ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 zł za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent?

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnuje z poczty i wypłaci emerytury i renty tylko na konta? Pytamy u źródła.
Ostatnio w Internecie można spotkać publikacje dotyczące dążenia ZUS do całkowitej rezygnacji z przekazów pocztowych na rzecz przelewów na konta. Dla osób starszych, które otrzymują emerytury i renty pocztą byłaby to zła wiadomość. Nie każdy senior korzysta dziś z telefonów komórkowych i nie każdy ma założone konto w banku. Duża część starszych ludzi w Polsce preferuje wypłatę emerytury w formie gotówki od listonosza. W ich przypadku przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań jest szczególnie silne. To także wyczekiwany kontakt z listonoszem, który dla części emerytów jest również okazją do rozmowy z drugą osobą. Czy więc wszystko zmierza ku rezygnacji z przekazów pocztowych przez ZUS? Postanowiliśmy zasięgnąć informacji u źródła.
ZUS uspokaja emerytów i tłumaczy, że nie dąży do rewolucji w wypłatach emerytur i rent. Rzeczywiście oszczędność na przelewach jest znacznie większa, ale mimo wszystko Zakład Ubezpieczeń Społecznych preferuje zachęcanie do zakładania rachunków bankowych przez osoby starsze, a nie zmuszanie. Jeśli chodzi o szczegóły, ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Tak rażąca dysproporcja wynika ze stawek narzuconych przez Pocztę Polską. Przekłada się to globalnie w skali roku na wydatek rzędu 400 milionów PLN. To ogromna kwota, która może rodzić pytania o zasadność tak dużych wydatków, kiedy dostępne są zdecydowanie tańsze przelewy bankowe.
ZUS nadal będzie prowadził działania edukacyjne, zmierzające do wzrostu tak zwanego ubankowienia klientów (obecnie świadczenia długoterminowe przelewem otrzymuje ponad 81% z nich). Więcej przelewów to nie tylko niższe koszty dla Zakładu (klienci ich nie ponoszą), to także większe bezpieczeństwo. Seniorzy są bowiem narażeni na złodziei i oszustów, próbujących ukraść gotówkę z domu.
Rzecznik ZUS zapewnia: "Nie mamy jednak obecnie zamiarów, aby ubiegać się o całkowitą eliminację przekazów pocztowych. Chcemy, aby Klienci zachowali prawo wyboru, co do tego w jaki sposób otrzymują należne in świadczenia."
