PIP z nowymi uprawnieniami: co to oznacza dla pracodawców w praktyce?

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która zacznie obowiązywać od 8 lipca 2026 r., jest jedną z najbardziej znaczących zmian w obszarze nadzoru nad legalnością zatrudnienia w ostatnich latach. Choć projekt wzbudzał istotne kontrowersje i był czasowo wstrzymany, ostatecznie ustawodawca zdecydował się na wzmocnienie realnych kompetencji PIP – szczególnie w kontekście umów cywilnoprawnych i współpracy B2B.

Decyzja administracyjna zamiast długiego procesu sądowego

Najważniejszą zmianą jest przyznanie inspektorom pracy uprawnienia do reklasyfikacji umów cywilnoprawnych na umowę o pracę w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to odejście od dotychczasowego modelu, w którym ustalenie istnienia stosunku pracy było w praktyce domeną sądów. Nowe regulacje wprowadzają administracyjną „ścieżkę skróconą”, przy zachowaniu prawa do kontroli sądowej decyzji PIP.



Ustawodawca nie wprowadza jednak całkowitego automatyzmu. Przed wydaniem decyzji inspektor będzie zobowiązany do skierowania polecenia usunięcia naruszeń, co w praktyce stanowi moment ostrzegawczy dla pracodawcy. Dopiero brak reakcji otwiera drogę do decyzji administracyjnej. Dla firm oznacza to więcej formalnych obowiązków i mniejsze możliwości obrony opartej wyłącznie na zarzucie, że organ działał arbitralnie.

Współpraca B2B nadal dopuszczalna, ale z większą dozą uwagi

Reforma nie zakazuje korzystania ze współpracy opartej o umowę cywilnoprawną. Kluczowe pozostaje jednak to, jak dana współpraca wygląda w praktyce, a nie jak została nazwana w umowie. Im bardziej organizacja pracy przypomina typowy etat (w szczególności: podporządkowanie, stałe godziny, brak ryzyka po stronie wykonawcy), tym większe ryzyko zakwestionowania modelu.



Istotnie zmienia się także wymiar procesowy. Nowe przepisy przewidują prekluzję dowodową – oznacza to, że pracodawca będzie musiał przedstawić wszystkie kluczowe twierdzenia i dowody już na etapie pierwszego postępowania odwoławczego. „Dopowiadanie” argumentów w toku postępowania będzie wyjątkiem, a nie regułą.

Ochrona kontraktora i konsekwencje finansowe

Dodatkowym elementem reformy jest wzmocnienie ochrony osoby wykonującej pracę na czas kontroli. Zakończenie współpracy po wszczęciu kontroli może zostać ocenione podobnie jak naruszenie ochrony pracowniczej. Model polegający na szybkim „rozwiązaniu umowy” w reakcji na kontrolę może więc istotnie zwiększyć ryzyko po stronie firmy.

Reklasyfikacja umowy to nie tylko kwestia formalna. W praktyce oznacza ona nagły wzrost kosztów zatrudnienia, potencjalne sankcje (w tym grzywny do 60 tys. zł) oraz ryzyka reputacyjne i organizacyjne – zwłaszcza w firmach silnie opartych na modelach niepracowniczych.

Co należy zrobić przed wejściem w życie przepisów?

Nowe kompetencje PIP wymuszają zmianę podejścia – prawidłowe postanowienia umowne przestają wystarczać. Kluczowe znaczenie będą miały: uzasadnienie biznesowe, odzwierciedlenie rzeczywistości w dokumentach, a także świadome ukształtowanie i zarządzanie relacją z kontraktorami. Przypominam, że bezpieczną będzie wyłącznie ta współpraca cywilnoprawna, która jest nie tylko poprawnie zaprojektowana, ale też gotowa do natychmiastowej obrony – od pierwszego dnia kontroli.



Podstawa prawna: Ustawa z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2026 poz. 473.



Agnieszka Piątek, menedżerka w zespole Human Advisory Services w CRIDO

