Od 2026 r. KFS dla większej liczby osób. Dodano działalność gospodarczą i umowy cywilnoprawne

Od 2026 r. ze środków z KFS będzie mogła korzystać większa liczba osób. Krajowy Fundusz Szkoleniowy otwiera się na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jakie jeszcze zmiany w KFS przewidziano na 2026 r,?

Od 2026 r. zmiany w KFS

Od nowego roku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą mogły także korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na zbyt rozbudowane wymagania przy naborze wniosków, szczególnie w zakresie żądanych dokumentów oraz form ich sporządzania przez potencjalnych beneficjentów.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pomimo tego, że projekt zachowuje większość aktualnych rozwiązań, uwzględnia modyfikacje wynikające z ustawowego rozszerzenia grupy docelowej.

Dla kogo KSF od nowego roku?

Od nowego roku ze środków KFS będą mogły także korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Ponadto na podstawie ustawy wprowadzone zostają nowe limity wydatkowania środków, obowiązek utrzymania miejsca pracy przez beneficjenta KFS przez określony czas oraz konieczność posiadania przez instytucje szkoleniowe wpisu do Bazy Usług Rozwojowych oraz obowiązku badań efektywności KFS przez starostę, WUP, ministra.

W projekcie rozporządzenia w sprawie KFS wymienione zostały elementy wniosku o dofinansowanie. Dodano informację o posiadaniu wpisu do Bazy Usług Rozwojowych oraz imienną listę uczestników, z uwagi na wprowadzenie w ustawie przepisu ograniczającego wysokość wydatków na kształcenie ustawiczne ze środków KFS na osobę w danym roku. Bez zmian pozostawiono listę załączników do wniosku.

- Wskazywanie na etapie aplikowania o środki danych osobowych, numerów PESEL, konkretnych pracowników jest niecelowe pod kątem oceny potrzeb szkoleniowych i adekwatności planowanych do sfinansowania usług. Ponadto wyklucza z możliwości ubiegania się o dofinansowanie podmiotów, w których rotacja jest wysoka. Obecna treść proponowanego rozporządzenia nie przewiduje możliwości zamiany uczestników – mówi dr Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wnioski o środki z KFS

W projekcie opisano także procedurę naboru wniosków. Nałożono na starostę obowiązek organizacji naboru wniosków przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu, wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok oraz termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków.

Określono, że ogłoszenie o naborze nie może pojawić się mniej niż 21 dni przed jego rozpoczęciem oraz że nabór nie może trwać krócej niż 14 dni. Obecne brzmienie proponowanego rozporządzenia nie określa terminu rozpatrywania wniosków. Jest to o tyle istotne, że uniemożliwia planowanie działań rozwojowych przez pracodawcę. Czas rozpatrywania wniosków w ramach naboru nie powinien być dłuższy niż 90 dni. Czas na podpisanie umowy pomiędzy stronami powinien być maksymalnie skrócony (optymalnie od 14 do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru).

Wymagania do KFS

- Wymagania w procedurze naboru wniosków są bardzo rozbudowane, szczególnie w zakresie żądanych dokumentów oraz form ich sporządzania przez potencjalnych beneficjentów (np. kopie papierowe). Wątpliwości budzi fakt, czy tak skonstruowane wymagania, tj. bez wskazania wprost możliwości składania wniosków i załączników oraz przekazywania innych danych w formie elektronicznej, nie zwiększą barier administracyjnych, a tym samym, czy przepisy projektowanego rozporządzenia odpowiadają założeniom prowadzonego obecnie w Polsce procesu deregulacji. W tym kontekście warto rozważyć ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich formalności dotyczących wniosków, zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów, a także rezygnację z żądania potwierdzania informacji, w tym danych przedsiębiorców, jeżeli organ rozstrzygający sprawę może je pozyskać z publicznie dostępnych, jawnych rejestrów – dodaje dr Sławomir Szymczak.

Złożony wniosek i co dalej?

W § 5 projektu określono sposób rozpatrywania wniosków, w tym terminy na ewentualnie poprawienie wniosku przez wnioskodawcę oraz przesłanki pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (tylko w przypadku niepoprawienia go w terminie) i konieczność uzasadnienia negatywnej oceny wniosku. Usunięto natomiast możliwość negocjowania z wnioskodawcą ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, co wynika z ustawowego wprowadzenia limitów dofinansowania dla jednego wnioskodawcy w zależności od liczby zatrudnionych pracowników.

Propozycja

Zdaniem Konfederacji Lewiatan pracodawca powinien mieć możliwość skierowania (za zgodą PUP) innych osób, niż pierwotnie wskazane we wniosku lub skierowanie pracowników na inny rodzaj kształcenia, z uwagi na fluktuację kadr lub dużą dynamikę zmian w zakresie oczekiwanych przez rynek kompetencji pracowników.