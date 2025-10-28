REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Szkolenia i rozwój » Od 2026 r. KFS dla większej liczby osób. Dodano działalność gospodarczą i umowy cywilnoprawne

Od 2026 r. KFS dla większej liczby osób. Dodano działalność gospodarczą i umowy cywilnoprawne

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 października 2025, 18:41
Konfederacja Lewiatan
KFS 2026 - zmiany, dochodzi działalność gospodarcza i umowy cywilnoprawne
KFS 2026 - zmiany, dochodzi działalność gospodarcza i umowy cywilnoprawne
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 2026 r. ze środków z KFS będzie mogła korzystać większa liczba osób. Krajowy Fundusz Szkoleniowy otwiera się na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jakie jeszcze zmiany w KFS przewidziano na 2026 r,?

rozwiń >

Od 2026 r. zmiany w KFS

Od nowego roku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą mogły także korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na zbyt rozbudowane wymagania przy naborze wniosków, szczególnie w zakresie żądanych dokumentów oraz form ich sporządzania przez potencjalnych beneficjentów.

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pomimo tego, że projekt zachowuje większość aktualnych rozwiązań, uwzględnia modyfikacje wynikające z ustawowego rozszerzenia grupy docelowej.

Dla kogo KSF od nowego roku?

Od nowego roku ze środków KFS będą mogły także korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Ponadto na podstawie ustawy wprowadzone zostają nowe limity wydatkowania środków, obowiązek utrzymania miejsca pracy przez beneficjenta KFS przez określony czas oraz konieczność posiadania przez instytucje szkoleniowe wpisu do Bazy Usług Rozwojowych oraz obowiązku badań efektywności KFS przez starostę, WUP, ministra.

W projekcie rozporządzenia w sprawie KFS wymienione zostały elementy wniosku o dofinansowanie. Dodano informację o posiadaniu wpisu do Bazy Usług Rozwojowych oraz imienną listę uczestników, z uwagi na wprowadzenie w ustawie przepisu ograniczającego wysokość wydatków na kształcenie ustawiczne ze środków KFS na osobę w danym roku. Bez zmian pozostawiono listę załączników do wniosku.

REKLAMA

- Wskazywanie na etapie aplikowania o środki danych osobowych, numerów PESEL, konkretnych pracowników jest niecelowe pod kątem oceny potrzeb szkoleniowych i adekwatności planowanych do sfinansowania usług. Ponadto wyklucza z możliwości ubiegania się o dofinansowanie podmiotów, w których rotacja jest wysoka. Obecna treść proponowanego rozporządzenia nie przewiduje możliwości zamiany uczestników – mówi dr Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wnioski o środki z KFS

W projekcie opisano także procedurę naboru wniosków. Nałożono na starostę obowiązek organizacji naboru wniosków przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu, wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok oraz termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków.

Określono, że ogłoszenie o naborze nie może pojawić się mniej niż 21 dni przed jego rozpoczęciem oraz że nabór nie może trwać krócej niż 14 dni. Obecne brzmienie proponowanego rozporządzenia nie określa terminu rozpatrywania wniosków. Jest to o tyle istotne, że uniemożliwia planowanie działań rozwojowych przez pracodawcę. Czas rozpatrywania wniosków w ramach naboru nie powinien być dłuższy niż 90 dni. Czas na podpisanie umowy pomiędzy stronami powinien być maksymalnie skrócony (optymalnie od 14 do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru).

Wymagania do KFS

- Wymagania w procedurze naboru wniosków są bardzo rozbudowane, szczególnie w zakresie żądanych dokumentów oraz form ich sporządzania przez potencjalnych beneficjentów (np. kopie papierowe). Wątpliwości budzi fakt, czy tak skonstruowane wymagania, tj. bez wskazania wprost możliwości składania wniosków i załączników oraz przekazywania innych danych w formie elektronicznej, nie zwiększą barier administracyjnych, a tym samym, czy przepisy projektowanego rozporządzenia odpowiadają założeniom prowadzonego obecnie w Polsce procesu deregulacji. W tym kontekście warto rozważyć ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich formalności dotyczących wniosków, zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów, a także rezygnację z żądania potwierdzania informacji, w tym danych przedsiębiorców, jeżeli organ rozstrzygający sprawę może je pozyskać z publicznie dostępnych, jawnych rejestrów – dodaje dr Sławomir Szymczak.

