Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Pracownik - rodzic » 2 dni opieki na dziecko w 2026 roku (art. 188 Kodeksu pracy). Przykłady

2 dni opieki na dziecko w 2026 roku (art. 188 Kodeksu pracy). Przykłady

19 marca 2026, 09:16
Emilia Panufnik
2 dni opieki na dziecko w 2026 roku (art. 188 Kodeksu pracy). Przykłady
Pracujący rodzic ma prawo do opieki na dziecko zdrowe. Uprawienie to wynika z art. 188 Kodeksu pracy. Czy każdy rodzic ma 2 dni wolne na wspólne dziecko? Do jakiego wieku dziecka można korzystać z opieki? Jak napisać wniosek? Podajemy przykłady.

Opieka na dziecko zdrowe w 2026 r. (art. 188 Kodeksu pracy) – ile dni?

Ile dni opieki na dziecko zdrowe przysługuje pracownikowi? Kodeks pracy przyznaje 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym. Podstawą prawną tego uprawnienia jest art. 188 KP. 

Czy przy umowie na niepełnym etacie również można wnioskować o 2 dni opieki na dziecko? Wymiar 2 dni należy się pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie. Natomiast niepełny etat również daje prawo do zwolnienia od pracy na dziecko zdrowe, jednak w wymiarze godzinowym odpowiednio pomniejszonym. 16 godzin pomniejsza się proporcjonalnie do etatu. Zgodnie z tą regułą np. połowa etatu daje prawo do 8 godzin, ¼ etatu uprawnia do 4 godzin zwolnienia. Co ważne, przy obliczeniach niepełną godzinę zaokrągla się w górę. 

Przykład

Ile będzie opieki na dziecko przy 1/3 etatu, a ile przy 2/5 etatu?

16/3 = 5,3

16 x 2/5 = 6,4

Otrzymany wynik zaokrąglamy w górę do pełnej godziny. Osobie zatrudnionej na 1/3 etatu przysługuje 6 godzin opieki na dziecko zdrowe z art. 188 KP, a osobie zatrudnionej na 2/5 etatu – 7 godzin.

Pracownik pełnoetatowy decyduje o tym, czy wykorzysta opiekę na dziecko w dniach czy w godzinach. Przesądza o tym pierwszy w danym roku kalendarzowym wniosek o opiekę złożony na podstawie art. 188 KP. Jeśli pracownik zawnioskuje o wolne w godzinach to w ten sposób będzie mógł wykorzystać pozostały do końca roku wymiar zwolnienia.

Ważne

Zwolnienie od pracy z tytułu opieki na dziecko zdrowe w wymiarze godzinowym udzielane jest także w przypadku pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy wynikająca z odrębnych przepisów jest niższa niż 8 godzin.

Przykład

Pracownikowi przysługuje 1 dzień lub 8 godzin opieki na dziecko. Może wykorzystać opiekę w wymiarze godzinowym:

  • przed rozpoczęciem pracy w danym dniu – 4 godziny później rozpocznie pracę w dwa dni, 
  • na koniec pracy – 4 godziny wcześniej zakończy pracę w dwa dni,
  • lub w trakcie pracy – po 2 godzinach pracy będzie miał 4 godziny wolnego, a następnie wróci na 2 godziny pracy (przez dwa dni).

Innym sposobem jest pomieszanie różnych możliwości, np. rozpoczęcie pracy 4 godziny później jednego dnia, a drugiego wcześniejsze wyjście z pracy.

Pierwszy wniosek przesądza również o tym, kto w danym roku będzie mógł skorzystać z omawianego uprawnienia. W przypadku złożenia wniosku przez matkę dziecka o jeden dzień opieki z art. 188 KP, drugi dzień także pozostanie do wykorzystania matce dziecka. Warto więc już przed złożeniem wniosku porozumieć się w tej sprawie z drugim rodzicem. Zgodnie z art. 1891 KP z omawianego uprawnienia może korzystać tylko jedno z rodziców.

