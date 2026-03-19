Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?

Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?

19 marca 2026, 10:38
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
zwolnienie na dziecko 2 dni opieki
Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?
Zwolnienie na dziecko czyli 2 dni opieki w roku kalendarzowym - takie uprawnienie wynika z przepisów Kodeksu pracy. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?

Zwolnienie na dziecko - kto może skorzystać?

Uprawnienie do zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem zostało uregulowane w art. 188 Kodeksu pracy. Przysługuje ono pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, ale uwaga: prawo do opieki nad dzieckiem zdrowym przysługuje tylko jednemu z rodziców lub opiekunów dziecka. Oznacza to, że w danym roku kalendarzowym z uprawnienia może korzystać tylko jedno z uprawnionych rodziców. Pierwszy złożony wniosek przesądza o tym, kto będzie uprawniony do wykorzystania całego przysługującego wymiaru zwolnienia w bieżącym roku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w kolejnym roku z prawa do dni wolnych na opiekę korzystał drugi rodzic.

Granica wieku dziecka

Prawo do zwolnienia przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Istotne jest, że możliwość skorzystania z tego uprawnienia wygasa z początkiem dnia, w którym dziecko osiąga ten wiek. W praktyce oznacza to konieczność wykorzystania zwolnienia najpóźniej w dniu poprzedzającym 14. urodziny dziecka.

Wymiar zwolnienia - 2 dni opieki

W 2026 roku obowiązują w tym zakresie niezmienione zasady – pracownik może skorzystać z 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego. Liczba dzieci nie wpływa na zwiększenie wymiaru zwolnienia. Niezależnie od tego, ile dzieci wychowuje pracownik, przysługuje mu jeden, stały limit zwolnienia określony w przepisach.

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do wyboru formy korzystania ze zwolnienia – w dniach albo w godzinach. Decyzja ta zapada przy składaniu pierwszego wniosku w danym roku kalendarzowym i jest wiążąca do jego końca. Oznacza to, że raz wybrany sposób wykorzystania zwolnienia nie może być później zmieniony. Natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy zwolnienie przysługuje wyłącznie w godzinach, a jego wymiar ustala się proporcjonalnie do etatu. Obliczony wynik zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Zwolnienie godzinowe stosuje się również wtedy, gdy dobowa norma czasu pracy pracownika jest niższa niż 8 godzin na podstawie odrębnych przepisów.

Ważne

Niewykorzystane zwolnienie nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Oznacza to, że jeśli pracownik nie skorzysta z przysługującego mu prawa w danym roku, traci je, a z początkiem następnego roku nabywa nowe uprawnienie w pełnym wymiarze.

Zwolnienie na dziecko a wynagrodzenie za pracę

Czy pracownik otrzymuje za czas opieki nad dzieckiem wynagrodzenie za pracę, a może jest ono traktowane jak urlop? Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem zdrowym nie jest urlopem wypoczynkowym. Stanowi odrębne uprawnienie pracownicze i nie podlega zasadom dotyczącym urlopu. Pracownik zachowuje za ten czas prawo do pełnego wynagrodzenia.

Wniosek o opiekę na dziecko

Skorzystanie z omawianego uprawnienia wymaga złożenia wniosku do pracodawcy. Może on mieć formę papierową lub elektroniczną. Pracownik nie ma obowiązku uzasadniania przyczyny korzystania ze zwolnienia. We wniosku należy wskazać podstawę prawną, termin wykorzystania zwolnienia oraz złożyć oświadczenie, że drugi rodzic nie korzysta w tym samym czasie z tego uprawnienia.

Podsumowanie

Opieka na dziecko zdrowe w 2026 roku pozostaje ważnym instrumentem wspierającym pracowników wychowujących dzieci. Zapewnia możliwość elastycznego reagowania na potrzeby rodzinne przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Kluczowe znaczenie ma jednak prawidłowe zaplanowanie wykorzystania tego uprawnienia w ciągu roku oraz uwzględnienie ograniczeń wynikających z wieku dziecka i zasad współdzielenia prawa między rodzicami.

