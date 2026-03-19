Strona główna » Kadry » Urlopy » Zwolnienia od pracy » 2 dni wolnego, które przepadły niejednemu pracownikowi w 2025 r. - od stycznia 2026 r. przysługują kolejne 2 dni [WZÓR]

2 dni wolnego, które przepadły niejednemu pracownikowi w 2025 r. - od stycznia 2026 r. przysługują kolejne 2 dni [WZÓR]

19 marca 2026, 09:56
Emilia Panufnik
Opieka na dziecko 2 dni - należy wykorzystać do końca roku
Infor.pl

2 dni wolnego, które przepadły niejednemu pracownikowi w 2025 r. to tzw. opieka na dziecko zdrowe (art. 188 Kodeksu pracy). Wymiar 2 dni wolnego przysługuje na rok kalendarzowy, a więc niewykorzystane dni opieki do 31 grudnia 2025 roku przepadły. Jak napisać wniosek o 2 dni opieki na dziecko w 2026 roku? Pobierz wzór.

Opieka na dziecko tylko do końca roku kalendarzowego

W każdym roku kalendarzowym pracownik lub pracownica mają prawo do 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem zdrowym do 14 roku życia. Wskazana liczba dni lub godzin opieki dotyczy pracy na pełnym etacie. Przy niepełnym etacie liczbę godzin pomniejsza się proporcjonalnie do etatu, np. ½ etatu to 8 godzin. To uprawnienie rodzicielskie przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeśli matka skorzysta z jednego dnia, ojciec nie będzie mógł wykorzystać drugiego. W późniejszym terminie drugi dzień może wykorzystać już tylko matka.

Ważne

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem przysługują zawsze w tym samym wymiarze – 2 dni. Nie ma znaczenia liczba dzieci pracownika.

Opieka na dziecko – ile płatne?

Za czas 2 dni opieki na dziecko przysługuje pełne wynagrodzenie, dlatego rodzice chętnie korzystają z tego prawa przyznanego im na gruncie Kodeksu pracy. Dodatkowo w okresie międzyświątecznym często zamknięte są żłobki i przedszkola, a pracownicy mają już mało urlopu wypoczynkowego albo został już w pełni wykorzystany. To dobry czas na skorzystanie z art. 188 Kodeksu pracy.

Niewykorzystane 2 dni opieki przepadają

Należy jednak pamiętać, ze niewykorzystane 2 dni opieki nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Z dniem 1 stycznia 2025 roku pracownik nabył prawo do 2 dni opieki na dziecko zdrowe i powinien wykorzystać je do 31 grudnia 2025 roku. W przeciwnym razie możliwość skorzystania z 2 dni wolnego na dziecko przepada.

2 dni opieki na dziecko przepadają również, jeśli nie zostają wykorzystane do dnia ukończenia przez dziecko 14 lat. Termin ten liczymy zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Dodatkowo obliczając wiek dziecka, termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Przykład

Córka pracownicy urodziła się 14 marca 2011 roku. Pracownica może skorzystać z opieki na dziecko do 14 marca 2025 do godziny 0:00 czyli de facto do 13 marca 2025 roku.

Wniosek o 2 dni opieki na dziecko w 2026 r. - wzór

W grudniu jest więc jeszcze czas na to, aby złożyć wniosek o opiekę na dziecko. Jak napisać wniosek? Oto wzór do pobrania:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

……………………………………………………..

(miejscowość, data)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(dane pracownika)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(dane pracodawcy)

 

 

WNIOSEK

o udzielenie zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 roku życia

 

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 roku życia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 1 dnia. 

Proszę o udzielenie zwolnienia od pracy na dzień …………………………………………….. .

 

Jednocześnie oświadczam, że drugi z rodziców dziecka nie korzysta z uprawnień wynikających z art. 188 Kodeksu pracy.

 

 

 

………………………………………………………..

