ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 zł za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent?

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnuje z poczty i wypłaci emerytury i renty tylko na konta? Pytamy u źródła.

ZUS rezygnuje z wypłat emerytur i rent pocztą?

Ostatnio w Internecie można spotkać publikacje dotyczące dążenia ZUS do całkowitej rezygnacji z przekazów pocztowych na rzecz przelewów na konta. Dla osób starszych, które otrzymują emerytury i renty pocztą byłaby to zła wiadomość. Nie każdy senior korzysta dziś z telefonów komórkowych i nie każdy ma założone konto w banku. Duża część starszych ludzi w Polsce preferuje wypłatę emerytury w formie gotówki od listonosza. W ich przypadku przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań jest szczególnie silne. To także wyczekiwany kontakt z listonoszem, który dla części emerytów jest również okazją do rozmowy z drugą osobą. Czy więc wszystko zmierza ku rezygnacji z przekazów pocztowych przez ZUS? Postanowiliśmy zasięgnąć informacji u źródła.

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy

ZUS uspokaja emerytów i tłumaczy, że nie dąży do rewolucji w wypłatach emerytur i rent. Rzeczywiście oszczędność na przelewach jest znacznie większa, ale mimo wszystko Zakład Ubezpieczeń Społecznych preferuje zachęcanie do zakładania rachunków bankowych przez osoby starsze, a nie zmuszanie. Jeśli chodzi o szczegóły, ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Tak rażąca dysproporcja wynika ze stawek narzuconych przez Pocztę Polską. Przekłada się to globalnie w skali roku na wydatek rzędu 400 milionów PLN. To ogromna kwota, która może rodzić pytania o zasadność tak dużych wydatków, kiedy dostępne są zdecydowanie tańsze przelewy bankowe.

Emerytury i renty z ZUS na konta

ZUS nadal będzie prowadził działania edukacyjne, zmierzające do wzrostu tak zwanego ubankowienia klientów (obecnie świadczenia długoterminowe przelewem otrzymuje ponad 81% z nich). Więcej przelewów to nie tylko niższe koszty dla Zakładu (klienci ich nie ponoszą), to także większe bezpieczeństwo. Seniorzy są bowiem narażeni na złodziei i oszustów, próbujących ukraść gotówkę z domu.