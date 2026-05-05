REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Inne formy zatrudnienia » Młodociani, niepełnosprawni, bezrobotni » Pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu gotowy

Pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu gotowy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 16:57
Łukasz Koszczoł
Łukasz Koszczoł
Prezes Job Impulse
Job Impulse
Job Impulse
Rekrutacja stała i praca tymczasowa, outsourcing procesów, doradztwo kadrowe, legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców, delegowanie pracowników do pracy za granicą, błyskawiczne zlecenia, zarządzanie zasobami ludzkimi.
bezrobocie młodzi ludzie rynek pracy praca
Pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu gotowy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeden z wniosków wysnuwających się z analizy poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych brzmi: pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu "gotowy". Jak dziś wygląda sytuacja najmłodszych pracowników na rynku pracy? Co trzeba zmienić?

Wzrost bezrobocia wśród młodych pracowników

Wzrost bezrobocia wśród najmłodszych uczestników rynku pracy coraz częściej pojawia się w debacie publicznej jako dowód na pogarszającą się sytuację młodego pokolenia. Jak podkreślają eksperci Job Impulse – agencji rekrutacyjnej, dane rzeczywiście wymagają uwagi, ale ich interpretacja nie powinna ograniczać się do prostego wniosku, że młodzi masowo tracą dostęp do zatrudnienia. Polski rynek pracy jest dziś w fazie korekty: pracodawcy ostrożniej podchodzą do rekrutacji, stanowiska juniorskie zmieniają swój charakter, a część młodych osób zamiast szybkiego wejścia do pracy wybiera dalszą edukację lub podnoszenie kwalifikacji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Według danych BAEL za IV kwartał 2025 r. stopa bezrobocia w grupie 15–24 lata wyniosła 11,4%, czyli wzrosła o 0,2 p.p. rok do roku. Na pierwszy rzut oka dwucyfrowy wynik może budzić niepokój. Trzeba jednak pamiętać, że ta grupa wiekowa ma specyficzną strukturę aktywności zawodowej. Wielu młodych ludzi nadal się uczy, studiuje lub łączy edukację z pierwszymi doświadczeniami zawodowymi, dlatego relatywnie niewielkie zmiany liczby osób aktywnych zawodowo mogą mocno wpływać na wskaźniki procentowe.

To właśnie ta „mała baza” jest jedną z pułapek interpretacyjnych. Jeśli na rynek pracy realnie wchodzi tylko część populacji młodych, nawet kilka lub kilkanaście tysięcy dodatkowych osób poszukujących zatrudnienia może wywołać widoczny wzrost stopy bezrobocia. Nie oznacza to automatycznie załamania rynku, ale pokazuje większą wrażliwość tej grupy na spowolnienie rekrutacji, sezonowość oraz zmiany po stronie pracodawców.

Prace młodych pracowników są automatyzowane

Zmienia się wyraźnie rola stanowisk juniorskich. Część prostych zadań biurowych, administracyjnych czy analitycznych, które dotychczas były naturalnym punktem wejścia na rynek pracy, jest automatyzowana lub wspierana przez narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Nie oznacza to końca pracy dla młodych, ale przesuwa próg wejścia. Kandydat bez doświadczenia musi dziś częściej pokazać nie tylko potencjał, lecz także konkretne umiejętności możliwe do szybkiego wykorzystania w organizacji.

REKLAMA

- Największym wyzwaniem dla młodych nie jest dziś samo istnienie ofert pracy, lecz ich dopasowanie do realnych kompetencji kandydatów. Przez wiele lat rynek pracy premiował dużą dostępność kandydatów, gotowość do nauki i podstawowe kompetencje miękkie. Obecnie coraz wyraźniej widać, że pracodawcy oczekują od początkujących pracowników większej samodzielności, umiejętności cyfrowych, komunikacyjnych i analitycznych, a także gotowości do pracy w środowisku technologicznym – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Edukacja + doświadczenie

Dane BAEL potwierdzają silny związek między poziomem wykształcenia a sytuacją na rynku pracy. Najtrudniejszą pozycję mają osoby z niższym poziomem wykształcenia, które częściej są narażone na przerwy w zatrudnieniu, pracę w mniej stabilnych sektorach lub trudności z przekwalifikowaniem. Wśród osób z wyższym wykształceniem stopa bezrobocia pozostaje natomiast bardzo niska i w praktyce zbliża się do poziomu naturalnej rotacji między miejscami pracy.

Nie oznacza to jednak, że sam dyplom wystarcza. Dla młodych coraz ważniejsze staje się połączenie edukacji formalnej z praktycznym doświadczeniem. Staże, praktyki, projekty realizowane z biznesem, praca tymczasowa czy pierwsze krótkoterminowe formy zatrudnienia mogą pełnić funkcję pomostu między szkołą lub uczelnią a rynkiem pracy. Problem pojawia się wtedy, gdy młoda osoba kończy edukację bez doświadczenia, bez kontaktu z pracodawcami i bez jasnej wiedzy o tym, jakie kompetencje są realnie poszukiwane.

