011 r. (sygn. akt I OSK 2066/10). Sąd podkreśla, że osobista opieka wiąże się ze stałym, zasadniczym i codziennym obowiązkiem zapewniania dziecku środków niezbędnych do życia, rozwoju, a także wychowania. Zakres takiej opieki powinien wyłączać konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem przez inne osoby. Oczywiście mogą być przerwy w osobistej opiece nad dzieckiem, jak np. zakupy, wizyta u dentysty, weekend u dziadków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2025

Urlop wychowawczy a zaprzestanie sprawowania opieki nad dzieckiem

Co w sytuacji, kiedy pracodawca dowie się, że pracownik będąc na urlopie wychowawczym, trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem? Przypadek ten reguluje art. 1862 § 2 KP:

Art. 1862 § 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

W takim przypadku pracodawca wzywa pracownika do stawienia się w pracy. Samodzielnie wybiera termin pojawienia się pracownika w pracy, ale nie może być dłuższy niż 30 dni od powzięcia wiadomości i nie krótszy niż 3 dni od wezwania.

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Innym sposobem na łączenie pracy z urlopem wychowawczym jest złożenie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy. Nie trzeba wówczas korzystać z urlopu wychowawczego. Taki wniosek to kolejne uprawnienie rodzicielskie gwarantowane przez przepisy Kodeksu pracy. Najniższym wymiarem pracy, o jaki można wnioskować za pomocą art. 1867 KP, jest pół etatu.

Art. 1867.[Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy] § 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 3. W przypadku skorzystania przez pracownika z części urlopu wychowawczego pracownik ten może korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w § 1, przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

§ 4. Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w § 1, nie obniża wymiaru urlopu wychowawczego.

Zobacz również:
Powiązane
Co po urlopie rodzicielskim? Zamiast urlopu wychowawczego można obniżyć czas pracy
Co po urlopie rodzicielskim? Zamiast urlopu wychowawczego można obniżyć czas pracy
400 zł miesięcznie z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Nie każdy wie o tym świadczeniu. Komu przysługuje, na jakich warunkach i w jaki sposób się o nie ubiegać?
400 zł miesięcznie z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Nie każdy wie o tym świadczeniu. Komu przysługuje, na jakich warunkach i w jaki sposób się o nie ubiegać?
Urlop wychowawczy od 2 stycznia a urlop wypoczynkowy [GIP]
Urlop wychowawczy od 2 stycznia a urlop wypoczynkowy [GIP]
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski? Termin złożenia wniosku [Przykład]
10 wrz 2025

Uprawnieniem rodzicielskim z Kodeksu pracy, które przysługuje wyłącznie ojcu dziecka jest urlop ojcowski. Do kiedy można go wykorzystać? Już nie przysługuje do 24 miesiąca życia. Termin ten został skrócony. Kiedy najpóźniej złożyć wniosek, aby żaden dzień urlopu nie przepadł? Podajemy przykład.
Czy można pracować w czasie urlopu wychowawczego?
10 wrz 2025

Urlop wychowawczy przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Czy zatem można w czasie tego urlopu pracować? Czy przepisy prawa pracy pozwalają na pracę dla swojego pracodawcy albo innego podmiotu?
Urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne 2025-2026
09 wrz 2025

Jakie są przepisy dotyczące urlopu wychowawczego na dziecko niepełnosprawne? Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością przysługuje dłuższy urlop wychowawczy, tzw. dodatkowy urlop wychowawczy. Ile miesięcy wolnego można łącznie uzyskać? Czy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne jest płatny?
Wniosek o urlop wychowawczy: czy pracodawca może odmówić?
09 wrz 2025

Jeśli masz dziecko do 6. roku życia, możesz wziąć urlop wychowawczy lub obniżyć wymiar czasu pracy. Pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika lub pracownicy. Czy może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego? Czy osobie zatrudnionej grozi w tym czasie zwolnienie? Czy Kodeks pracy pozwala na rezygnację z urlopu wychowawczego?

REKLAMA

Ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
09 wrz 2025

Nie można zwolnić pracownika lub pracownicy, jeśli są niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W takiej sytuacji Kodeks pracy chroni pracownika. Nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę. Ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
09 wrz 2025

Co oznacza zwolnienie pracownika po 50. roku życia? Badania są alarmujące. Okazuje się, że około 14% pracodawców w ogóle nie chce zatrudniać starszych pracowników. Postęp technologiczny również premiuje młodych.
Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Zobacz, do kiedy musisz go odebrać. Czas ucieka
09 wrz 2025

Każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, musi pamiętać o szeregu obowiązków, a jednym z nich jest udzielanie urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie wykorzysta wszystkich przysługujących mu dni wolnych w bieżącym roku, ma czas do 30 września roku następnego, żeby to nadrobić. Termin ten dotyczy również zaległego urlopu za 2024 rok, który trzeba wykorzystać do 30 września 2025 roku.
6 sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie musi posiadać zezwolenia na pracę
08 wrz 2025

Osoba z kraju trzeciego, która chce podjąć zatrudnienie w Polsce powinna posiadać legalny tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Jest kilka sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie musi mieć zezwolenia na pracę w Polsce, aby było legalne. Przepisy prawne wyliczają 6 punktów.

REKLAMA

Skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę? Jest nowy pomysł
08 wrz 2025

Rząd wycofał się z pomysłu płacenia chorobowego przez ZUS od początku zwolnienia lekarskiego pracownika. Przedsiębiorcy negatywnie oceniają ten ruch i proponują kolejne rozwiązanie. Tym razem chodzi o skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia po 1 stycznia 2026 r. a wpływ na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
09 wrz 2025

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu, co będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zmiana podstawy wynagrodzenia przełoży się nie tylko na kwoty odkładane na rachunkach uczestników, ale także na możliwość obniżenia własnych wpłat przez część pracowników.

REKLAMA