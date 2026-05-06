Czy AI realnie odciąża pracowników? Przyszłość pracy [WYWIAD]

Obok entuzjazmu z wdrażania sztucznej inteligencji wśród pracowników pojawia się często niepewność, która rodzi takie pytania jak: „czy nadążę za zmianą?”, „czy moja rola będzie w przyszłości nadal potrzebna?”. Czy AI realnie odciąża pracowników? Jaka jest przyszłość pracy? Na nasze pytania odpowiada Katarzyna Turkiewicz, Prezes Zarządu Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.

Reakcje pracowników na wdrażanie AI

Redaktorka infor.pl, Emilia Panufnik: Jak AI zmienia codzienną pracę zespołów i jak pracownicy reagują na automatyzację - co budzi ich największe emocje?

Katarzyna Turkiewicz, Prezes Zarządu Hewlett Packard Enterprise Global Business Center: Sztuczna inteligencja bardzo ułatwia codzienną pracę zespołów. Przede wszystkim poprzez przyspieszenie procesów, większą dostępność informacji i automatyzację powtarzalnych zadań. W HPE postrzegamy AI jako kolejny, ewolucyjny etap zmiany sposobu pracy i rozwoju pracowników oraz ich cyfrowych kompetencji (upskilling). Podobnie podchodziliśmy wcześniej do pracy zdalnej i hybrydowej, gdy technologia umożliwiła wspieranie samodzielności pracowników i dała im większą kontrolę nad sposobem wykonywania zadań. Najsilniejsze emocje pojawiają się jednak przy zmianie transformacyjnej, na styku technologii i poczucia bezpieczeństwa. Obok entuzjazmu pojawia się niekiedy niepewność, która rodzi takie pytania jak: „czy nadążę za zmianą?”, „czy moja rola będzie w przyszłości nadal potrzebna?”.

Z naszych wcześniejszych doświadczeń wiemy, że takie obawy pojawiają się przy każdej większej transformacji. Dlatego tak ważne jest, by towarzyszyły jej dialog, wsparcie edukacyjne i jasna komunikacja celu zmian. Pracownicy powinni wiedzieć, że AI jest kolejnym narzędziem wspierającym. Dawne kompetencje są zastępowane nowymi i kreują dodatkowe możliwości.

Katarzyna Turkiewicz - Prezes Hewlett Packard Enterprise Global Business Center wywiad

Odciążanie pracowników dzięki AI

W jakich obszarach AI realnie odciąża pracowników, a gdzie wprowadza nowe napięcia i presję?

AI najbardziej odciąża pracowników tam, gdzie wcześniej dominowały zadania czasochłonne, odtwórcze, a zarazem wymagające dużej koncentracji –raportowanie, analiza dużych zbiorów danych, przygotowywanie wstępnych wersji dokumentów czy obsługa powtarzalnych zapytań. W tych obszarach technologia potrafi znacząco poprawić komfort pracy i ograniczyć zmęczenie. Pracownicy często podkreślają, że dzięki temu odzyskują czas i energię, które mogą przeznaczyć na współpracę, rozwój kompetencji lub bardziej strategiczne działania.

Nowe napięcia pojawiają się natomiast tam, gdzie tempo zmian jest bardzo wysokie, a oczekiwania wobec efektywności szybko rosną. Często przyczyna napięć i stresu jest niewystarczający poziom znajomości i zrozumienia AI. Bardzo ważnym elementem jest otwartość pracowników na uczenie się nowych kompetencji cyfrowych, ich „zaprzyjaźnienie” z AI. To jest kolejne przydatne narzędzie pracy.

W HPE równolegle do wdrażania i edukowania o technologii od lat rozwijamy rozwiązania wspierające pracowników w regeneracji. Przykładem są Wellness Fridays, czyli dodatkowe dni wolne przeznaczone na odpoczynek czy zadbanie o zdrowie psychiczne. Takie inicjatywy jasno komunikują, że nie chodzi o jak najszybsze tempo pracy, ale o długofalową równowagę i wellbeing pracowników.

Współczesne oczekiwania względem pracodawcy

Jak zmieniają się oczekiwania pracowników wobec organizacji? Czy firmy nadążają za tymi zmianami?