Złożony wniosek i co dalej?

W § 5 projektu określono sposób rozpatrywania wniosków, w tym terminy na ewentualnie poprawienie wniosku przez wnioskodawcę oraz przesłanki pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (tylko w przypadku niepoprawienia go w terminie) i konieczność uzasadnienia negatywnej oceny wniosku. Usunięto natomiast możliwość negocjowania z wnioskodawcą ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, co wynika z ustawowego wprowadzenia limitów dofinansowania dla jednego wnioskodawcy w zależności od liczby zatrudnionych pracowników.

Propozycja

Zdaniem Konfederacji Lewiatan pracodawca powinien mieć możliwość skierowania (za zgodą PUP) innych osób, niż pierwotnie wskazane we wniosku lub skierowanie pracowników na inny rodzaj kształcenia, z uwagi na fluktuację kadr lub dużą dynamikę zmian w zakresie oczekiwanych przez rynek kompetencji pracowników.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Resort pracy: 90 pracodawców i ponad 5 tys. pracowników z branży odzieżowej, z wodociągów oraz filharmonii weźmie udział w pilotażu skróconego czasu pracy. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł
Resort pracy: 90 pracodawców i ponad 5 tys. pracowników z branży odzieżowej, z wodociągów oraz filharmonii weźmie udział w pilotażu skróconego czasu pracy. Średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie 0,5 mln zł
Dofinansowanie PFRON 2026 – ile wynosi wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami
Dofinansowanie PFRON 2026 – ile wynosi wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami
Warto podnosić kwalifikacje zawodowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy może sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia pracownika!
Warto podnosić kwalifikacje zawodowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy może sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia pracownika!
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 2026 r. KFS dla większej liczby osób. Dodano działalność gospodarczą i umowy cywilnoprawne
28 paź 2025

Od 2026 r. ze środków z KFS będzie mogła korzystać większa liczba osób. Krajowy Fundusz Szkoleniowy otwiera się na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jakie jeszcze zmiany w KFS przewidziano na 2026 r,?
Nieodpowiednie traktowanie przez przełożonego, np. przemoc słowna, największym zagrożeniem psychospołecznym w pracy
28 paź 2025

Nieodpowiednie traktowanie przez przełożonego, np. przemoc słowna, to największe zagrożenie psychospołeczne w pracy. Przyznało tak 67% pracowników oraz 62% zarządzających. Notuje się wzrost przypadków dyskryminacji, przemocy słownej i poczucia wykluczenia. Dodatkowo młodzi pracownicy częściej zgłaszają nieakceptowalne zachowania. Czy firmy wprowadzają działania zapobiegawcze?
Czy podczas L4 można brać udział w pogrzebie, we Wszystkich Świętych czy w Zaduszkach?
28 paź 2025

W ostatnim czasie zapadł ciekawy wyrok w sądzie, który stał się inspiracją do rozważań tego, czy można utracić prawo do zasiłku chorobowego z powodu udziału w ceremonii ślubnej, albo udziału w pogrzebie czy też we Wszystkich Świętych jak i w Zaduszkach. Mamy sezon grypowy - zatem wielu pracowników i ubezpieczonych przebywa na L4 - co mogą robić na L4? Taka sprawa sądowa (jak niżej opisana) ujawnia problem interpretacyjny pomiędzy literalnym brzmieniem przepisów a ich praktycznym zastosowaniem przez ZUS, wobec indywidualnych okoliczności tj. choroby w obliczu udziału w danych uroczystościach. Przypadek rozstrzygnięty przez Sąd Rejonowy w Toruniu pokazuje, że ocena zachowania ubezpieczonego w okresie zwolnienia lekarskiego wymaga analizy medycznej, kontekstu zdarzenia oraz realnego wpływu tego zachowania na zdrowie i leczenie. Na tle niniejszej sprawy okazało się, że można brać ślub podczas przebywania na L4.
Sąd Najwyższy zajmie się sprawą pracowniczych szczepień na COVID-19. Czy można było nakazać szczepienie, czy można było żądać zaświadczeń, czy można było rozwiązać umowę?
28 paź 2025

Skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zajmie się w najbliższym czasie rozstrzygnięciem ciekawego zagadnienia prawnego. Chodzi o to, czy w czasie epidemii pracodawcy mieli prawo domagania się podania przez pracownika danych wrażliwych obejmujących informację dotyczącą odbycia albo braku szczepienia na Covid-19, bądź domagania się złożenia zaświadczenia o przeciwwskazaniach do odbycia szczepienia. Czy brak tych danych mógł być podstawą zwolnienia pracownika jednostki medycznej? Wszystko to będzie rozważał SN na skutek wątpliwości składu trzyosobowego SN, do którego trafiła skarga kasacyjna, na skutek sporu między pracownikiem a pracodawcą w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, z powodu braku szczepienia na COVID-19 i utratę zaufania do pracownika.

REKLAMA

Cyfrowe nawyki w pracy i w życiu osobistym: czy technologia nas zbliża, czy może oddala?
28 paź 2025

W dobie pracy zdalnej, cyfrowych komunikatorów i automatyzacji procesów biznesowych coraz częściej kontakt zawodowy sprowadza się do wiadomości tekstowych, powiadomień czy potwierdzeń, a prawdziwa rozmowa zostaje odsunięta na dalszy plan. Dzień Bez Maila, "święto" nietypowe, które było obchodzone 24 października, stało się symboliczną okazją, by zatrzymać się na moment, przemyśleć swoje cyfrowe nawyki i zadać pytanie: czy technologia nas zbliża, czy może oddala?
Co dalej z branżą IT? Brak doświadczenia i umiejętności pracowników przy wdrożeniu CI/CD: czy to ten obszar jest przyszłościową i lukratywną pracą?
27 paź 2025

Co dalej z branżą IT? Okazuje się, że nie konieczne kluczową rolę na rynku pracy i gospodarczym odgrywa sztuczna inteligencja (AI) a CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) jak i DevOps - to one znajdują się obecnie w pierwszej piątce obszarów, w których firmy wykorzystują oprogramowanie open source. Istotą praktyk CI/CD jest automatyzacja procesów integracji zmian wprowadzanych w kodzie i dostarczania oprogramowania do środowiska produkcyjnego. Działanie to ma na celu zwiększenie efektywności podczas wytwarzania i ulepszania oprogramowania.
Listopad 2025: dni wolne, godziny pracy
27 paź 2025

Listopad to miesiąc z najniższą liczbą godzin pracy w całym 2025 roku. W każdym innym miesiącu pracujemy dłużej niż 144 godziny. Kiedy jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w 2025 roku?
Listopad 2025: kalendarz do druku [PDF]
27 paź 2025

Pobierz kalendarz listopada 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Listopad 2025 roku ma aż 12 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we listopadzie? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

REKLAMA

Nowość: wnioski o zaświadczenia z ZUS od stycznia 2026 r. niezbędne do przeliczenia stażu pracy po nowemu [STAŻ PRACY 2026]
27 paź 2025

Nowość: wnioski o zaświadczenia z ZUS będzie można uzyskać od stycznia 2026 r., co jest niezbędne do przeliczenia stażu pracy po nowemu, a co jeśli się nie da? Będzie możliwość udowodnienia samemu odpowiednimi dokumentami - okresu i formy wykonywania pracy - na innej podstawie niż stosunek pracy - aby mieć większy staż pracy. Czy szykuje się mała rewolucja w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych - wydaje się, że w praktyce tak. Jak podkreśla Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Mało kto tak naprawdę ma możliwość wyboru formy umowy, na podstawie której świadczona jest praca. Zlecenie to też praca. Jednoosobowa działalność gospodarcza to praca. I zasługują na docenienie. Dlatego konieczna jest zmiana Kodeksu pracy, aby wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych, jak i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego".
Społeczeństwo się starzeje, maleje liczba osób w wieku produkcyjnym. Oto 2 najlepsze rozwiązania dla pracodawców
27 paź 2025

Starzejące się społeczeństwo i malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym to jedne z największych wyzwań dla pracodawców. Oto 2 najlepsze rozwiązania, które stosują firmy, aby odpowiedzieć na brak rąk do pracy.

REKLAMA