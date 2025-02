3 najbardziej pożądane benefity pozapłacowe według pokolenia Z:

Jak wiadomo pracownicy pokolenia Z mają nieco odmienny stosunek do pracy. Cenią przede wszystkim dobrostan psychiczny, elastyczną pracę i możliwości rozwoju. Stąd na jednym z pierwszych miejsc wśród benefitów pozapłacowych stawiają wsparcie psychologa. Coraz więcej pracodawców daje pracownikom taką możliwość.

rozwiń >

Psycholog od pracodawcy - nowy benefit pozapłacowy

Niemal połowa badanych Polaków wskazuje, że benefitem pozapłacowym, na który zwracają największą uwagę jest atrakcyjny pakiet medyczny. Co ciekawe, inaczej sytuacja wygląda w przypadku pokolenia Z na rynku pracy, dla których zdecydowany top benefitów to elastyczne godziny pracy (52%), dodatkowe dni wolne (49%) oraz kursy i szkolenia finansowane przez pracodawcę (46%). Bardziej niż każda inna grupa wiekowa oczekują oni także wsparcia psychologa (30%). Najmłodsi pracownicy redefiniują priorytety na rynku pracy, a ponad klasyczne benefity stawiają elastyczność, rozwój i dobrostan psychiczny. Czy firmy są gotowe, by sprostać tym oczekiwaniom?

REKLAMA

Autopromocja

3 najbardziej pożądane benefity pozapłacowe

Podczas przeglądania ofert pracy kandydaci zwracają szczególną uwagę na benefity pozapłacowe – niejednokrotnie są one czynnikiem decydującym o zaaplikowaniu na daną ofertę. Jak wynika z badania Pracuj.pl, najczęściej wskazywane przez respondentów benefity to atrakcyjny pakiet opieki medycznej (49%), elastyczne godziny pracy (46%) i ubezpieczenie na życie (44%).

3 najbardziej pożądane benefity pozapłacowe:

pakiet opieki medycznej 49% elastyczne godziny pracy 46% ubezpieczenie na życie 44%

3 najbardziej pożądane benefity pozapłacowe - pokolenie Z

Co ciekawe, wśród przedstawicieli pokolenia Z priorytety wyglądają zgoła inaczej – na pierwszym miejscu dla tej grupy badanych znalazły się elastyczne godziny pracy (52%), a tuż za nimi dodatkowe dni wolne (49%) oraz dostęp do szkoleń i kursów finansowanych przez pracodawcę (46%). To wyraźnie pokazuje, jak zmieniają się oczekiwania najmłodszych pracowników w porównaniu do osób z dłuższym stażem zawodowym.

3 najbardziej pożądane benefity pozapłacowe według pokolenia Z:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

elastyczne godziny pracy 52% dodatkowe dni wolne 49% dostęp do szkoleń i kursów finansowanych przez pracodawcę 46%

Dla pracodawców to ważny sygnał – tradycyjne pakiety benefitów mogą nie wystarczać, a elastyczność, możliwość rozwoju i dbałość o work-life balance stają się kluczowe w przyciąganiu młodych talentów. Aby lepiej zrozumieć te zmiany, serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie na temat oczekiwań pokolenia Z wobec oferty pracodawców w tym zakresie. W badaniu wzięło udział 2059 Polaków w wieku 18-65 lat. Wyniki nie tylko obrazują aktualne trendy, ale także wskazują na kierunek, w którym zmierza rynek pracy i podejście najmłodszych pracowników do budowania kariery.

Polecamy: Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce

Elastyczne godziny pracy najważniejsze dla pokolenia Z

Elastyczne godziny pracy to dziś jeden z najbardziej pożądanych benefitów wśród pokolenia Z – wskazuje na nie aż 52% badanych. Możliwość swobodnego zarządzania czasem staje się dla młodych pracowników kluczowym czynnikiem przy wyborze pracodawcy, zwłaszcza w kontekście rosnącej troski o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Niemal połowa (49%) przedstawicieli tej generacji chciałaby także otrzymywać od firmy dodatkowe dni wolne. Młodsze pokolenie oczekuje większej elastyczności i czasu na regenerację, traktując je na równi ze stabilnością zatrudnienia i możliwościami rozwoju.