Oczekiwania pracowników wyraźnie ewoluują. Dziś nie dotyczą już wyłącznie stabilności zatrudnienia czy poziomu wynagrodzenia. Coraz większe znaczenie dla naszego zespołu ma sens wykonywanej pracy, poczucie sprawczości, możliwość nauki i rozwoju oraz spójność wartości osobistych z kulturą organizacyjną. Pracownicy oczekują elastyczności, zaufania, partnerskiego podejścia oraz troski o ich dobrostan.

W HPE od lat są one fundamentem szerokiej strategii Work That Fits Your Life, która zakłada dopasowanie pracy do różnych etapów życia i indywidualnych potrzeb. W praktyce oznacza to m.in. elastyczne modele pracy, wsparcie wellbeingowe czy dodatkowy sześciomiesięczny płatny urlop dla świeżo upieczonych ojców, który pozwala pracownikom skupić się na rodzinie bez obawy o powrót do pracy.

Dodatkowo aktywny udział pracowników w szerokiej gamie działań CSR sprawa, że nasz zespół funkcjonuje w holistycznym środowisku zawodowo-społecznym, z dużym poczuciem sprawczości. Takie podejście buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, które są szczególnie ważne w czasach intensywnej transformacji.

Równowaga między efektywnością a dobrostanem pracowników

Jak w praktyce można znaleźć równowagę między efektywnością pracy a dobrostanem pracowników? Jak należy wspierać odporność psychiczną pracowników w warunkach ciągłej zmiany?

W HPE od lat wychodzimy z założenia, że długofalowe wyniki osiąga się nie poprzez zwiększanie obciążenia zadaniami, ale dzięki mądremu zarządzaniu możliwościami zespołu i nieustannemu rozwojowi. W praktyce oznacza to jasne priorytety, realistyczne cele, fokus na rozwój oraz przestrzeń na regenerację i kulturę korporacyjną, w której odpoczynek jest integralną częścią cyklu pracy.

Wspieranie odporności psychicznej wymaga systemowych działań: dostępu do wiedzy i narzędzi wspierających zdrowie psychiczne, rozwoju kompetencji menedżerskich oraz budowania bezpiecznego środowiska do rozmowy. W warunkach ciągłej zmiany szczególnie ważne jest wzmacnianie poczucia kontroli i sensu – pokazywanie, dlaczego zmiana jest potrzebna i jaką rolę odgrywa w niej każdy pracownik.

AI w pracy i HR

Jaką rolę powinien dziś pełnić HR w kontekście AI i transformacji technologicznej?

W kontekście AI HR powinien pełnić funkcję przewodnika, który łączy człowieka z technologią. Odgrywa kluczową rolę w przeprowadzeniu go przez proces odnalezienia się w tej nowej rzeczywistości jaką jest praca wspierana przez AI. To HR wspiera liderów w zarządzaniu zespołami w warunkach niepewności oraz dba o spójność komunikacji, a także o to, by pracownicy nie byli pozostawieni sami sobie w momencie, kiedy potrzebują wsparcia w nabywaniu nowych kompetencji.

Co jest jeszcze do zrobienia? Czy potrzebujemy nowych standardów lub regulacji dotyczących pracy z AI?

Przed nami wciąż wiele wyzwań. Przełomowe technologie mają to do siebie, że ich adopcja postępuje szybciej niż wypracowanie ram organizacyjnych czy społecznych, dlatego coraz częściej pojawia się potrzeba wdrożenia wspólnych standardów etyki pracy, które ułatwią korzystanie z technologii. Zasady dotyczące transparentności, odpowiedzialności i ochrony danych budują zaufanie pracowników i pomagają firmom wdrażać technologie w sposób zrównoważony.

Równie istotne są standardy wewnątrz organizacji: określające sposób korzystania z AI, granice automatyzacji oraz odpowiedzialność decyzyjną. AI powinna wspierać ludzi, a nie zastępować relacje, dialog i empatię. Kluczowe będzie dalsze łączenie innowacji z refleksją nad jej wpływem na człowieka, bo to właśnie ta równowaga zdecyduje o tym, czy technologia stanie się rzeczywistym wsparciem na rynku pracy.

Dziękuję serdecznie.