Dofinansowanie 9 tys. zł na osobę, m.in. pracownika 55+ i niepełnosprawną. Nabór tylko do 22 maja 2026 r. [PARP]

Dofinansowanie 9 tys. zł na osobę, m.in. pracownika 55+ i niepełnosprawną. Nabór tylko do 22 maja 2026 r. [PARP]

05 maja 2026, 11:57
Z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) uruchomiono pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR). Program przewiduje dofinansowanie rozwoju kompetencji m.in. pracowników 55+ i niepełnosprawnych. Przysługuje wsparcie w wysokości 9 tys. zł na osobę. Nabór trwa tylko do 22 maja 2026 r. [PARP].

Indywidualne Konta Rozwojowe (IKR) 2026-2027

Rozpoczął się nabór w pilotażu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR) na Operatorów – instrumentu wspierającego rozwój kompetencji osób dorosłych. Program ma zwiększyć udział w edukacji przez całe życie i pomóc w zdobywaniu kwalifikacji dopasowanych do potrzeb rynku pracy. Finansowanie pochodzi z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS).

Pilotaż IKR został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu aktywności edukacyjnej dorosłych oraz szerszym upowszechnieniu idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Inicjatywa odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy, gdzie rośnie znaczenie elastycznego podejścia do kompetencji i gotowości do zmiany kwalifikacji jako warunku utrzymania zatrudnienia i rozwoju kariery. Uczestnicy i uczestniczki programu będą mogli skorzystać z kompleksowego wsparcia – od przygotowania indywidualnej ścieżki rozwoju, przez wsparcie motywacyjne, po finansowanie konkretnych usług rozwojowych.

Dofinansowanie - powiaty

Pilotaż obejmie 11 województw i łącznie 15 projektów. W województwach: lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim zostaną zrealizowane po dwa odrębne projekty. Każdy projekt obejmie wsparciem 6 powiatów. Wnioskodawca powinien zaplanować realizację działań na obszarze powiatów przypisanych do danego projektu. Obszary objęte wsparciem zostały wybrane na podstawie szczegółowej analizy depopulacji oraz poziomu bezrobocia – dwóch czynników, które w połączeniu tworzą trwałe bariery rozwojowe. Sprawdź, które powiaty przewidują dofinansowania »

Interwencja skoncentruje się na regionach, gdzie negatywne trendy demograficzne i ekonomiczne wzajemnie się wzmacniają, ograniczając mobilność zawodową i dostęp do edukacji. Pilotaż ma przetestować skuteczne mechanizmy przełamywania tych barier.

Dla kogo dofinansowanie rozwoju kompetencji?

Nabór skierowany jest do szerokiego katalogu podmiotów, które będą odpowiedzialne za rekrutację uczestników i uczestniczek oraz realizację wsparcia zgodnie z indywidualnymi planami rozwoju. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:

  • przedsiębiorcy,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • organizacje działające na rzecz zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pracodawców i związki zawodowe,
  • uczelnie oraz
  • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Kluczowym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego potencjału kadrowego, technicznego i finansowego, a także doświadczenia określonego w kryteriach dostępu. Dopuszczalne są projekty partnerskie, co otwiera przestrzeń dla współpracy międzysektorowej.

Dofinansowanie z PARP - na co można przeznaczyć?

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na działania dotyczące:

  • aktywnej rekrutacji uczestników i uczestniczek do projektu,
  • działań motywacyjnych i wspierających osoby uczestniczące na każdym etapie ich udziału w projekcie,
  • przygotowania Indywidualnych Planów Rozwoju osób uczestniczących,
  • finansowania kosztów usług rozwojowych, realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych,
  • monitoringu usług szkoleniowych.

Dofinansowanie 9 tys. zł na osobę

Maksymalna wartość projektu wynosi 7,7 mln zł, przy poziomie dofinansowania sięgającym 98,8%. Wymagany wkład własny to jedynie 1,2%, co znacząco obniża barierę wejścia dla wnioskodawców. Wsparcie przypadające na jednego uczestnika i uczestniczkę wynosi do 9 000 zł. W przypadku osób z grupy B przewidziano wkład własny w wysokości 500 zł.

Kogo obejmuje rozwój kompetencji?

Wsparcie trafi do osób dorosłych (18+) zamieszkujących obszary objęte projektami. Uczestnicy i uczestniczki zostaną podzieleni na dwie grupy:

Grupa A (minimalnie 60% uczestników i uczestniczek):

  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy,
  • rodzice dzieci do 6 r. ż. lub rodzice dzieci z niepełnosprawnością (bez względu na wiek dziecka) lub opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • osoby 55+,
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Grupa B (maksymalnie 40%): osoby w wieku 18–54 lata, niezależnie od statusu zawodowego.