- Z perspektywy firm oznacza to konieczność większego zaangażowania w rozwój przyszłych kadr. Ograniczanie stanowisk juniorskich może poprawiać krótkoterminową efektywność kosztową, ale w dłuższej perspektywie osłabia zastępowalność pokoleniową i utrudnia budowanie zespołów. Jeśli organizacje nie będą tworzyć przestrzeni do nauki dla osób bez doświadczenia, za kilka lat mogą mierzyć się z deficytem pracowników średniego szczebla – zaznacza Łukasz Koszczoł.

Trudności ze znalezieniem pracy

W badaniu Job Impulse zrealizowanym przez SW Research 68% młodych wskazało, że to właśnie ich grupie jest dziś najtrudniej na rynku pracy. Taki wynik pokazuje nie tylko obiektywne bariery, ale również nastroje społeczne. Młodzi ludzie wchodzą na rynek w okresie większej niepewności: po latach wysokiej inflacji, przy ostrożniejszych rekrutacjach, rosnącej roli AI i wyższych oczekiwaniach wobec kandydatów.

To poczucie trudności może wpływać na decyzje zawodowe. Część młodych odkłada wejście na rynek pracy, wybiera kolejne studia, kursy lub pozostaje dłużej w systemie edukacji. W wielu przypadkach jest to racjonalna strategia, zwłaszcza gdy rynek oferuje mniej atrakcyjnych stanowisk startowych. Ryzyko pojawia się wtedy, gdy okres przejściowy zmienia się w długotrwałą bierność.

Grupa NEET na rynku pracy

Szczególnej uwagi wymaga grupa NEET, czyli osoby, które nie pracują, nie uczą się i nie uczestniczą w szkoleniach. To właśnie w tym segmencie ryzyko trwałego oddalenia od rynku pracy jest największe. Krótkotrwała przerwa między edukacją a zatrudnieniem jest zjawiskiem naturalnym, ale dłuższa bierność może prowadzić do utraty motywacji, kompetencji społecznych, pewności siebie i kontaktu z instytucjami rynku pracy.

Jak podkreślają specjaliści Job Impulse, to ważny sygnał dla państwa, samorządów, instytucji edukacyjnych i pracodawców. Skuteczne działania aktywizacyjne nie powinny zaczynać się dopiero wtedy, gdy młoda osoba od wielu miesięcy pozostaje poza systemem. Potrzebne są wcześniejsze mechanizmy: doradztwo zawodowe, łatwy dostęp do krótkich form podnoszenia kwalifikacji, współpraca szkół z lokalnymi firmami i programy pierwszego doświadczenia zawodowego.

Co powinni zrobić pracodawcy?

Obecna sytuacja młodych na rynku pracy nie jest jeszcze kryzysem, ale jest testem dojrzałości organizacji. Firmy, które całkowicie rezygnują z rekrutacji juniorskich, mogą ograniczyć koszty tu i teraz, ale jednocześnie zamykają sobie dostęp do przyszłych specjalistów. Ważne jest również odejście od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu „gotowy”. Rynek pracy coraz mocniej premiuje specjalizację, ale specjalistów trzeba ukształtować. Dotyczy to zarówno dużych organizacji, jak i mniejszych firm, które konkurują o talenty nie tylko wynagrodzeniem, lecz także jakością wdrożenia, atmosferą, elastycznością i możliwością nauki.

- Istotną rolę może odegrać także praca tymczasowa i outsourcing pracowniczy. Dla młodych to często bezpieczny sposób na zdobycie pierwszego doświadczenia, poznanie różnych środowisk pracy i zweryfikowanie własnych oczekiwań. Dla firm to z kolei możliwość sprawdzenia potencjału kandydatów i elastycznego reagowania na zmienne potrzeby kadrowe – dodaje Łukasz Koszczoł.

Wzrost bezrobocia wśród młodych bez paniki

Wzrost bezrobocia wśród młodych nie powinien być lekceważony, ale nie należy go interpretować wyłącznie przez pryzmat pogarszającej się koniunktury. To zjawisko wynika z kilku nakładających się procesów: niższej aktywności zawodowej najmłodszych, dłuższego pozostawania w edukacji, ostrożniejszych decyzji rekrutacyjnych firm, automatyzacji prostych zadań oraz rosnącego znaczenia wyspecjalizowanych kompetencji. Dla młodych oznacza to konieczność bardziej świadomego planowania wejścia na rynek pracy. Dla pracodawców – potrzebę inwestowania w stanowiska startowe, programy wdrożeniowe i współpracę z edukacją. Dla całego rynku pracy – sygnał, że sama niska stopa bezrobocia ogółem nie wystarczy do oceny kondycji przyszłych kadr.

