Pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Profilaktyka zdrowia psychicznego się opłaca

Dziś pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Dlaczego profilaktyka zdrowotna i psychiczna pracownika to już nie jest tylko problem pracownika? Z badań wynika, że zainwestowanie 1 euro w rozwiązania dobrostanowe zwraca się aż pięciokrotnie.

Profilaktyka zdrowia psychicznego w pracy nie jest benefitem dla wrażliwych, tylko pełnoprawnym i demokratycznym element kultury organizacyjnej, który bezpośrednio wpływa na wydajność, zaangażowanie i koszty (choćby związane ze zwolnieniami). Przebodźcowanie, tempo życia, presja produktywności i sporo kulturowych naleciałości wypychają z kalendarza podstawowe mechanizmy zdrowego funkcjonowania. Efekt bywa przewidywalny: rośnie napięcie, spada koncentracja, pojawiają się problemy ze snem, a człowiek balansuje na granicy wypalenia zawodowego. W praktyce firmowa profilaktyka oznacza więc tworzenie warunków, w których pracownik ma realną możliwość zarówno zwolnienia tempa, jak i wykorzystania narzędzi wspierających go w radzeniu sobie z problematycznymi sytuacjami, zanim zapali się czerwona lampka.

Wiele zespołów wciąż próbuje odnaleźć złoty środek nakładających się dwóch koncepcji: „wynik, efektywność, kariera” kontra „jakość życia i wartości”. Gdy organizacja promuje wyłącznie pierwsze podejście, pracownicy często próbują dostosować się za wszelką cenę – aż do załamania. Wypalenie daje wtedy bardzo jasne sygnały: emocjonalne i fizyczne wyczerpanie, rosnący cynizm i wrogość, spadek jakości życia. Do tego dochodzi ryzyko pogorszenia balansu – poświęcania podstawowych potrzeb, które przekładają się na zdrowie – takich jak sen, aktywność fizyczna czy jakościowe odżywianie. W konsekwencji spada koncentracja, w pracy pojawiają się błędy, a te wyzwalają złość przełożonych, co rodzi jeszcze większe napięcie. I tak pojawia się wypalenie zawodowe, które bywa skorelowane z objawami depresji i niejednokrotnie wymaga przejścia na zwolnienie lekarskie.

Profilaktyka zdrowia psychicznego pracowników

Profilaktyka zdrowia psychicznego zaczyna się od słuchania pracowników, dzięki czemu liderzy w firmie są w stanie efektywnie wesprzeć zespół – zyskują mapę potrzeb, na tej podstawie mogą wytyczyć plan, a następnie dobrać narzędzia. A te muszą dawać pracownikowi dwie rzeczy: łatwy dostęp do profesjonalnej, ale też zindywidualizowanej pomocy oraz poczucie bezpieczeństwa. W ten sposób firma daje sygnał, że obszar zdrowia psychicznego jest dla niej ważny oraz że rozumie znaczenie zindywidualizowanego wsparcia zdrowia psychicznego. Oferuje narzędzia, które pozwalają na samodzielny wybór formy i obszaru wsparcia, przechowują dane w sposób bezpieczny, są proste i konkretne. Nie obciążają też dodatkowymi zadaniami, tylko prowadzą pracownika zgodnie z jego potrzebami. Czasem jest to wsparcie w zakresie konsultacji ze specjalistą zdrowia psychicznego (np. na platformie Multi.Life istnieje możliwość odbywania konsultacji 1:1), czasem jasne wskazówki dotyczące konkretnych kroków zdrowej diety, czasem jasna ścieżka podnoszenia kompetencji miękkich, które ułatwiają rozwiązanie konfliktów czy radzenie sobie ze stresem. Raport Deloitte z 2024 roku wskazuje, że wśród badanych firm zainwestowanie 1 euro w rozwiązania dobrostanowe zwracało się aż pięciokrotnie. Sens tych inwestycji jest prosty: lepsza jakość funkcjonowania człowieka przekłada się na jakość pracy, relacje w zespole i gotowość do współpracy czy rozwoju.

Pracodawcy nie inwestują w umiejętności pracowników

Dobra kondycja psychiczna i zaopiekowany dobrostan tworzą warunki do dalszego rozwoju – kognitywnie jesteśmy wówczas lepiej przygotowani do przyswajania wiedzy. To przecież właśnie pracownicy, którzy chcą się rozwijać mają ogromny wpływ na tworzenie konkurencyjnej wartości organizacji. W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy wiele firm stanie przed realną koniecznością stworzenia dobrych warunków do rozwoju pracowników. AIHR Trends Report 2025 prognozuje, że w najbliższych latach 60% stanowisk pracy będzie wymagało nowych kwalifikacji, a 70% liderów biznesu obawia się, że luki kompetencyjne negatywnie wpłyną na wyniki ich organizacji. Jednocześnie w badaniu Muliti.Life aż 82% aktywnych zawodowo pracowników deklaruje, że rozwój kompetencji oraz podnoszenie kwalifikacji są dla nich ważne. W kontrze do tego tylko 10% pracowników w Polsce czuje, że ich pracodawca inwestuje w umiejętności, których potrzebują, aby rozwijać swoją karierę w przyszłości (źródło: People at Work, A Global Workforce View, ADP Research 2025).

Podsumowanie

Profilaktyka zdrowia psychicznego wsparta mądrymi narzędziami nie doprowadzą do mitycznego ideału. Ale jeśli firma potrafi zrobić na to miejsce, zyska nie tylko bardziej stabilnego pracownika, ale i zdrowszą i sprawniejszą organizację z kulturą pracy skoncentrowaną na najważniejszym zasobie – ludziach.

Autor: dr hab. n. med. Andrzej Silczuk, psychiatra, ekspert Multi.Life