2 dni opieki dla obojga rodziców?

Kolejną kwestią jest liczba dzieci. Czy wymiar opieki na dziecko rośnie wraz z liczbą dzieci? Nie, Kodeks pracy nie przewiduje takiej zasady.

Opieka na dziecko w 2026 roku a urlop wypoczynkowy

Opieka na dziecko z art. 188 KP nie stanowi urlopu wypoczynkowego. Jest to odrębne uprawnienie rodzicielskie. Inaczej też niż urlop wypoczynkowy, niewykorzystana nie przechodzi na rok kolejny. Jeśli pracownik nie skorzysta z 2 dni opieki na dziecko, po prostu mu przepadają. Z dniem 1 stycznia roku następnego nabędzie prawo do 2 dni opieki w nowym roku kalendarzowym.

Pytanie o opiekę na dziecko w kontekście urlopu wypoczynkowego często pojawia się przy instytucji zwolnienia lekarskiego na dziecko (potocznie nazywane jest również opieką na dziecko, z tym że w tej sytuacji jest to dziecko chore). Czy takie zwolnienie przerywa urlop wypoczynkowy? Nie. Uznaje się, że rodzic przebywający na urlopie wypoczynkowym może zapewnić dziecku należytą opiekę w chorobie. 
Po więcej informacji na ten temat odsyłam do artykułu: Zwolnienie lekarskie na dziecko – ile dni?

2 dni opieki na dziecko – do ilu lat?

Ważne

Kodeks pracy w art. 188 § 1 wskazuje, że opieka na dziecko zdrowe przysługuje pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat.

Przepisy kodeksowe nie dookreślają, kiedy mija termin przysługiwania omawianego uprawnienia. W związku z tym należy posłużyć się art. 300 KP, zgodnie z którym w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

W świetle art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, termin upływa w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Przykład

Dziecko pracownika urodziło się 15 maja 2012 roku. Do kiedy w 2026 roku może skorzystać po raz ostatni z opieki na dziecko? Termin skorzystania z prawa do opieki na dziecko z art. 188 KP mija 15 maja 2026 roku o godzinie 0:00. Faktycznie pracownik może więc ostatni dzień opieki na dziecko wykorzystać 14 maja 2026 roku.

Ważne

Aby prawo do 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym nie przepadło, pracownik musi pamiętać, aby wykorzystać zwolnienie od pracy maksymalnie do dnia poprzedzającego 14. urodziny dziecka. Prawo to nie należy się bowiem do końca roku kalendarzowego ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Trzeba więc z niego skorzystać wcześniej.

2 dni opieki na dziecko – wniosek

Wniosek o opiekę na dziecko zdrowe z art. 188 KP można złożyć w formie pisemnej papierowej lub elektronicznie. Opiekę na dziecko można wziąć np. w przypadku wizyty lekarskiej, szczepienia czy zebrania w szkole. Warto jednak podkreślić, że nie ma obowiązku podawania przyczyny chęci skorzystania ze zwolnienia od pracy w tym trybie. Jak napisać wniosek o opiekę na dziecko na 2 dni? Pismo powinno zawierać oznaczenie pracodawcy, podpis pracownika, podstawę prawną, termin dni wolnych lub godzin oraz oświadczenie, że drugi rodzic nie korzysta z tego uprawnienia.

Wniosek o opiekę nad dzieckiem zdrowym z art. 188 KP - wzór

Pobierz wzór wniosku: doc, pdf

Opieka na dziecko chore – zwolnienie lekarskie

W tym miejscu należy podkreślić, że opieka na dziecko chore to zupełnie inna instytucja. To zwolnienie lekarskie na dziecko chore, które wystawia lekarz (maksymalnie 60 dni). Za czas przebywania na takim zwolnieniu pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy z ZUS. Natomiast opieka na dziecko zdrowe, o której traktuje niniejszy artykuł, to uprawnienie rodzicielskie wynikające z Kodeksu pracy (2 dni na pełnym etacie). Za czas przebywania na opiece na dziecko zdrowe pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę w pełnej wysokości.

