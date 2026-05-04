Od czerwca 2025 roku weszły w życie całkowicie nowe przepisy regulujące kwestię staży, które zostały ustanowione poprzez ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia i nie chodzi tu o tzw. stażowe - jako zaliczanie okresów pracy. Najbardziej istotnym i najszerzej omawianym elementem jest wprowadzenie świadczenia w postaci comiesięcznej premii wynoszącej 518 złotych za każdy miesiąc realizacji stażu. Te przepisy pozostają wciąż w mocy, zatem w maju 2026 r. też należy się 518 zł premii czy tzw. dodatku stażowego. Uszczegóławiając chodzi o takie akty prawne:

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych (Dz.U. 2025 poz. 1536)

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie wysokości kwoty premii (M.P. 2025 poz. 509)

Mechanizm działania premii 518 złotych

Comiesięczne świadczenie w kwocie 518 złotych trafia do podmiotu organizującego staż, nie zaś do osoby go odbywającej. Środki te przekazywane są z Funduszu Pracy za pośrednictwem odpowiedniego terytorialnie starosty, za każdy ukończony miesiąc programu stażowego.

Ważne Zgodnie z intencją ustawodawcy, świadczenie to ma motywować więcej podmiotów do tworzenia możliwości odbywania staży oraz częściowo pokrywać wydatki związane z przygotowaniem i przeszkoleniem osoby pozostającej bez zatrudnienia. Ta modyfikacja sprawia, że staż nadal stanowi bardzo korzystne rozwiązanie w procesie aktywizacji zawodowej, zwłaszcza dla osób napotykających poważne przeszkody w powrocie do aktywności zawodowej.

518 zł premii i dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy] - podstawa prawna

Przepis art. 122 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) w ust. 1. określa, że organizatorowi stażu przysługuje premia finansowana ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1, jeżeli bezrobotny uzyskał w terminie 12 miesięcy od ukończenia stażu dokument potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności.

Ważne Premia jest wypłacana przez starostę w wysokości 518 zł 4 za każdy pełny miesiąc programu stażu, zrealizowanego dla każdego skierowanego bezrobotnego, na podstawie umowy, o której mowa w art. 114 ust. 5. Kwota premii podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 228 ust. 1 i 2. Przepis art. 228 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Wysokość premii za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę premii za pełny miesiąc przez 30, a następnie mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych realizacji stażu.

Premia jest przyznawana na wniosek organizatora stażu złożony w terminie do 3 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika stażu dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności.

Podana kwota obowiązuje zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie wysokości kwoty premii (M.P.2025.509).

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie wysokości kwoty premii: na podstawie art. 122 ust. 2 i art. 228 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2025 r. wysokość kwoty premii, o której mowa w art. 122 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 518,00 zł.

Wymogi konieczne do uzyskania premii

Świadczenie nie jest przekazywane w sposób automatyczny. Podmiot organizujący musi wypełnić dwa obligatoryjne wymogi określone w ustawie: w okresie roku od oficjalnego ukończenia programu stażowego osoba uczestnicząca powinna otrzymać formalny certyfikat zaświadczający o zdobyciu określonych kwalifikacji, jak i podmiot organizujący zobowiązany jest przedłożyć odpowiedni formularz staroście w okresie trzech miesięcy od wystawienia wspomnianego certyfikatu.

Przykład Firma przeprowadza program stażowy od lutego do maja 2026 roku. Osoba uczestnicząca kończy go z sukcesem 31 maja i następnie otrzymuje certyfikat poświadczający zdobyte kwalifikacje. Po spełnieniu wszystkich wymogów podmiot organizujący otrzymuje całkowitą premię wynoszącą 4 × 518 złotych, czyli 2072 złote.

Procedura organizacji stażu

Program stażowy realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego między trzema stronami: starostą, podmiotem organizującym oraz osobą uczestniczącą. Po ukończeniu programu podmiot organizujący sporządza ocenę zdobytych kompetencji, natomiast starosta wystawia formalne poświadczenie ukończenia stażu. Podmioty uprawnione do organizowania staży:

Każdy podmiot zatrudniający pracowników

Osoba prowadząca działalność gospodarczą nieposiadająca pracowników

Organizacje sektora ekonomii społecznej i instytucje je powołujące

Spółdzielnie produkcyjne w rolnictwie

Dorosła osoba prowadząca samodzielnie gospodarstwo rolnicze na obszarze Polski.

Ważne Przepisy jednoznacznie określają, że uczestnictwo w programie stażowym w żadnych okolicznościach nie ustanawia relacji pracowniczej między osobą odbywającą staż a podmiotem go organizującym. Program ma wyłącznie cel edukacyjno-szkoleniowy, mimo że często prowadzi do późniejszego nawiązania stosunku pracy.

Obowiązki powiatowych urzędów pracy

Nowe przepisy ponownie definiują zakres odpowiedzialności starostw powiatowych w obszarze prowadzenia staży i pozostałych działań aktywizacyjnych. Ich obowiązki obejmują w szczególności: gromadzenie propozycji stanowisk pracy i miejsc stażowych, ewidencjonowanie osób pozostających bez pracy, koordynację i finansowanie wszelkich rodzajów wsparcia, nadzór nad właściwą realizacją programów oraz przekazywanie społeczeństwu informacji o przysługujących świadczeniach.