Czy pracownik może przerwać zwolnienie lekarskie i wrócić do pracy

Problem

Pracownik otrzymał zwolnienie na okres od 25 października do 22 listopada 2019 r. Od 12 listopada 2019 r. chce jednak wrócić do pracy. Czy pracownik może sam przerwać zwolnienie lekarskie? Czy lekarz powinien poprawić zaświadczenie lekarskie? Co powinien zrobić pracownik i pracodawca w tej sytuacji - pyta czytelniczka z Nowego Sącza.

Rada

Pracownik może przerwać zwolnienie lekarskie za zgodą lekarza i wrócić do pracy, jeśli w jego ocenie - potwierdzonej badaniem lekarskim - odzyskał zdolność do wykonywania pracy. W tej sytuacji należy uznać, że pracownik odzyskał zdolność do pracy, i skrócić wypłatę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

reklama reklama



Uzasadnienie

Pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby, musi uzyskać od lekarza leczącego zwolnienie lekarskie potwierdzające zwolnienie od pracy. Służy do tego druk ZUS e-ZLA wystawiany w formie elektronicznej lub wydruk zaświadczenia lekarskiego, który lekarz przekazuje ubezpieczonemu, jeżeli płatnik składek ubezpieczonego nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz prowadzący leczenie na okres, w którym ubezpieczony - ze względu na stan zdrowia - powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

Głównym celem zwolnienia lekarskiego dla pracownika jest usprawiedliwienie nieobecności w pracy, gdy jest chory lub niezdolny do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, musi je wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli na odpoczynek i regenerację w celu możliwie szybkiego powrotu do pracy.

Pracownik może szybciej odzyskać zdolność do pracy, niż wynika to z zaświadczenia lekarskiego, jednak nie może samowolnie przerwać zwolnienia lekarskiego. Również pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika w okresie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, nawet jeśli pracownik twierdzi, że jest już zdrowy.

Powrót do pracy w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy bez dokumentu potwierdzającego odzyskanie zdolności do pracy - będzie skutkować utratą prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia (art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

W sytuacji gdy pracownik czuje się na siłach, może skrócić okres korzystania z zasiłku chorobowego i wrócić do pracy przed upływem czasu wskazanego w dokumencie wystawionym przez lekarza. W tym celu powinien jednak udać się do lekarza, który po przeprowadzeniu badania zdecyduje, czy pracownik odzyskał już zdolność do pracy. Właściwy do wydania zaświadczenia o odzyskaniu zdolności do pracy jest każdy lekarz uprawniony do wystawiania zaświadczeń lekarskich, lekarz, który wystawił dane zwolnienie lekarskie lub lekarz medycyny pracy.

Dokument w sprawie odzyskania zdolności do pracy pracownik powinien przedłożyć pracodawcy w celu potwierdzenia możliwości dopuszczenia do pracy. Jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS - uzyskane zaświadczenie płatnik składek powinien przekazać do ZUS (pozostawiając w aktach jego kopię).

Pan Robert otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 25 października do 22 listopada 2019 r. W trzecim tygodniu zwolnienia poczuł się już lepiej i 12 listopada umówił się na wizytę do lekarza. Na wizycie lekarz wydał zaświadczenie o odzyskaniu pełnej zdolności do pracy. W związku z tym następnego dnia roboczego (tj. 13 listopada) pan Robert pojawił się w pracy. Na podstawie przedłożonego mu zaświadczenia o odzyskaniu zdolności do pracy pracodawca pana Roberta rozliczy zwolnienie lekarskie za okres faktycznej niezdolności do pracy - od 25 października do 12 listopada 2019 r.

Warto przypomnieć, że jeżeli okres zwolnienia lekarskiego jest dłuższy niż 30 dni, o skróceniu okresu zwolnienia lekarskiego i dopuszczeniu do pracy zdecydować może tylko lekarz medycyny pracy po przeprowadzeniu badań kontrolnych, na które pracownika kieruje pracodawca. W takim przypadku nie jest wystarczające zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego. Na podstawie zaświadczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego, że pracownik odzyskał zdolność do pracy, pracodawca może dopuścić pracownika do pracy w okresie zwolnienia lekarskiego, które trwa ponad 30 dni.

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Podstawa prawna: