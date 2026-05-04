Minimalne wynagrodzenie 2027 do zmiany. Koniec „uzupełniania" pensji premiami i wyższe kary dla pracodawców

Minimalne wynagrodzenie 2027 do zmiany. Koniec „uzupełniania” pensji premiami i wyższe kary dla pracodawców

04 maja 2026, 15:01
Marta Borysiuk
minimalne wynagrodzenie, kalkulator, laptop
Minimalne wynagrodzenie ma być liczone inaczej. Zmiany uderzą w premie i dodatki
Sejm zajmie się projektem, który może zmienić sposób liczenia minimalnego wynagrodzenia. W grze są nie tylko zasady wypłaty pensji, ale też wyższe kary dla pracodawców. Składniki wynagrodzenia, takie jak premie czy dodatki funkcyjne, będą wyłączane z jej zakresu — a to oznacza zmianę w wysokości podstawy wynagrodzenia dla wielu pracowników.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na 12 maja, posłowie zajmą się poselskim projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 1811). Choć dokument trafił do Sejmu już we wrześniu 2025 r., dopiero teraz wchodzi w etap realnych prac legislacyjnych, które pokażą, czy i w jakim kształcie zmiany zostaną przyjęte.

Minimalne wynagrodzenie 2027: koniec wliczania premii i dodatków do pensji podstawowej

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy samej konstrukcji wynagrodzenia. Projekt zakłada wyłączenie z minimalnej pensji części składników płacowych, takich jak dodatek funkcyjny, premie czy nagrody.

W praktyce oznacza to odejście od modelu, w którym wynagrodzenie zasadnicze jest niższe, a do poziomu minimum „uzupełnia się” je dodatkami. Po zmianach to właśnie pensja podstawowa ma odpowiadać minimalnemu wynagrodzeniu, a dodatki znów mają pełnić swoją pierwotną rolę — nagradzać za doświadczenie, kompetencje czy dodatkowe obowiązki, tłumaczy autor projektu.

Dziś w wielu firmach wygląda to inaczej. Pracownik dostaje niższą podstawę, a reszta trafia do niego w formie premii uznaniowej. Ten model ma przestać funkcjonować.

Aktualnie nie wszystkie elementy wypłaty mogą być zaliczane do płacy minimalnej. W szczególności nie wlicza się do niej:

  • nagród jubileuszowych,
  • odpraw emerytalnych i rentowych,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatków za pracę w porze nocnej,
  • dodatków stażowych,
  • dodatków za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Minimalne wynagrodzenie i luka w przepisach. Będą kary także za brak wypłaty pensji

Zmiany obejmują również przepisy dotyczące naruszeń związanych z wynagrodzeniami. Proponowane rozwiązania mają przeciwdziałać zarówno zaniżaniu należnych świadczeń, jak i praktyce ich niewypłacania. Obecne brzmienie art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obejmuje wyłącznie sytuacje, w których wynagrodzenie zostało wypłacone, ale w zaniżonej wysokości. Przepis nie odnosi się natomiast wprost do przypadków, gdy wynagrodzenie w ogóle nie trafia do pracownika. W efekcie tworzy to lukę, która utrudnia skuteczne egzekwowanie prawa.

Projekt przewiduje doprecyzowanie tej regulacji tak, aby nie było wątpliwości, że odpowiedzialność obejmuje oba typy naruszeń — zarówno wypłatę poniżej obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, jak i całkowite zaniechanie wypłaty wynagrodzenia. Równolegle zaproponowano podniesienie kar. Grzywna ma wynosić od 2 000 zł do 60 000 zł (obecnie od 1 000 zł do 30 000 zł).

Nowe wykroczenie w Kodeksie pracy. Nawet kara ograniczenia wolności za brak wypłaty pensji

Projekt wprowadza także zmiany w Kodeksie pracy. Pojawia się nowy typ wykroczenia związany z niewypłacaniem wynagrodzenia. Nie chodzi już o jednorazowe opóźnienie, ale o sytuacje, w których pracownik przez dłuższy czas nie otrzymuje pensji. Jeśli trwa to co najmniej trzy miesiące, pracodawcy grozić będzie grzywna od 5 tys. do 60 tys. zł, a nawet kara ograniczenia wolności.