Potrzeba elastyczności, jaką ma pokolenie Z, widoczna jest także w ich potrzebie posiadania możliwości pracy hybrydowej lub zdalnej. Jako jeden z kluczowych benefitów pozapłacowych wskazało ją aż 45% badanych młodych pracowników. To wyraźnie więcej niż w grupach 35-44 lata (36%) oraz 45-54 lata (29%). Możliwość samodzielnego decydowania o miejscu pracy jest dla najmłodszych wyraźnym atutem, który wpływa na ich decyzje zawodowe.

Dostęp do szkoleń i kursów finansowanych przez pracodawcę

Młodzi pracownicy coraz częściej traktują rozwój jako kluczowy element długofalowego planowania kariery. Wielu z nich ma świadomość tego, że w swoim życiu niejednokrotnie zmienią zawód, a nawet branżę. To, ile nauczą się w każdym ze swoich miejsc zatrudnienia, może być więc ich przewagą w poszukiwaniu dalszej drogi. Aż 46% badanych w wieku 18-24 lata wskazało dostęp do szkoleń i kursów finansowanych przez pracodawcę jako istotny benefit – to znacząco wyższy wynik niż w starszych grupach wiekowych. Dla porównania, wśród osób w wieku 45-54 lata ten odsetek wynosi 32%.

Psycholog od pracodawcy coraz częstszym benefitem pozapłacowym

Wsparcie psychologiczne to benefit, który najmocniej różnicuje młodsze i starsze pokolenia na rynku pracy. Aż 30% osób w wieku 18–24 lata uważa dostęp do psychologa w miejscu pracy za istotny element oferty pracodawcy. To ponad trzykrotnie więcej niż w grupie 55–65 lat, gdzie ten odsetek wynosi zaledwie 7%. Wynik ten potwierdza, że młodsze pokolenia przykładają coraz większą wagę do kwestii zdrowia psychicznego i szeroko rozumianego dobrostanu.

REKLAMA

Firmy, które chcą skutecznie przyciągać młode talenty, powinny uwzględniać te zmiany w swoich strategiach. Inwestowanie w dobrostan pracowników nie tylko zwiększa ich zaangażowanie, ale również buduje wizerunek organizacji jako świadomego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Co ciekawe, temat zdrowia psychicznego coraz częściej pojawia się także w rozmowach kandydatów z pracodawcami – zwłaszcza podczas wydarzeń, które umożliwiają otwarty dialog. Przy takich okazjach młodzi pracownicy pytają nie tylko o benefity materialne, ale również o inicjatywy wellbeingowe, które realnie wpływają na komfort pracy. To dowód na to, że oczekiwania względem pracodawców stają się coraz bardziej kompleksowe.

Klasyczne benefity wciąż popularne

Choć najmłodsze pokolenie redefiniuje priorytety i coraz większą wagę przywiązuje do elastyczności, rozwoju i dobrostanu psychicznego, tradycyjne benefity nadal odgrywają istotną rolę. Pokolenie Z, mimo odmiennych oczekiwań, wciąż docenia sprawdzone rozwiązania, takie jak atrakcyjny pakiet opieki medycznej (44%), ubezpieczenie na życie (39%) czy karta sportowa (33%). Dla wielu młodych pracowników liczą się także dodatkowe udogodnienia, np. dostęp do tanich posiłków w miejscu pracy (37%) czy zniżki pracownicze (36%).

To pokazuje, że choć rynek pracy ewoluuje, a najmłodsze pokolenie wprowadza nowe standardy w podejściu do zatrudnienia, firmy nie muszą rezygnować z tradycyjnych benefitów. Kluczem do skutecznego przyciągania i zatrzymywania młodych talentów jest odpowiednie połączenie klasycznych rozwiązań z elastycznością i ofertą rozwojową. Organizacje, które potrafią dostosować się do zmieniających się oczekiwań, będą miały przewagę konkurencyjną i większą szansę na budowanie trwałych relacji z nowym pokoleniem pracowników.

Źródło: Pracuj.pl