Nabór do 22 maja 2026 r.

Rekrutacja uczestników i uczestniczek rozpocznie się od I kwartału 2027 r. i będzie prowadzona przez wybranych w naborze Operatorów. Zakończenie naboru: 22 maja 2026 r., godz. 16:00 Więcej informacji znajduje się na stronie PARP.

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej
Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej

Po 2025 r. pracownicy liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+
490 zł dla osób po 55. roku życia. Wystarczy jeden wniosek w 2026 roku
Pracownicy 55+ oraz seniorzy silversi: niedoceniany potencjał czy wykluczeni z rynku pracy? Tak można pomóc seniorom i polskiemu rynkowi pracy
Kadry
Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak tempo pracy przyspiesza zamiast zwalniać
05 maja 2026

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak zamiast poczucia ulgi tempo pracy przyspiesza. Dochodzą nowe oczekiwania i terminy. Wszystko to prowadzi do spadku zaangażowania, energii i motywacji pracowników.
Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. MRPiPS opublikowało nowy projekt ustawy i obowiązki dla pracodawców [Projekt z 29 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

4 maja 2026 r. na stronach RCL pojawił się nowy projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (nr z wykazu UC 127). Opublikowano także projekt rozporządzenia MRPiPS ws. szczegółowych informacji o wskaźnikach zawartych w sprawozdaniu dotyczącym luki płacowej między pracownikami płci żeńskiej i męskiej, sposobu i wzoru ich obliczania.
ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 zł za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent?
04 maja 2026

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnuje z poczty i wypłaci emerytury i renty tylko na konta? Pytamy u źródła.
Wyższy próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r.
04 maja 2026

Ile wynosi próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Właściwa nazwa to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługują dodatkowe pieniądze z ZUS? Jak je uzyskać?

Premie i dodatki wypadną z pensji, będą też wyższe kary dla pracodawcy (od 2 000 zł nawet do 60 000 zł grzywny) w 2027 r.?
05 maja 2026

Sejm zajmie się projektem, który może zmienić sposób liczenia minimalnego wynagrodzenia. W grze są nie tylko zasady wypłaty pensji, ale też wyższe kary dla pracodawców. Składniki wynagrodzenia, takie jak premie czy dodatki funkcyjne, będą wyłączane z jej zakresu - a to oznacza zmianę w wysokości podstawy wynagrodzenia dla wielu pracowników.
518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]
04 maja 2026

Od czerwca 2025 roku weszły w życie całkowicie nowe przepisy regulujące kwestię staży, które zostały ustanowione poprzez ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, to już niemal rok obowiązywania regulacji. Co ważne, nie chodzi tu o tzw. stażowe - jako zaliczanie okresów pracy. Najbardziej istotnym elementem regulacji jest wprowadzenie świadczenia w postaci comiesięcznej premii wynoszącej 518 złotych za każdy miesiąc realizacji stażu. Te przepisy pozostają wciąż w mocy, zatem w maju 2026 r. też należy się 518 zł premii czy tzw. dodatku stażowego.
PIP z nowymi uprawnieniami: co to oznacza dla pracodawców w praktyce?
04 maja 2026

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która zacznie obowiązywać od 8 lipca 2026 r., jest jedną z najbardziej znaczących zmian w obszarze nadzoru nad legalnością zatrudnienia w ostatnich latach. Choć projekt wzbudzał istotne kontrowersje i był czasowo wstrzymany, ostatecznie ustawodawca zdecydował się na wzmocnienie realnych kompetencji PIP – szczególnie w kontekście umów cywilnoprawnych i współpracy B2B.
Polacy nie angażują się w pracę. Jeden z najgorszych wyników w Europie
03 maja 2026

Choć wielu Polaków deklaruje zadowolenie z życia, ich zaangażowanie w pracę należy do najniższych w Europie. Najnowsze raporty Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pokazują rosnący dystans między pracownikami a firmami – problemem są m.in. słaba komunikacja, brak poczucia sensu i ograniczony wpływ na organizację. Eksperci wskazują, że to nie kryzys dobrostanu, lecz relacji w miejscu pracy.

2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?
02 maja 2026

2 maja 2026 roku wypada w sobotę pomiędzy 1 maja (Święto Pracy) i Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to również dzień wolny od pracy? Czy pracodawca musi wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny od pracy?
Staż pracy po nowemu. Od maja ważna zmiana dla pracowników sektora prywatnego
02 maja 2026

Od 1 maja pracownicy firm prywatnych będą mogli zwrócić się do pracodawcy o wliczenie m.in. umów-zleceń do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS. Od stycznia z takiej możliwości korzystają osoby zatrudnione w sektorze publicznym.
