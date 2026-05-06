8 godzin urlopu na badania - komu przysługuje?

8 godzin urlopu na badania dla pracownika

Pracownicy potrzebują dziś benefitów, które realnie ułatwiają życie, a nie tylko dobrze wyglądają w ofercie pracodawcy. Program „Urlop na profilaktykę – 8 godzin na badania” odpowiada właśnie na taką potrzebę: daje dodatkowy, płatny czas na wykonanie badań, konsultacji lekarskich lub innych działań wspierających zdrowie. To rozwiązanie, które z perspektywy pracownika oznacza większy komfort i poczucie bezpieczeństwa, a z perspektywy pracodawcy – nowoczesny benefit wspierający dobrostan pracownika i odpowiedzialną kulturę organizacyjną.

Komu przysługuje 8 godzin urlopu na badania?

Jedną z najczęstszych przyczyn odkładania badań „na później” nie jest brak świadomości, ale brak czasu. To właśnie na tę barierę odpowiada program „Urlop na profilaktykę – 8 godzin na badania”, będący inicjatywą firm członkowskich Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej – Novartis Poland, Roche Polska i Sandoz Polska. Jego założenie jest proste: pracownik otrzymuje dodatkowy, płatny czas w ramach urlopu na profilaktykę, który może przeznaczyć na zadbanie o zdrowie.

W praktyce to benefit, który nie konkuruje z codziennymi obowiązkami pracownika, tylko pomaga je lepiej pogodzić z potrzebami zdrowotnymi. Zamiast wybierać między wizytą lekarską a spotkaniem w pracy, pracownik dostaje przewidziany na to czas – bez stresu, bez pośpiechu i bez utraty wynagrodzenia. To nie tylko rozwiązanie prozdrowotne, ale też element dojrzałej polityki pracowniczej.

8 godzin można podzielić na kilka zwolnień od pracy

W ramach programu pracownik otrzymuje 8 godzin płatnego, wolnego czasu w ciągu roku. Może wykorzystać je jednorazowo albo podzielić na krótsze odcinki – zależnie od swoich potrzeb. Czas ten może zostać przeznaczony na badania profilaktyczne, wizyty lekarskie lub inne działania wspierające zdrowie, w tym także konsultacje psychologiczne. Z perspektywy pracodawcy istotne jest również to, że wdrożenie rozwiązania jest jasne i przewidywalne: firma, która chce dołączyć do inicjatywy, wpisuje dodatkowy, pełnopłatny dzień urlopu na profilaktykę do regulaminu pracy i komunikuje zasady zespołowi.

Duża liczba zwolnień lekarskich pracowników

Według danych ZUS, w 2024 roku zarejestrowano 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 mln dni absencji chorobowej, zarówno z tytułu choroby własnej, jak i z tytułu opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wyniosła 10,82 dnia, a otrzymał je statystycznie co drugi ubezpieczony w ZUS Polak.1 Ta skala pokazuje, jak duże znaczenie dla funkcjonowania firm mają nieobecności pracowników wynikające z problemów zdrowotnych.

Dla pracodawcy oznacza to nie tylko bezpośredni koszt wynikający z czasowej nieobecności pracownika, ale również szereg konsekwencji organizacyjnych: konieczność przeorganizowania pracy, opóźnienia w realizacji zadań oraz dodatkowe obciążenie zespołu. Absencje chorobowe stają się więc nie tylko wyzwaniem kadrowym, ale również realnym kosztem biznesowym. W praktyce obowiązki osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim bardzo często przejmują inni członkowie zespołu. To z kolei wydłuża ich listę zadań, zwiększa presję i może prowadzić do przeciążenia pracą. W dłuższej perspektywie skutkuje to frustracją, spadkiem efektywności i pogorszeniem dobrostanu także tych pracowników, którzy sami nie korzystają ze zwolnień lekarskich.

Urlop na badania w regulaminie pracy

– Z perspektywy Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej to inicjatywa, która bardzo dobrze pokazuje, jak odpowiedzialne podejście do pracownika może łączyć się z racjonalnym myśleniem biznesowym. Firmy coraz częściej szukają benefitów, które są wartościowe dla zespołu, proste do wdrożenia i spójne z kulturą organizacyjną. „Urlop na profilaktykę – 8 godzin na badania” odpowiada właśnie na te potrzeby. To rozwiązanie, które można wpisać w nowoczesną politykę HR, ale też w szersze myślenie o jakości środowiska pracy – mówi Ulrich Schwendimann, Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

Inicjatorzy programu zachęcają kolejne firmy do dołączania do inicjatywy i wpisywania dodatkowego, pełnopłatnego dnia urlopu na profilaktykę do regulaminów pracy. – Na badania potrzebny jest czas, a nigdy nie mamy go wystarczająco dużo. Rozwiązanie w postaci jednego dodatkowego, pełnopłatnego urlopu na profilaktykę to propozycja, która w konkretny sposób niweluje jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn odkładania badań „na później” – podkreśla Karolina Demus, Country President Sandoz Polska.

Do skorzystania z rozwiązania zachęca również Irma Veberič: – Troska o zdrowie nie powinna przegrywać z kalendarzem spotkań lub obowiązkami zawodowymi. 8 godzin na profilaktykę to konkretna motywacja, by wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie. Jednocześnie to nasza – pracodawców sektora Lifescience – deklaracja współodpowiedzialności za budowanie postaw prozdrowotnych i tym samym wzmacnianie obszaru prewencji i profilaktyki w Polsce – mówi Irma Veberič, General Manager Roche Polska.

Jak zaznacza Victoria Tian: – Urlop na profilaktykę (8 godzin na badania) można wykorzystać elastycznie – jako jeden pełny dzień lub w krótszych odcinkach, zależnie od potrzeb i organizacji pracy. Cel tej inicjatywy jest prosty – wdrażamy w swoich organizacjach rozwiązanie wspierające zgłaszalność na badania profilaktyczne i redukujące bariery w dostępie do badań. Jesteśmy przekonani, że wzmacnianie profilaktyki i prewencji, które są fundamentami stabilnego i sprawnie działającego systemu ochrony zdrowia, w perspektywie długofalowej przyniesie wymierne korzyści – podkreśla Victoria Tian, Country President Novartis Poland.

O inicjatywie: Program „Urlop na profilaktykę – 8 godzin na badania” to inicjatywa firm członkowskich Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej – Novartis Poland, Roche Polska i Sandoz Polska. W ramach programu pracownicy firm, które do niego przystąpią, otrzymują 8 godzin płatnego wolnego czasu rocznie na badania profilaktyczne, konsultacje lekarskie lub inne działania wspierające zdrowie. Szczegóły na stronie internetowej: https://urlopnabadania.pl/

1 Raport Absencja chorobowa w 2025 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH, Warszawa 2026 r.

Źródło: Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia