Działania pracodawcy w walce z koronawirusem a RODO

RODO nie utrudnia pracodawcy walki z koronawirusem

Umożliwienie świadczenia pracy w warunkach względnego bezpieczeństwa od zagrożenia COVID-19 wymaga od pracodawców wzmożonych działań. Wbrew powszechnym obawom, nie utrudniają ich obowiązujące na terenie państw UE przepisy o ochronie danych osobowych.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że jednymi z głównych założeń przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) jest działanie na rzecz ochrony żywotnych interesów osób fizycznych - w tym życia i zdrowia oraz powszechna ochrona przed zagrożeniami zdrowotnymi.

EROD daje zielone światło działaniom zapobiegawczym

Jak podkreśla przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) „Przepisy w zakresie ochrony danych (takie jak RODO) nie utrudniają działań podejmowanych w walce z pandemią koronawirusa”. W szczególności RODO daje pracodawcom podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie szeregu danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania epidemii, i to bez konieczności ubiegania się o zgodę zainteresowanego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest konieczne pracodawcy ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego lub w celu ochrony żywotnych interesów pracowników, ale również klientów i kontrahentów.

Kiedy można przetwarzać dane dotyczące zdrowia?

RODO jako akt prawny o znacznym stopniu ogólności posługuje się szeregiem klauzul generalnych możliwych do zastosowania w zależności od okoliczności danego przypadku. Co istotne z punktu widzenia pracodawców (a także podmiotów zatrudniających na podstawie umów cywilnoprawnych) tzw. dane wrażliwe – w tym dotyczące zdrowia i to również bez zgody pracownika – przetwarzać można w warunkach, gdy jest to niezbędne do:

wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę jako administratora danych,

ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,

do celów profilaktyki zdrowotnej, oceny zdolności pracownika do pracy,

ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Jakie działania może podejmować pracodawca?

