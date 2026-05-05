Kwoty wolne od potrąceń 2026 netto [TABELA]

Kwoty wolne od potrąceń od 1 stycznia 2026 roku wzrosły wraz z podwyżką płacy minimalnej. Kwoty netto, których komornik nie zabierze z wynagrodzenia za pracę zawiera tabela. Co oznacza kwota wolna od potrąceń? Zobacz aktualne stawki.

Kwota wolna od potrąceń 2026 - co oznacza?

Kwota wolna od potrąceń ma na celu ochronę wynagrodzenia za pracę przed zbyt wysokimi potrąceniami. Od 1 stycznia 2026 r. kolejny raz wzrosła kwota wolna od potrąceń. Dzieje się to corocznie za sprawą podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w tym roku wynosi już 4806,00 zł brutto, a płaca minimalna netto to 3605,85 zł. Podstawę prawną kwoty wolnej od potrąceń stanowi art. 871 Kodeksu pracy.

Art. 871.[Kwota wolna od potrąceń] § 1 Kodeksu pracy: Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi; 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108. § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kwota wolna od potrąceń - jak wyliczyć?

Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń zaczyna się od ustalenia wysokości brutto aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę . Dla pracowników zatrudnionych na część etatu bierzemy pod uwagę odpowiednio pomniejszoną kwotę minimalnej krajowej.

Kwota wolna od potrąceń netto 2026

Potrącenie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – 100% minimalnego wynagrodzenia czyli 3605,85 zł, Potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 75% minimalnego wynagrodzenia czyli 2704,39 zł, Potrącenia kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy – 90% minimalnego wynagrodzenia czyli 3245,27 zł, Potrącenia dobrowolne czyli dokonywane za zgodą pracownika – 80% minimalnego wynagrodzenia czyli 2884,68 zł.

Kwota wolna od potrąceń 2026 – tabela

Kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku dla zatrudnienia na pełnym etacie wynosi:

Kwota wolna od potrąceń obowiązkowych Potrącenia niealimentacyjne (100% minimalnego wynagrodzenia) 3605,85 zł Potrącenie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% minimalnego wynagrodzenia) 2704,39 zł Potrącenia kar pieniężnych (90% minimalnego wynagrodzenia) 3245,27 zł Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych Potrącenia na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia) 3605,85 zł Potrącenia innych należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia) 2884,68 zł

Sprawdź kwoty wolne od potrąceń z uwzględnieniem PPK, różnych kwot uzyskania przychodu oraz PIT-2: Aktualne stawki kwoty wolnej od potrąceń »»

Przy zatrudnieniu na niepełnym etacie, podane w tabeli kwoty ulegają proporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do wymiaru etatu.