(podpis pracownika)

 

Pobierz wzór wniosku o opiekę nad dzieckiem zdrowym na podstawie art. 188 KP: doc, pdf

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1071)

Powiązane
Kadry
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?
19 mar 2026

Zwolnienie na dziecko czyli 2 dni opieki w roku kalendarzowym - takie uprawnienie wynika z przepisów Kodeksu pracy. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?
Elastyczny czas pracy dla rodziców. Kiedy pracodawca musi się zgodzić?
19 mar 2026

Na mocy nowelizacji Kodeksu pracy z 2023 r. do zestawu uprawnień przysługujących pracującym rodzicom dodano nowe rozwiązanie. To już 2 lata odkąd istnieje regulacja, ale wciąż są rodzice, będący pracownikami, którzy nie są świadomi swoich podstawowych praw w miejscu, związanych z rodzicielstwem. Co ciekawe, w gruncie rzeczy regulacja nie odnosi się tylko do rodziców, ponieważ chodzi o pracownika opiekującego się dzieckiem.
Dłuższy urlop dla tych rodziców dostępny już od roku [komunikat ZUS]
19 mar 2026

Od roku pewna kategoria rodziców może korzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także na dzieci, które urodziły się w terminie, ale wymagały pobytu w szpitalu później niż w czwartym dniu po narodzinach. Dzięki niemu rodzice zyskują więcej czasu z dzieckiem, które wymaga często specjalistycznej opieki – nawet do 15 dodatkowych tygodni.

MRPiPS: Koniec ze śmieciówkami. Ustawa czeka na podpis prezydenta
19 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie o zakończeniu prac nad ustawą reformującą Państwową Inspekcję Pracy. Celem reformy jest zwiększenie ochrony pracowników i uporządkowanie rynku pracy. Inspektorzy PIP zyskają możliwość stwierdzania istnienia stosunku pracy. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.
ZUS ostrzega przed płatną „pomocą” przy świadczeniu wspierającym. Wniosek złożysz za darmo
18 mar 2026

ZUS zaapelował do osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich o ostrożność wobec ofert płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Pracownicy ZUS bezpłatnie pomagają w wypełnieniu wniosku o świadczenie i złożeniu go w placówkach lub przez infolinię.
Zarobki 2026: czy będę mogła zapytać kadry i płace o wynagrodzenie koleżanki?
19 mar 2026

W czerwcu 2026 r. przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń wchodzą w życie także u pracodawców sektora prywatnego. W związku z tym powstaje wiele pytań, mi.in. czy będzie można zapytać wprost o wysokość zarobków konkretnej osoby z pracy. Celem zmian w przepisach prawa pracy jest wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet za taką samą lub podobną pracę.
Kobiety w pracy zdalnej: skromność i wewnętrzny krytyk nie pomagają w budowaniu widoczności [WYWIAD]
18 mar 2026

Kobiety w pracy zdalnej mają trudniej? Często przez skromność i silnego wewnętrznego krytyka są niewidoczne w organizacji. Jak mogą zmienić podejście do budowania własnej marki i wpływać na swoją widoczność w pracy? Wywiad zawiera kilka cennych wskazówek od trenerki biznesu Magdy Maroń.

Wyższe świadczenie dla stulatków od marca. ZUS podaje nową kwotę
18 mar 2026

Świadczenie honorowe wypłacane przez ZUS pobiera łącznie 4057 stulatków. Najwięcej w woj. mazowieckim (693), a najmniej w woj. opolskim (76) - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca kwota świadczenia z tytułu ukończenia stu lat wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.
Kiedy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. W tych sytuacjach masz pełne prawo do pensji
18 mar 2026

Nie każda niższa wypłata jest zgodna z prawem. Choć przepisy przewidują sytuacje, w których wynagrodzenie może zostać obniżone, istnieje też wiele przypadków, gdy pracodawca nie ma takiego prawa. W praktyce to właśnie brak wiedzy powoduje, że pracownicy godzą się na niższą pensję, mimo że przepisy jasno ich chronią.