Kodeks pracy 2026: czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi małego dziecka?
Kodeks pracy 2026: czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi małego dziecka?
Kadry
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?
19 mar 2026

Zwolnienie na dziecko czyli 2 dni opieki w roku kalendarzowym - takie uprawnienie wynika z przepisów Kodeksu pracy. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?
Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
19 mar 2026

Na mocy nowelizacji Kodeksu pracy z 2023 r. do zestawu uprawnień przysługujących pracującym rodzicom dodano nowe rozwiązanie. To już 2 lata odkąd istnieje regulacja, ale wciąż są rodzice, będący pracownikami, którzy nie są świadomi swoich podstawowych praw w miejscu, związanych z rodzicielstwem. Co ciekawe, w gruncie rzeczy regulacja nie odnosi się tylko do rodziców, ponieważ chodzi o pracownika opiekującego się dzieckiem.
Dłuższy urlop dla tych rodziców dostępny już od roku [komunikat ZUS]
19 mar 2026

Od roku pewna kategoria rodziców może korzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także na dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały pobytu w szpitalu później niż w czwartym dniu po narodzinach. Dzięki niemu rodzice zyskują więcej czasu z dzieckiem, które wymaga często specjalistycznej opieki – nawet do 15 dodatkowych tygodni.

MRPiPS: Koniec ze śmieciówkami. Ustawa czeka na podpis prezydenta
19 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie o zakończeniu prac nad ustawą reformującą Państwową Inspekcję Pracy. Celem reformy jest zwiększenie ochrony pracowników i uporządkowanie rynku pracy. Inspektorzy PIP zyskają możliwość stwierdzania istnienia stosunku pracy. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.
ZUS ostrzega przed płatną „pomocą” przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo
18 mar 2026

ZUS zaapelował do osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Pracownicy ZUS bezpłatnie pomagają w wypełnieniu wniosku o świadczenie i złożeniu go w placówkach lub przez infolinię.
Zarobki 2026: czy będę mogła zapytać kadry i płace o wynagrodzenie koleżanki?
19 mar 2026

W czerwcu 2026 r. przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń wchodzą w życie także u pracodawców sektora prywatnego. W związku z tym powstaje wiele pytań, mi.in. czy będzie można zapytać wprost o wysokość zarobków konkretnej osoby z pracy. Celem zmian w przepisach prawa pracy jest wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet za taką samą lub podobną pracę.
Kobiety w pracy zdalnej: skromność i wewnętrzny krytyk nie pomagają w budowaniu widoczności [WYWIAD]
18 mar 2026

Kobiety w pracy zdalnej mają trudniej? Często przez skromność i silnego wewnętrznego krytyka są niewidoczne w organizacji. Jak mogą zmienić podejście do budowania własnej marki i wpływać na swoją widoczność w pracy? Wywiad zawiera kilka cennych wskazówek od trenerki biznesu Magdy Maroń.

Wyższe świadczenie dla stulatków od marca. ZUS podaje nową kwotę
18 mar 2026

Świadczenie honorowe wypłacane przez ZUS pobiera łącznie 4057 stulatków. Najwięcej w woj. mazowieckim (693), a najmniej w woj. opolskim (76) - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca kwota świadczenia z tytułu ukończenia stu lat wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.
Kiedy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. W tych sytuacjach masz pełne prawo do pensji
18 mar 2026

Nie każda niższa wypłata jest zgodna z prawem. Choć przepisy przewidują sytuacje, w których wynagrodzenie może zostać obniżone, istnieje też wiele przypadków, gdy pracodawca nie ma takiego prawa. W praktyce to właśnie brak wiedzy powoduje, że pracownicy godzą się na niższą pensję, mimo że przepisy jasno ich chronią.