Projekt przewiduje także automatyczne naliczanie odsetek za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę, bez konieczności wnioskowania przez pracownika oraz podwyższenie kar za inne wykroczenia przeciwko prawom pracownika, w tym w zakresie wypłaty wynagrodzeń i świadczeń przysługujących pracownikowi lub uprawnionemu członkowi rodziny.

Krytyka Pracodawców RP

Do projektu odniosła się także organizacja Pracodawcy RP, zgłaszając szereg zastrzeżeń. Krytyka dotyczy przede wszystkim podwyższenia kar za wykroczenia dla pracodawców oraz wprowadzenia obowiązku wypłaty odsetek pracownikowi nawet w sytuacji, gdy nie poniósł on realnej szkody, a opóźnienie nie wynikało z winy pracodawcy — co, zdaniem organizacji, jest rozwiązaniem trudnym do uzasadnienia.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 1811)

Rewolucja: koniec 800 plus, trzynaste i czternaste emerytury do likwidacji. Skorzystają wszyscy, bo w zamian nowa wyższa kwota wolna w PIT - 60 tys. zł
Maj 2026: co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Specjalny dodatek 215 zł dla diabetyków. I to bez względu na dochody
Źródło: GazetaPrawna.pl / Dziennik Gazeta Prawna
Kadry
04 maja 2026

518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]
04 maja 2026

Od czerwca 2025 roku weszły w życie całkowicie nowe przepisy regulujące kwestię staży, które zostały ustanowione poprzez ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, to już niemal rok obowiązywania regulacji. Co ważne, nie chodzi tu o tzw. stażowe - jako zaliczanie okresów pracy. Najbardziej istotnym elementem regulacji jest wprowadzenie świadczenia w postaci comiesięcznej premii wynoszącej 518 złotych za każdy miesiąc realizacji stażu. Te przepisy pozostają wciąż w mocy, zatem w maju 2026 r. też należy się 518 zł premii czy tzw. dodatku stażowego.
PIP z nowymi uprawnieniami: co to oznacza dla pracodawców w praktyce?
04 maja 2026

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która zacznie obowiązywać od 8 lipca 2026 r., jest jedną z najbardziej znaczących zmian w obszarze nadzoru nad legalnością zatrudnienia w ostatnich latach. Choć projekt wzbudzał istotne kontrowersje i był czasowo wstrzymany, ostatecznie ustawodawca zdecydował się na wzmocnienie realnych kompetencji PIP – szczególnie w kontekście umów cywilnoprawnych i współpracy B2B.
Polacy nie angażują się w pracę. Jeden z najgorszych wyników w Europie
03 maja 2026

Choć wielu Polaków deklaruje zadowolenie z życia, ich zaangażowanie w pracę należy do najniższych w Europie. Najnowsze raporty Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pokazują rosnący dystans między pracownikami a firmami – problemem są m.in. słaba komunikacja, brak poczucia sensu i ograniczony wpływ na organizację. Eksperci wskazują, że to nie kryzys dobrostanu, lecz relacji w miejscu pracy.

2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?
02 maja 2026

2 maja 2026 roku wypada w sobotę pomiędzy 1 maja (Święto Pracy) i Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to również dzień wolny od pracy? Czy pracodawca musi wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny od pracy?
Staż pracy po nowemu. Od maja ważna zmiana dla pracowników sektora prywatnego
02 maja 2026

Od 1 maja pracownicy firm prywatnych będą mogli zwrócić się do pracodawcy o wliczenie m.in. umów-zleceń do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS. Od stycznia z takiej możliwości korzystają osoby zatrudnione w sektorze publicznym.
Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki
02 maja 2026

W ubiegłym roku 32 tysięcy pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a kolejnym 12 tysiącom pobory zostały wypłacone w niepełnej wysokości - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Nieprawidłowości związane z wypłatą pensji są najczęściej zgłaszanym problemem do PIP.
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
01 maja 2026

Zarobki w 2026 r.: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami. Po pielęgniarstwie można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie w Polsce pielęgniarki zarabiają najwięcej?

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
