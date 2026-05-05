Dofinansowanie 9 tys. zł na osobę, m.in. pracownika 55+ i niepełnosprawną. Nabór tylko do 22 maja 2026 r. [PARP]

Z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) uruchomiono pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR). Program przewiduje dofinansowanie rozwoju kompetencji m.in. pracowników 55+ i niepełnosprawnych. Przysługuje wsparcie w wysokości 9 tys. zł na osobę. Nabór trwa tylko do 22 maja 2026 r. [PARP].

Indywidualne Konta Rozwojowe (IKR) 2026-2027

Rozpoczął się nabór w pilotażu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR) na Operatorów – instrumentu wspierającego rozwój kompetencji osób dorosłych. Program ma zwiększyć udział w edukacji przez całe życie i pomóc w zdobywaniu kwalifikacji dopasowanych do potrzeb rynku pracy. Finansowanie pochodzi z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS).

Pilotaż IKR został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu aktywności edukacyjnej dorosłych oraz szerszym upowszechnieniu idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Inicjatywa odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy, gdzie rośnie znaczenie elastycznego podejścia do kompetencji i gotowości do zmiany kwalifikacji jako warunku utrzymania zatrudnienia i rozwoju kariery. Uczestnicy i uczestniczki programu będą mogli skorzystać z kompleksowego wsparcia – od przygotowania indywidualnej ścieżki rozwoju, przez wsparcie motywacyjne, po finansowanie konkretnych usług rozwojowych.

Dofinansowanie - powiaty

Pilotaż obejmie 11 województw i łącznie 15 projektów. W województwach: lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim zostaną zrealizowane po dwa odrębne projekty. Każdy projekt obejmie wsparciem 6 powiatów. Wnioskodawca powinien zaplanować realizację działań na obszarze powiatów przypisanych do danego projektu. Obszary objęte wsparciem zostały wybrane na podstawie szczegółowej analizy depopulacji oraz poziomu bezrobocia – dwóch czynników, które w połączeniu tworzą trwałe bariery rozwojowe. Sprawdź, które powiaty przewidują dofinansowania »

Interwencja skoncentruje się na regionach, gdzie negatywne trendy demograficzne i ekonomiczne wzajemnie się wzmacniają, ograniczając mobilność zawodową i dostęp do edukacji. Pilotaż ma przetestować skuteczne mechanizmy przełamywania tych barier.

Dla kogo dofinansowanie rozwoju kompetencji?

Nabór skierowany jest do szerokiego katalogu podmiotów, które będą odpowiedzialne za rekrutację uczestników i uczestniczek oraz realizację wsparcia zgodnie z indywidualnymi planami rozwoju. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:

przedsiębiorcy,

instytucje otoczenia biznesu,

organizacje działające na rzecz zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego,

partnerzy społeczni i gospodarczy,

organizacje pracodawców i związki zawodowe,

uczelnie oraz

stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Kluczowym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego potencjału kadrowego, technicznego i finansowego, a także doświadczenia określonego w kryteriach dostępu. Dopuszczalne są projekty partnerskie, co otwiera przestrzeń dla współpracy międzysektorowej.

Dofinansowanie z PARP - na co można przeznaczyć?

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na działania dotyczące:

aktywnej rekrutacji uczestników i uczestniczek do projektu,

działań motywacyjnych i wspierających osoby uczestniczące na każdym etapie ich udziału w projekcie,

przygotowania Indywidualnych Planów Rozwoju osób uczestniczących,

finansowania kosztów usług rozwojowych, realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych,

monitoringu usług szkoleniowych.

Dofinansowanie 9 tys. zł na osobę

Maksymalna wartość projektu wynosi 7,7 mln zł, przy poziomie dofinansowania sięgającym 98,8%. Wymagany wkład własny to jedynie 1,2%, co znacząco obniża barierę wejścia dla wnioskodawców. Wsparcie przypadające na jednego uczestnika i uczestniczkę wynosi do 9 000 zł. W przypadku osób z grupy B przewidziano wkład własny w wysokości 500 zł.

Kogo obejmuje rozwój kompetencji?

Wsparcie trafi do osób dorosłych (18+) zamieszkujących obszary objęte projektami. Uczestnicy i uczestniczki zostaną podzieleni na dwie grupy:

Grupa A (minimalnie 60% uczestników i uczestniczek):

osoby bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy,

rodzice dzieci do 6 r. ż. lub rodzice dzieci z niepełnosprawnością (bez względu na wiek dziecka) lub opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

osoby 55+,

osoby z niepełnosprawnościami.

Grupa B (maksymalnie 40%): osoby w wieku 18–54 lata, niezależnie od statusu zawodowego.

Nabór do 22 maja 2026 r.

Rekrutacja uczestników i uczestniczek rozpocznie się od I kwartału 2027 r. i będzie prowadzona przez wybranych w naborze Operatorów. Zakończenie naboru: 22 maja 2026 r., godz. 16:00 Więcej informacji znajduje się na stronie PARP.