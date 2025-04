Miejsce parkingowe przed zakładem pracy - czy zawsze jest gwarantowane dla osoby z niepełnosprawnością? Odpowiedź może zaskoczyć, bo jak to mawiają prawnicy: "to zależy". Wszystko zależy od momentu budowy czy przebudowy terenu przed zakładem. To uprawnienie dla osób z niepełnosprawnościami, z orzeczonym znaczny czy umiarkowanym stopnie, nie jest więc zawsze gwarantowane.

Czy niepełnosprawny płaci za miejsce parkingowe?

Postój na miejscach wyznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, na podstawie wyłożonej za przednią szybą Karty Parkingowej, jest bezpłatny. No dobrze, ale co w sytuacji, gdy nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego w pobliżu zakładu pracy, na drodze publicznej, a przed samym miejscem pracy, też bezpośrednio go nie ma. Miejsce parkingowe przed zakładem pracy - czy zawsze jest gwarantowane dla osoby z niepełnosprawnością? Odpowiedź może zaskoczyć, bo jak to mawiają prawnicy: "to zależy". Wszystko zależy od momentu budowy czy przebudowy terenu przed zakładem. To uprawnienie dla osób z niepełnosprawnościami, z orzeczonym znaczny czy umiarkowanym stopnie, nie jest więc zawsze gwarantowane.

REKLAMA

Autopromocja

Przykład Niepełnosprawność a miejsce parkingowe Ową sytuację opiszemy na realnym przykładzie pracownika z niepełnosprawnością Pana Jana K., który zgłosił się do swojego pracodawcy - spółki XYZ, z prośbą o udostępnienie dla niego miejsca parkingowego przed budynkiem, w którym świadczy pracę. Sytuacja dotyczyła centrum Katowic, a spółka mieściła się starej kamienicy. Wokół była ciasna zabudowa. Oczywiście Pan Jan K. dostarczył pracodawcy oświadczenie o znaczącym stopniu niepełnosprawności o symbolach 09M oraz 02P. Pracodawca zapytał: czy jestem prawnie zobowiązany do wyznaczenia miejsca parkingowego dla pracownika?

Czym jest symbol niepełnosprawności 09-M?

Symbol przyczyny niepełnosprawności 09-M oznacza schorzenia układu moczowo-płciowego. Jest to jedno z oficjalnych oznaczeń stosowanych w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności. Kod 09-M niepełnosprawność może występować jako jeden z maksymalnie trzech symboli w orzeczeniu. Stanowi on samodzielną podstawę do przyznania statusu osoby niepełnosprawnej.

Co znaczy symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P?

Symbol 02-P oznacza choroby psychiczne, w szczególności chodzi o osoby z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju, utrwalonymi zaburzeniami lękowymi o znacznym stopniu nasilenia czy zespołami otępiennymi.

Niepełnosprawność a miejsce parkingowe przed zakładem pracy

Zatem czy pracodawca zobowiązany jest zorganizować a konkretnie wyznaczyć miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w związku z posiadanym orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Odpowiedź jest taka, że przepisy i regulacje prawne w tym zakresie odnoszą się do tzw. budowy i przebudowy obiektów budowlanych, w tym konieczności zapewnienia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ale uwaga, co bardzo ważne, te normy prawne mają odniesienie na etapie projektowania i budowy zamierzonych inwestycji i nie mogą stanowić podstawy żądania uwzględnienia tych przepisów w odniesieniu do już powstałych/ istniejących obiektów budowlanych i urządzeń.

Powyższe wynika z przepisu art. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881, dalej jako: ustawa), obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając odpowiednie warunki. Przepis powyższy znajduje zastosowanie przy projektowaniu i budowie obiektów budowlanych, a więc analiza spełnienia warunków wskazanych w powyższej normie odbywa się na etapie udzielenia pozwolenia na budowę, a nie na etapie użytkowania już istniejących obiektów budowlanych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponadto, stosownie do treści § 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Warunki jakim powinny odpowiadać miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych określa § 18 - § 21 rozporządzenia.

W tym przypadku również przytoczona regulacja ma zastosowanie na etapie projektowania i budowy zamierzonych inwestycji i nie mogą stanowić podstawy żądania uwzględnienia tych przepisów w odniesieniu do istniejących obiektów budowlanych i urządzeń. Podsumowując, jeżeli na etapie budowy, czy przebudowy zakładu pracy nie wymagano zorganizowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, to obecnie pracodawca nie ma obowiązku takiego miejsca wyznaczać. Ponadto należy zauważyć, że przedstawienie przez pracownika orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wskazania w nim, że osoba powinna pracować w warunkach pracy chronionej nie oznacza, że powinna ona wykonywać pracę tam, gdzie miejsce pracy dostosowane jest do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia specjalnego miejsca parkingowego dla pracownika niepełnosprawnego?