Obecna sytuacja to nie kryzys, a moment transformacji. Rynek nasycił się „ogólnymi” kompetencjami, a zaczął premiować wysoką specjalizację. Aby wzrost bezrobocia nie stał się problemem systemowym, konieczne są trzy kroki:

  1. Edukacja hybrydowa: ścisła współpraca biznesu z uczelniami, by studenci zdobywali doświadczenie jeszcze przed obroną dyplomu.
  2. Odpowiedzialność biznesu: utrzymanie stanowisk juniorskich jako inwestycja w „wychowanie” przyszłych kadr i zastępowalność pokoleniową.
  3. Wsparcie przedsiębiorczości: promowanie samozatrudnienia jako realnej alternatywy dla etatu w świecie zdominowanym przez nowe technologie.
Zobacz również:
Powiązane
Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców - zielonalinia.gov.pl. Co się zmieniło?
Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców - zielonalinia.gov.pl. Co się zmieniło?
Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
Zwolnienia, wypowiedzenia zmieniające i bezrobocie: czy to nas czeka na rynku pracy w 2026 r.?
Zwolnienia, wypowiedzenia zmieniające i bezrobocie: czy to nas czeka na rynku pracy w 2026 r.?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu gotowy
05 maja 2026

Jeden z wniosków wysnuwających się z analizy poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych brzmi: pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu "gotowy". Jak dziś wygląda sytuacja najmłodszych pracowników na rynku pracy? Co trzeba zmienić?
Pracodawcy nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność
05 maja 2026

Pracodawcy wciąż nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność. To czynnik świadczący o przewadze konkurencyjnej. Trzeba wiedzieć, jak z niego skorzystać dla dobra organizacji.
Wypowiedzenie umowy o pracę miesiąc przed okresem ochronnym. Pracownikowi brakują 4 lata do emerytury
05 maja 2026

4 lata przed emeryturą pracownika rozpoczyna się ochrona przedemerytalna. Jak liczyć okres ochrony? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na miesiąc przed okresem ochronnym?
Dofinansowanie 9 tys. zł na osobę, m.in. pracownika 55+ i niepełnosprawną. Nabór tylko do 22 maja 2026 r. [PARP]
05 maja 2026

Z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) uruchomiono pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR). Program przewiduje dofinansowanie rozwoju kompetencji m.in. pracowników 55+ i niepełnosprawnych. Przysługuje wsparcie w wysokości 9 tys. zł na osobę. Nabór trwa tylko do 22 maja 2026 r. [PARP].

REKLAMA

Legitymacja emeryta‑rencisty w 2026 roku - kto może ją dostać, jakie daje ulgi i ważne zmiany od lipca
05 maja 2026

Zniżki na przejazdy, tańsze leki czy zwolnienie z abonamentu RTV to tylko część przywilejów dostępnych po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty. W 2026 roku dokument ten nadal daje dostęp do wielu ulg i zniżek, a od lipca planowane są zmiany w jego wyglądzie i zabezpieczeniach.
Kwoty wolne od potrąceń 2026 netto [TABELA]
05 maja 2026

Kwoty wolne od potrąceń od 1 stycznia 2026 roku wzrosły wraz z podwyżką płacy minimalnej. Kwoty netto, których komornik nie zabierze z wynagrodzenia za pracę zawiera tabela. Co oznacza kwota wolna od potrąceń? Zobacz aktualne stawki.
Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak tempo pracy przyspiesza zamiast zwalniać
05 maja 2026

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak zamiast poczucia ulgi tempo pracy przyspiesza. Dochodzą nowe oczekiwania i terminy. Wszystko to prowadzi do spadku zaangażowania, energii i motywacji pracowników.
Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. MRPiPS opublikowało nowy projekt ustawy i obowiązki dla pracodawców [Projekt z 29 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

4 maja 2026 r. na stronach RCL pojawił się nowy projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (nr z wykazu UC 127). Opublikowano także projekt rozporządzenia MRPiPS ws. szczegółowych informacji o wskaźnikach zawartych w sprawozdaniu dotyczącym luki płacowej między pracownikami płci żeńskiej i męskiej, sposobu i wzoru ich obliczania.

REKLAMA

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 zł za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent?
04 maja 2026

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnuje z poczty i wypłaci emerytury i renty tylko na konta? Pytamy u źródła.
Wyższy próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r.
04 maja 2026

Ile wynosi próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Właściwa nazwa to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługują dodatkowe pieniądze z ZUS? Jak je uzyskać?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA