W 2027 roku praktykant jak pracownik. Umowa i ok. 2500 zł netto miesięcznie [Projekt]

W 2027 roku praktykant jak pracownik. Umowa i ok. 2500 zł netto miesięcznie [Projekt]

06 maja 2026, 13:42
[Data aktualizacji 06 maja 2026, 16:00]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie zmiany dla praktykantów?
Jakie zmiany dla praktykantów?
Aktualnie przepisy są rozproszone i brakuje jednolitych praktyk. Rząd chce zatem uporządkować sytuację stażystów w firmach. Zyskają oni nowe prawa, a pracodawcy - obowiązki. Nowe przepisy, zgodnie z założeniami, mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

W 2027 roku praktykanci zyskają więcej praw

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało drugą wersję projektu ustawy o stażach. Projekt ma odpowiadać na zgłoszone wcześniej uwagi i sugestie. W porównaniu do pierwotnych założeń zmieni się wysokość pensji stażysty, która ma wynosić co najmniej 65% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, iż wcześniej stażysta miał otrzymywać nie mniej niż 35% przeciętnego wynagrodzenia (z pierwszego kwartału poprzedniego roku). Staż w praktyce będzie odbywany jako umowa o pracę albo umowa o staż z małoletnim. W nowej wersji zrezygnowano zatem z możliwości realizacji stażu na podstawie umowy zlecenia.

Dlaczego rząd chce uregulować staże w firmach?

Aktualnie brakuje jednolitych standardów, a sam status praktykantów i stażystów jest niejasny. Niejednokrotnie może to prowadzić do nadużyć. Skutkiem wprowadzenia nowych przepisów będzie m.in. uchylenie obowiązującej ustawy o praktykach absolwenckich.

Jak informuje ministerstwo rodziny, z zakresu przedmiotowego nowej ustawy wyłączone będą staże i praktyki stanowiące element programu kształcenia formalnego, staże organizowane przez urzędy pracy, staże i praktyki niezbędne w celu uzyskania dostępu do zawodu regulowanego lub działalności regulowanej.

Nowe prawa dla stażystów i obowiązki pracodawców

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, staż będzie realizowany na podstawie umowy o staż, zawieranej w formie pisemnej. Ministerstwo rodziny zakłada, że staż będzie odbywany jako umowa o pracę (albo umowa o staż z małoletnim).

Ważne

Staż wykonywany w warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy będzie uznany jako staż zawarty na podstawie umowy o pracę, niezależnie od nazwy tej umowy.

Do takiej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, z wyjątkiem art. 25, art. 25[1], art. 37, art. 42 § 4, art. 81 § 3 i 4, art. 92[1], art., 93, art. 103[1]– 103[6] oraz art. 174[1].

Umowa o staż ma być zawierana na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Zawarcie kolejnej umowy o staż z tym samym organizatorem stażu będzie możliwe, o ile łączny okres stażu nie będzie dłuższy niż właśnie pół roku.

Co ważne, liczba stażystów u danego pracodawcy nie będzie mogła przekroczyć liczby pracowników. Staż będzie odbywał się na podstawie programu. Organizator stażu nie będzie mógł żądać od stażysty posiadania doświadczenia zawodowego w zawodzie, w którym odbywany będzie staż. Umowa o staż nie będzie mogła dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej.

W ogłoszeniach o naborze na staż i ogłoszeniach reklamujących staż trzeba będzie podać informacje o zakresie wiedzy, umiejętnościach praktycznych i doświadczeniu zawodowym przewidzianych do nabycia przez stażystę w trakcie odbywania stażu oraz o warunkach odbywania stażu.

Po zakończonym stażu organizator wyda zaświadczenie. Warto wspomnieć, iż w służbie cywilnej staż będzie mogła odbyć osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Minimum 65% najniższej pensji dla stażysty

Wysokość wynagrodzenia przysługująca stażyście, odbywającemu staż na podstawie umowy o pracę, nie będzie mogła być niższa niż 65% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku stażu w niepełnym wymiarze liczby godzin wysokość wynagrodzenia ustalana byłaby proporcjonalnie.

Świadczenie pieniężne przysługujące małoletniemu stażyście ustalono z kolei na poziomie 250 zł. Dodatkowo, organizatorowi stażu przysługiwać będzie dofinansowanie kosztów stażu ze środków Funduszu Pracy w wysokości 250 zł za każdy pełny miesiąc stażu, jeżeli staż będzie zrealizowany w wymiarze co najmniej 120 godzin miesięcznie.

Agencja pracy tymczasowej nie będzie mogła kierować osób na staż. Projekt przewiduje kary grzywny w wysokości od 3 000 do 30 000 zł dla agencji pracy tymczasowej lub osoby działającej w jej imieniu za kierowanie osób na staż.

W 2027 r. ok. stażysta będzie kosztował firmę ok. 22 tys. zł

„Zgodnie z planowanymi przepisami wysokość świadczenia dla stażystów zatrudnionych na umowę o pracę nie będzie mogła być niższa niż 65% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2027 r. dla umów o pracę oznaczałoby to minimalny koszt świadczenia dla organizatora stażu w wysokości ok. 3762 zł miesięcznie – świadczenie dla stażysty oraz koszt składek opłacanych przez organizatora stażu. Biorąc pod uwagę maksymalnie 6 miesięczny okres odbywania stażu, koszt wyniesie ok. 22 570 zł na jednego stażystę w trakcie 6 miesięcy (maksymalna długość stażu)” – szacuje resort rodziny w Ocenie Skutków Regulacji.

OSR projektu ustawy o stażach wersja z 20 kwietnia 2026 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. Zgodnie z przepisem przejściowym, staże rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy będą kontynuowane na doczasowych zasadach.

Trzeba jednak podkreślić, iż to dopiero początek prac nad nową wersją projektu. Aby nowe przepisy mogły wejść w życie, muszą jeszcze trafić do parlamentu i uzyskać podpis Prezydenta. Ponadto kształt nowych przepisów może się jeszcze zmienić.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o stażach (etap legislacyjny: konsultacje, uzgodnienia, opiniowanie)

Jawność wynagrodzeń jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały wejść w życie 7. czerwca 2026 r.
Staż pracy po nowemu. Od maja ważna zmiana dla pracowników sektora prywatnego
Coraz więcej zwolnień lekarskich z kodem „F”. Co dla pracownika oznacza taki dokument?
Źródło: INFOR
Kadry
Czy AI realnie odciąża pracowników? Przyszłość pracy [WYWIAD]
06 maja 2026

Obok entuzjazmu z wdrażania sztucznej inteligencji wśród pracowników pojawia się często niepewność, która rodzi takie pytania jak: „czy nadążę za zmianą?”, „czy moja rola będzie w przyszłości nadal potrzebna?”. Czy AI realnie odciąża pracowników? Jaka jest przyszłość pracy? Na nasze pytania odpowiada Katarzyna Turkiewicz, Prezes Zarządu Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.
Pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Profilaktyka zdrowia psychicznego się opłaca
06 maja 2026

Dziś pracownicy balansują na granicy wypalenia zawodowego. Dlaczego profilaktyka zdrowotna i psychiczna pracownika to już nie jest tylko problem pracownika? Z badań wynika, że zainwestowanie 1 euro w rozwiązania dobrostanowe zwraca się aż pięciokrotnie.
W 2027 roku praktykant jak pracownik. Umowa i ok. 2500 zł netto miesięcznie [Projekt]
06 maja 2026

Aktualnie przepisy są rozproszone i brakuje jednolitych praktyk. Rząd chce zatem uporządkować sytuację stażystów w firmach. Zyskają oni nowe prawa, a pracodawcy - obowiązki. Nowe przepisy, zgodnie z założeniami, mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.
Grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań po wejściu w życie nowych przepisów dot. jawności wynagrodzeń
06 maja 2026

Nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń, które muszą wejść w życie to także grzywna od 2 tys. zł do 60 tys. zł dla pracodawców za brak działań przy zbyt dużej rozbieżności wynagrodzeń za tę samą pracę lub pracę o jednakowej wartości.

Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania [WYWIAD]
06 maja 2026

Po rekrutacji zaczyna się prawdziwa wartość AI. Rekrutacja daje szybki i medialny efekt, ale to po zatrudnieniu AI zaczyna pracować codziennie. Nowe HR to mniej dział wsparcia, a bardziej sterowania tym, jak firma zarządza talentami, podejmuje decyzje i buduje zaufanie do AI. Jak wdrażać AI i jakich błędów nie popełniać? Na nasze pytania odpowiada przedsiębiorca, entuzjasta AI, ekspert e-learningu, Michał Lidzbarski.
Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026. Chodzi o rozliczenie składki zdrowotnej. Termin mija 20 maja
06 maja 2026

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na ważne zmiany w rozliczeniach z ZUS. Od maja 2026 obowiązują nowe formularze ZUS DRA i ZUS RCA, a część osób będzie musiała dodatkowo złożyć specjalne oświadczenie dotyczące składki zdrowotnej. ZUS ostrzega też, że dokumenty wysłane na starych drukach będą wymagały korekty.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2026 r. - nie zawsze razem z pensją. Czasem nawet do 10 dni na wypłatę. Co zmienił Kodeks pracy?
06 maja 2026

Kończysz pracę i masz niewykorzystany urlop? Od 2026 r. przepisy Kodeksu pracy precyzyjnie określają termin jego wypłaty. W jednych przypadkach pieniądze trafią na konto razem z ostatnią pensją, w innych trzeba będzie poczekać nawet do 10 dni. Od czego to zależy i kiedy pracodawca musi zapłacić?
Jawność wynagrodzeń jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały wejść w życie 7. czerwca 2026 r.
06 maja 2026

Jawność wynagrodzeń najprawdopodobniej wejdzie w życie jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały obowiązywać od 7. czerwca 2026 r. Pracownicy niecierpliwie czekają na zmiany dotyczące transparentności płac. Jest nowy projekt ustawy, która ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.

Pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu gotowy
05 maja 2026

Jeden z wniosków wysnuwających się z analizy poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych brzmi: pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu "gotowy". Jak dziś wygląda sytuacja najmłodszych pracowników na rynku pracy? Co trzeba zmienić?
Pracodawcy nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność
05 maja 2026

Pracodawcy wciąż nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność. To czynnik świadczący o przewadze konkurencyjnej. Trzeba wiedzieć, jak z niego skorzystać dla dobra organizacji.
