Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne 14 dni

Tarcza antykryzysowa - kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło na swojej stronie internetowej, że początkowo placówki oświaty miały być zamknięte do 25 marca. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii termin ten został jednak wydłużony do Świąt Wielkanocnych przypadających w tym roku w dniach 12-13 kwietnia.

– Sytuacja jest niecodzienna i trudna dla nas wszystkich. Decyzja o zamknięciu szkół, przedszkoli czy żłobków w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymagała od nas podjęcia konkretnych działań skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do takich placówek – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przyjęty przez Sejm pakiet rozwiązań, tzw. tarcza antykryzysowa, zakłada przyznanie kolejnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

– Ustawa zawiera przepis umożliwiający Radzie Ministrów – w formie rozporządzenia – wydłużenie okresu pobiegania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja za kilka tygodni, a to rozwiązanie uelastyczni mechanizm wydłużenia okresu pobiegania zasiłku opiekuńczego – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Dla kogo jeszcze dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Ustawa rozszerza także krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności.

W związku z zawieszeniem działalności placówek dziennego pobytu takich jak warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki dziennego pobytu, środowiskowe domy samopomocy czy np. ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego, może pojawić się problem związany ze sprawowaniem opieki i niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym. Niektóre z nich są osobami całkowicie niesamodzielnymi i bez dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony opiekuna nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

– W takim ustawa zakłada stosowanie przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przysługującego na opiekę nad chorym dorosłym członkiem rodziny. Maksymalny okres przysługiwania zasiłku wynosi 14 dni. Okres ten nie jest łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny – wyjaśnia minister Marlena Maląg.

Ile osób skorzystało z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

– Z danych, jakie otrzymaliśmy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynika, że od 9 do 20 marca br. złożono ponad 41,5 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko. Wiemy, że jest to konieczne wsparcie, z którego rodzice i opiekunowie będą korzystać w kolejnych tygodniach – dodaje szefowa MRPiPS.

