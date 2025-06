Dzień Ojca już blisko: jakie prawa ma tata w pracy?

Uczestnik PPK może obniżyć wpłatę podstawową. Oznacza to co miesiąc wyższe wynagrodzenie

Uczestnik PPK, którego miesięcznie wynagrodzenie w 2025 roku nie przekracza kwoty 5599,20 zł, może obniżyć swoją wpłatę podstawową do PPK - nawet do 0,5% wynagrodzenia. Oznacza to, że co miesiąc będzie otrzymywał wyższe wynagrodzenie od pracodawcy.