Czy doszło do dyskryminacji w PKP Intercity S.A. na tle płci i posiłków regeneracyjnych?

Kiedy przysługuje posiłek regeneracyjny? Czy posiłki regeneracyjne są obowiązkowe?

Zagadnienie posiłków regeneracyjnych dla pracowników jest uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. 1996 Nr 60, poz. 279, dalej jako: rozporządzenie).

Pracodawca zapewnia (zatem jest to jego obowiązek) pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie:

1) posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, w formie jednego dania gorącego, z zastrzeżeniem tego, że pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.

2) napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

związane z wysiłkiem fizycznym , powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet (powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 stopni C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25 stopni C,

przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Stanowiska pracy na których przysługują posiłki

Posiłki powinny być przyznawane zarówno kobietom jak i mężczyznom - ponieważ rozporządzenie nie różnicuje płci i charakteru zajmowanego stanowiska czy to przez kobiety czy przez mężczyzn. Problemem może być to, że stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków w sposób, ustala pracodawca. Co ważne musi dokonywać ustaleń w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie. Posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Zgodnie z rozporządzeniem pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Czy doszło do dyskryminacji w PKP Intercity S.A.?

Już z Konstytucji RP jak i z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, dalej jako: KP) wynika, że zabroniona jest jakakolwiek dyskryminacja i nierówne traktowanie, w tym w szczególności ze względu na płeć. Taka dyskryminacja może się odbywać na wielu płaszczyznach a jej przyczyn może być wiele - okazuje, że nawet jedzenie. Nie zmienia to jednak faktu, że taki proceder często ma miejsce i pracownicy sygnalizują takie zjawiska.