Więcej informacji na temat opieki na chore dziecko znajduje się w artykule: Zwolnienie lekarskie na dziecko – ile dni?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1071)

BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?
19 mar 2026

Zwolnienie na dziecko czyli 2 dni opieki w roku kalendarzowym - takie uprawnienie wynika z przepisów Kodeksu pracy. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?
Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
19 mar 2026

Na mocy nowelizacji Kodeksu pracy z 2023 r. do zestawu uprawnień przysługujących pracującym rodzicom dodano nowe rozwiązanie. To już 2 lata odkąd istnieje regulacja, ale wciąż są rodzice, będący pracownikami, którzy nie są świadomi swoich podstawowych praw w miejscu, związanych z rodzicielstwem. Co ciekawe, w gruncie rzeczy regulacja nie odnosi się tylko do rodziców, ponieważ chodzi o pracownika opiekującego się dzieckiem.
Dłuższy urlop dla tych rodziców dostępny już od roku [komunikat ZUS]
19 mar 2026

Od roku pewna kategoria rodziców może korzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także na dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały pobytu w szpitalu później niż w czwartym dniu po narodzinach. Dzięki niemu rodzice zyskują więcej czasu z dzieckiem, które wymaga często specjalistycznej opieki – nawet do 15 dodatkowych tygodni.

MRPiPS: Koniec ze śmieciówkami. Ustawa czeka na podpis prezydenta
19 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie o zakończeniu prac nad ustawą reformującą Państwową Inspekcję Pracy. Celem reformy jest zwiększenie ochrony pracowników i uporządkowanie rynku pracy. Inspektorzy PIP zyskają możliwość stwierdzania istnienia stosunku pracy. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.
ZUS ostrzega przed płatną „pomocą" przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo
18 mar 2026

ZUS zaapelował do osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Pracownicy ZUS bezpłatnie pomagają w wypełnieniu wniosku o świadczenie i złożeniu go w placówkach lub przez infolinię.
Zarobki 2026: czy będę mogła zapytać kadry i płace o wynagrodzenie koleżanki?
19 mar 2026

W czerwcu 2026 r. przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń wchodzą w życie także u pracodawców sektora prywatnego. W związku z tym powstaje wiele pytań, mi.in. czy będzie można zapytać wprost o wysokość zarobków konkretnej osoby z pracy. Celem zmian w przepisach prawa pracy jest wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet za taką samą lub podobną pracę.
Kobiety w pracy zdalnej: skromność i wewnętrzny krytyk nie pomagają w budowaniu widoczności [WYWIAD]
18 mar 2026

Kobiety w pracy zdalnej mają trudniej? Często przez skromność i silnego wewnętrznego krytyka są niewidoczne w organizacji. Jak mogą zmienić podejście do budowania własnej marki i wpływać na swoją widoczność w pracy? Wywiad zawiera kilka cennych wskazówek od trenerki biznesu Magdy Maroń.

Wyższe świadczenie dla stulatków od marca. ZUS podaje nową kwotę
18 mar 2026

Świadczenie honorowe wypłacane przez ZUS pobiera łącznie 4057 stulatków. Najwięcej w woj. mazowieckim (693), a najmniej w woj. opolskim (76) - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca kwota świadczenia z tytułu ukończenia stu lat wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.
Kiedy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. W tych sytuacjach masz pełne prawo do pensji
18 mar 2026

Nie każda niższa wypłata jest zgodna z prawem. Choć przepisy przewidują sytuacje, w których wynagrodzenie może zostać obniżone, istnieje też wiele przypadków, gdy pracodawca nie ma takiego prawa. W praktyce to właśnie brak wiedzy powoduje, że pracownicy godzą się na niższą pensję, mimo że przepisy jasno ich chronią.
