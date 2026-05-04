REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » 518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]

518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 maja 2026, 13:23
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]
518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od czerwca 2025 roku weszły w życie całkowicie nowe przepisy regulujące kwestię staży, które zostały ustanowione poprzez ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, to już niemal rok obowiązywania regulacji. Co ważne, nie chodzi tu o tzw. stażowe - jako zaliczanie okresów pracy. Najbardziej istotnym elementem regulacji jest wprowadzenie świadczenia w postaci comiesięcznej premii wynoszącej 518 złotych za każdy miesiąc realizacji stażu. Te przepisy pozostają wciąż w mocy, zatem w maju 2026 r. też należy się 518 zł premii czy tzw. dodatku stażowego.

rozwiń >

Miesięczna premia 518 złotych związana ze stażami - przepisy obowiązują także w maju 2026 roku

Od czerwca 2025 roku weszły w życie całkowicie nowe przepisy regulujące kwestię staży, które zostały ustanowione poprzez ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia i nie chodzi tu o tzw. stażowe - jako zaliczanie okresów pracy. Najbardziej istotnym i najszerzej omawianym elementem jest wprowadzenie świadczenia w postaci comiesięcznej premii wynoszącej 518 złotych za każdy miesiąc realizacji stażu. Te przepisy pozostają wciąż w mocy, zatem w maju 2026 r. też należy się 518 zł premii czy tzw. dodatku stażowego. Uszczegóławiając chodzi o takie akty prawne:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026
  • Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych (Dz.U. 2025 poz. 1536)
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie wysokości kwoty premii (M.P. 2025 poz. 509)

Mechanizm działania premii 518 złotych

Comiesięczne świadczenie w kwocie 518 złotych trafia do podmiotu organizującego staż, nie zaś do osoby go odbywającej. Środki te przekazywane są z Funduszu Pracy za pośrednictwem odpowiedniego terytorialnie starosty, za każdy ukończony miesiąc programu stażowego.

Ważne

Zgodnie z intencją ustawodawcy, świadczenie to ma motywować więcej podmiotów do tworzenia możliwości odbywania staży oraz częściowo pokrywać wydatki związane z przygotowaniem i przeszkoleniem osoby pozostającej bez zatrudnienia. Ta modyfikacja sprawia, że staż nadal stanowi bardzo korzystne rozwiązanie w procesie aktywizacji zawodowej, zwłaszcza dla osób napotykających poważne przeszkody w powrocie do aktywności zawodowej.

518 zł premii i dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy] - podstawa prawna

Przepis art.  122 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) w ust. 1. określa, że organizatorowi stażu przysługuje premia finansowana ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1, jeżeli bezrobotny uzyskał w terminie 12 miesięcy od ukończenia stażu dokument potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności.

Ważne

Premia jest wypłacana przez starostę w wysokości 518 zł 4 za każdy pełny miesiąc programu stażu, zrealizowanego dla każdego skierowanego bezrobotnego, na podstawie umowy, o której mowa w art. 114 ust. 5. Kwota premii podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 228 ust. 1 i 2. Przepis art. 228 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

  • Wysokość premii za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę premii za pełny miesiąc przez 30, a następnie mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych realizacji stażu.
  • Premia jest przyznawana na wniosek organizatora stażu złożony w terminie do 3 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika stażu dokumentu potwierdzającego nabycie wiedzy i umiejętności.
  • Podana kwota obowiązuje zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie wysokości kwoty premii (M.P.2025.509).

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 maja 2025 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie wysokości kwoty premii: na podstawie art. 122 ust. 2 i art. 228 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2025 r. wysokość kwoty premii, o której mowa w art. 122 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 518,00 zł.

REKLAMA

Wymogi konieczne do uzyskania premii

Świadczenie nie jest przekazywane w sposób automatyczny. Podmiot organizujący musi wypełnić dwa obligatoryjne wymogi określone w ustawie: w okresie roku od oficjalnego ukończenia programu stażowego osoba uczestnicząca powinna otrzymać formalny certyfikat zaświadczający o zdobyciu określonych kwalifikacji, jak i podmiot organizujący zobowiązany jest przedłożyć odpowiedni formularz staroście w okresie trzech miesięcy od wystawienia wspomnianego certyfikatu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Firma przeprowadza program stażowy od lutego do maja 2026 roku. Osoba uczestnicząca kończy go z sukcesem 31 maja i następnie otrzymuje certyfikat poświadczający zdobyte kwalifikacje. Po spełnieniu wszystkich wymogów podmiot organizujący otrzymuje całkowitą premię wynoszącą 4 × 518 złotych, czyli 2072 złote.

Procedura organizacji stażu

Program stażowy realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego między trzema stronami: starostą, podmiotem organizującym oraz osobą uczestniczącą. Po ukończeniu programu podmiot organizujący sporządza ocenę zdobytych kompetencji, natomiast starosta wystawia formalne poświadczenie ukończenia stażu. Podmioty uprawnione do organizowania staży:

  • Każdy podmiot zatrudniający pracowników
  • Osoba prowadząca działalność gospodarczą nieposiadająca pracowników
  • Organizacje sektora ekonomii społecznej i instytucje je powołujące
  • Spółdzielnie produkcyjne w rolnictwie
  • Dorosła osoba prowadząca samodzielnie gospodarstwo rolnicze na obszarze Polski.
Ważne

Przepisy jednoznacznie określają, że uczestnictwo w programie stażowym w żadnych okolicznościach nie ustanawia relacji pracowniczej między osobą odbywającą staż a podmiotem go organizującym. Program ma wyłącznie cel edukacyjno-szkoleniowy, mimo że często prowadzi do późniejszego nawiązania stosunku pracy.

Obowiązki powiatowych urzędów pracy

Nowe przepisy ponownie definiują zakres odpowiedzialności starostw powiatowych w obszarze prowadzenia staży i pozostałych działań aktywizacyjnych. Ich obowiązki obejmują w szczególności: gromadzenie propozycji stanowisk pracy i miejsc stażowych, ewidencjonowanie osób pozostających bez pracy, koordynację i finansowanie wszelkich rodzajów wsparcia, nadzór nad właściwą realizacją programów oraz przekazywanie społeczeństwu informacji o przysługujących świadczeniach.

Podstawa prawna

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia z dnia 20 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu dla bezrobotnych (Dz.U. 2025 poz. 1536)

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie wysokości kwoty premii (M.P. 2025 poz. 509)

POLECAMY: KODEKS PRACY

Powiązane
Po 30 czerwca 2026 r. sytuacja kobiet na rynku pracy się poprawi! Wchodzi w życie Dyrektywa Women on Boards
Po 30 czerwca 2026 r. sytuacja kobiet na rynku pracy się poprawi! Wchodzi w życie Dyrektywa Women on Boards
Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem
Na tej zmianie skorzystają setki tysięcy jeśli nie miliony osób z niepełnosprawnościami. Prosta rzecz dnia codziennego z dużym ułatwieniem
ZUS daje konkretne wsparcie na rzecz rodziców i opiekunów dzieci [KOMUNIKAT]
ZUS daje konkretne wsparcie na rzecz rodziców i opiekunów dzieci [KOMUNIKAT]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Minimalne wynagrodzenie 2027 do zmiany. Koniec „uzupełniania” pensji premiami i wyższe kary dla pracodawców
04 maja 2026

Sejm zajmie się projektem, który może zmienić sposób liczenia minimalnego wynagrodzenia. W grze są nie tylko zasady wypłaty pensji, ale też wyższe kary dla pracodawców. Składniki wynagrodzenia, takie jak premie czy dodatki funkcyjne, będą wyłączane z jej zakresu — a to oznacza zmianę w wysokości podstawy wynagrodzenia dla wielu pracowników.
518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]
04 maja 2026

Od czerwca 2025 roku weszły w życie całkowicie nowe przepisy regulujące kwestię staży, które zostały ustanowione poprzez ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, to już niemal rok obowiązywania regulacji. Co ważne, nie chodzi tu o tzw. stażowe - jako zaliczanie okresów pracy. Najbardziej istotnym elementem regulacji jest wprowadzenie świadczenia w postaci comiesięcznej premii wynoszącej 518 złotych za każdy miesiąc realizacji stażu. Te przepisy pozostają wciąż w mocy, zatem w maju 2026 r. też należy się 518 zł premii czy tzw. dodatku stażowego.
PIP z nowymi uprawnieniami: co to oznacza dla pracodawców w praktyce?
04 maja 2026

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która zacznie obowiązywać od 8 lipca 2026 r., jest jedną z najbardziej znaczących zmian w obszarze nadzoru nad legalnością zatrudnienia w ostatnich latach. Choć projekt wzbudzał istotne kontrowersje i był czasowo wstrzymany, ostatecznie ustawodawca zdecydował się na wzmocnienie realnych kompetencji PIP – szczególnie w kontekście umów cywilnoprawnych i współpracy B2B.
Polacy nie angażują się w pracę. Jeden z najgorszych wyników w Europie
03 maja 2026

Choć wielu Polaków deklaruje zadowolenie z życia, ich zaangażowanie w pracę należy do najniższych w Europie. Najnowsze raporty Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pokazują rosnący dystans między pracownikami a firmami – problemem są m.in. słaba komunikacja, brak poczucia sensu i ograniczony wpływ na organizację. Eksperci wskazują, że to nie kryzys dobrostanu, lecz relacji w miejscu pracy.

REKLAMA

2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?
02 maja 2026

2 maja 2026 roku wypada w sobotę pomiędzy 1 maja (Święto Pracy) i Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to również dzień wolny od pracy? Czy pracodawca musi wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny od pracy?
Staż pracy po nowemu. Od maja ważna zmiana dla pracowników sektora prywatnego
02 maja 2026

Od 1 maja pracownicy firm prywatnych będą mogli zwrócić się do pracodawcy o wliczenie m.in. umów-zleceń do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS. Od stycznia z takiej możliwości korzystają osoby zatrudnione w sektorze publicznym.
Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki
02 maja 2026

W ubiegłym roku 32 tysięcy pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a kolejnym 12 tysiącom pobory zostały wypłacone w niepełnej wysokości - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Nieprawidłowości związane z wypłatą pensji są najczęściej zgłaszanym problemem do PIP.
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
01 maja 2026

Zarobki w 2026 r.: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami. Po pielęgniarstwie można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie w Polsce pielęgniarki zarabiają najwięcej?

REKLAMA

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA