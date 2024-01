Warto podnosić kwalifikacje zawodowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy może sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia pracownika!

Pracodawca, który chce podnieść kwalifikacje zawodowe swoich pracowników, ale nie ma odpowiednich środków, może skorzystać z pomocy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Budżet KFS jest ograniczony, więc należy się pośpieszyć i już w styczniu złożyć wniosek o środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest narzędziem rynku pracy i stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań zmieniającej się gospodarki.

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Kształcenie to polega na stałym rozwoju i doskonaleniu przez całe życie.

Kto może skorzystać z dofinansowania z KFS

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej) lub osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Aby skorzystać z tej formy pomocy, kształcenie pracowników musi zostać podjęte z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi ponieść 20% tych kosztów, a ze środków KFS można sfinansować 80% wydatków na kształcenie. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa KFS sfinansuje nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej - powinien być dostępny na stronie internetowej urzędu.

Wnioski pracodawców są rozpatrywane przez starostę. Jeżeli wniosek jest nieprawidłowo sporządzony, starosta wyznacza pracodawcy termin na jego poprawienie. Wynosi on od 7 dni do 14 dni. W przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników, starosta pozostawia wniosek bez rozpatrzenia i informuje o tym pracodawcę.

W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Na co mogą być przeznaczone środki z KFS

Środki KFS mogą zostać przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,

kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Środki KFS przekazane pracodawcom stanowią tzw. pomoc de minimis. Jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku.

