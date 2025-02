Jak odważyć się na to, co przeraża w pracy i w życiu czyli JUMP Kim Perrel

Kiedy człowiek ma marzenie, plan, wizję, ale brakuje mu odwagi, powinien sięgnąć po książkę „JUMP. Odważ się na to co się przeraża w pracy i w życiu” Kim Perrel. Należy brać ją jak lekarstwo na lęki i problemy z wyjściem ze strefy komfortu.

JUMP. Odważ się na to, co cię przeraża w pracy i w życiu

JUMP to zwięzła, licząca niewiele ponad 200 stron, książka popychająca do działania także najbardziej lękliwe osoby. Nawet jeśli nie ma się szczególnych marzeń drastycznie zmieniających życie, pod wpływem czytania tej pozycji nabiera się wiatru w żagle. Chęć do działania jest tak duża, że pomysły same przychodzą do głowy.

Książka składa się z 10 następujących rozdziałów:

Podejmuj ryzyko Doskonal swoje nastawienie Zmieniaj lęki w paliwo Moc podejmowania decyzji Zdefiniuj, czym jest dla ciebie sukces Stwórz roczny plan osiągnięcia sukcesu Sztuka budowania sieci kontaktów Czerp ze swojej wewnętrznej siły Przestań się przejmować tym, co myślą inni Gotowi. Na miejsca. Skaczcie!

Wiele można dowiedzieć się po przeczytaniu samych tytułów poszczególnych rozdziałów, ale przejście przez nie od początku do końca to jak dobra terapia. Autorka podchodzi szeroko do problemu braku odwagi do zmiany w życiu. Chce, by czytelnik zajrzał w głąb siebie, następnie rozejrzał się dookoła siebie i wreszcie prawdziwie przygotował się do skoku jakim jest początek wielkiej życiowej zmiany.

Praktyczne przykłady inspirują - wie o tym Kim Perrel

Co szczególnie inspiruje do podjęcia kroków ku spełnianiu marzeń? Świetne są praktyczne przykłady z życia autorki i ludzi, których spotykała na swojej bogatej w różnego rodzaju doświadczenia drodze. Pomocne są również ćwiczenia zawarte w poszczególnych rozdziałach publikacji. Autorka tłumaczy np., że brak wiary w siebie to trucizna i wymienia strategie walki z tą jakże niepożądaną przypadłością.

Dzięki przykładom i krótkim lekcjom do odrobienia wynikającym z wieloletniego doświadczenia Kim Perrel w świecie biznesu oraz jej życia osobistego można czerpać inspirację do własnych działań.

JUMP – cytaty z książki

Wartość tej książki przejawia się również w wielu mądrych fragmentach, które dobrze jest zapamiętać, np.:

„[…] jedyne, co może sprawić, że rzeczywiście będę szczęsliwa, to wykonywanie pracy najlepiej jak potrafię i niedopuszczenie do sytuacji, żeby moje szczęście zależał jedynie od reakcji szefa”

„W życiu nie chodzi jedynie o pracę, pieniądze, ani nawet nie o sukces. To kontakty z ludźmi są tym, co naprawdę ma znaczenie.”

„W sposób przemyślany podejmujcie decyzję, z kim spędzacie czas: doba ma tylko 24 godziny, niech każda jej chwila ma znaczenie!”

„Przez dwie dekady współpracowałam z setkami ludzi i moja najważniejsza rada dla każdego, kto opuszcza firmę, brzmi: należy wyjść tak elegancko jak się przyszło.”

„Wypicie z kimś kawy potrafi zaowocować nową pracą, awansem, partnerską współpracą, inwestycją, pozyskaniem nowego klienta, współpracą z mentorem, a nawet przyjaźnią na całe życie.”

Autorka:

KIM PERELL jest wielokrotnie nagradzaną przedsiębiorczynią, autorką dwóch bestsellerowych książek, prezeską zarządu, inwestorką-aniołem biznesu i matką dwóch par bliźniąt. W ciągu kilku lat przeszła drogę od zawodowej klęski w wieku 23 lat do pozycji multimilionerki, gdy jako trzydziestolatka sprzedała swoją pierwszą firmę internetową, a kilka lat później kolejną za 235 milionów dolarów.

Kim od ponad dwóch dekad zarządza firmami z sektora e-technologii; obecnie jako twórczyni i prezeska firmy 100.co kontynuuje misję kształtowania nowego podejścia do tworzenia marek konsumenckich przy zastosowaniu sztucznej inteligencji. Jej pasją jest wspieranie osób, które mają ambicje wprowadzania nowatorskich rozwiązań biznesowych. W trakcie swojej kariery renomowanego anioła biznesu zainwestowała w ponad 100 startupów.