Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 zł za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent?

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 zł za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent?

04 maja 2026, 20:04
Emilia Panufnik
ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnuje z poczty i wypłaci emerytury i renty tylko na konta? Pytamy u źródła.

ZUS rezygnuje z wypłat emerytur i rent pocztą?

Ostatnio w Internecie można spotkać publikacje dotyczące dążenia ZUS do całkowitej rezygnacji z przekazów pocztowych na rzecz przelewów na konta. Dla osób starszych, które otrzymują emerytury i renty pocztą byłaby to zła wiadomość. Nie każdy senior korzysta dziś z telefonów komórkowych i nie każdy ma założone konto w banku. Duża część starszych ludzi w Polsce preferuje wypłatę emerytury w formie gotówki od listonosza. W ich przypadku przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań jest szczególnie silne. To także wyczekiwany kontakt z listonoszem, który dla części emerytów jest również okazją do rozmowy z drugą osobą. Czy więc wszystko zmierza ku rezygnacji z przekazów pocztowych przez ZUS? Postanowiliśmy zasięgnąć informacji u źródła.

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy

ZUS uspokaja emerytów i tłumaczy, że nie dąży do rewolucji w wypłatach emerytur i rent. Rzeczywiście oszczędność na przelewach jest znacznie większa, ale mimo wszystko Zakład Ubezpieczeń Społecznych preferuje zachęcanie do zakładania rachunków bankowych przez osoby starsze, a nie zmuszanie. Jeśli chodzi o szczegóły, ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Tak rażąca dysproporcja wynika ze stawek narzuconych przez Pocztę Polską. Przekłada się to globalnie w skali roku na wydatek rzędu 400 milionów PLN. To ogromna kwota, która może rodzić pytania o zasadność tak dużych wydatków, kiedy dostępne są zdecydowanie tańsze przelewy bankowe.

Emerytury i renty z ZUS na konta

ZUS nadal będzie prowadził działania edukacyjne, zmierzające do wzrostu tak zwanego ubankowienia klientów (obecnie świadczenia długoterminowe przelewem otrzymuje ponad 81% z nich). Więcej przelewów to nie tylko niższe koszty dla Zakładu (klienci ich nie ponoszą), to także większe bezpieczeństwo. Seniorzy są bowiem narażeni na złodziei i oszustów, próbujących ukraść gotówkę z domu.

Ważne

Rzecznik ZUS zapewnia: "Nie mamy jednak obecnie zamiarów, aby ubiegać się o całkowitą eliminację przekazów pocztowych. Chcemy, aby Klienci zachowali prawo wyboru, co do tego w jaki sposób otrzymują należne in świadczenia."

Źródło: INFOR
Kadry
Wyższy próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r.
04 maja 2026

Ile wynosi próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Właściwa nazwa to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługują dodatkowe pieniądze z ZUS? Jak je uzyskać?
Minimalne wynagrodzenie 2027 do zmiany. Koniec „uzupełniania” pensji premiami i wyższe kary dla pracodawców
04 maja 2026

Sejm zajmie się projektem, który może zmienić sposób liczenia minimalnego wynagrodzenia. W grze są nie tylko zasady wypłaty pensji, ale też wyższe kary dla pracodawców. Składniki wynagrodzenia, takie jak premie czy dodatki funkcyjne, będą wyłączane z jej zakresu — a to oznacza zmianę w wysokości podstawy wynagrodzenia dla wielu pracowników.
518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]
04 maja 2026

Od czerwca 2025 roku weszły w życie całkowicie nowe przepisy regulujące kwestię staży, które zostały ustanowione poprzez ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, to już niemal rok obowiązywania regulacji. Co ważne, nie chodzi tu o tzw. stażowe - jako zaliczanie okresów pracy. Najbardziej istotnym elementem regulacji jest wprowadzenie świadczenia w postaci comiesięcznej premii wynoszącej 518 złotych za każdy miesiąc realizacji stażu. Te przepisy pozostają wciąż w mocy, zatem w maju 2026 r. też należy się 518 zł premii czy tzw. dodatku stażowego.
PIP z nowymi uprawnieniami: co to oznacza dla pracodawców w praktyce?
04 maja 2026

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która zacznie obowiązywać od 8 lipca 2026 r., jest jedną z najbardziej znaczących zmian w obszarze nadzoru nad legalnością zatrudnienia w ostatnich latach. Choć projekt wzbudzał istotne kontrowersje i był czasowo wstrzymany, ostatecznie ustawodawca zdecydował się na wzmocnienie realnych kompetencji PIP – szczególnie w kontekście umów cywilnoprawnych i współpracy B2B.

Polacy nie angażują się w pracę. Jeden z najgorszych wyników w Europie
03 maja 2026

Choć wielu Polaków deklaruje zadowolenie z życia, ich zaangażowanie w pracę należy do najniższych w Europie. Najnowsze raporty Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pokazują rosnący dystans między pracownikami a firmami – problemem są m.in. słaba komunikacja, brak poczucia sensu i ograniczony wpływ na organizację. Eksperci wskazują, że to nie kryzys dobrostanu, lecz relacji w miejscu pracy.
2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?
02 maja 2026

2 maja 2026 roku wypada w sobotę pomiędzy 1 maja (Święto Pracy) i Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to również dzień wolny od pracy? Czy pracodawca musi wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny od pracy?
Staż pracy po nowemu. Od maja ważna zmiana dla pracowników sektora prywatnego
02 maja 2026

Od 1 maja pracownicy firm prywatnych będą mogli zwrócić się do pracodawcy o wliczenie m.in. umów-zleceń do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS. Od stycznia z takiej możliwości korzystają osoby zatrudnione w sektorze publicznym.
Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki
02 maja 2026

W ubiegłym roku 32 tysięcy pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a kolejnym 12 tysiącom pobory zostały wypłacone w niepełnej wysokości - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Nieprawidłowości związane z wypłatą pensji są najczęściej zgłaszanym problemem do PIP.

Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
01 maja 2026

Zarobki w 2026 r.: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami. Po pielęgniarstwie można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie w Polsce pielęgniarki zarabiają najwięcej?
Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
