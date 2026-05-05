Kwoty wolne od potrąceń 2026 netto [TABELA]

Kwoty wolne od potrąceń 2026 netto [TABELA]

05 maja 2026, 11:29
Emilia Panufnik
Kwoty wolne od potrąceń od 1 stycznia 2026 roku wzrosły wraz z podwyżką płacy minimalnej. Kwoty netto, których komornik nie zabierze z wynagrodzenia za pracę zawiera tabela. Co oznacza kwota wolna od potrąceń? Zobacz aktualne stawki.

Kwota wolna od potrąceń 2026 - co oznacza?

Kwota wolna od potrąceń ma na celu ochronę wynagrodzenia za pracę przed zbyt wysokimi potrąceniami. Od 1 stycznia 2026 r. kolejny raz wzrosła kwota wolna od potrąceń. Dzieje się to corocznie za sprawą podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w tym roku wynosi już 4806,00 zł brutto, a płaca minimalna netto to 3605,85 zł. Podstawę prawną kwoty wolnej od potrąceń stanowi art. 871 Kodeksu pracy.

Art. 871.[Kwota wolna od potrąceń] § 1 Kodeksu pracy: Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kwota wolna od potrąceń - jak wyliczyć?

Jak można wyliczyć kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia?

  • Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń zaczyna się od ustalenia wysokości brutto aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla pracowników zatrudnionych na część etatu bierzemy pod uwagę odpowiednio pomniejszoną kwotę minimalnej krajowej. 
  • Następnie liczy się kwotę minimalnego wynagrodzenia netto czyli taką, którą pracownik otrzymuje na rękę. Uwzględnia się przy tym przysługujące danemu pracownikowi koszty uzyskania przychodów (chyba że zrezygnował z ich stosowania) oraz kwotę zmniejszającą podatek (zgodnie z PIT-2).
  • Otrzymaną kwotę mnoży się przez ustalony w Kodeksie pracy procent dla poszczególnych potrąceń.

Kwota wolna od potrąceń netto 2026

Kwota wolna od potrąceń netto w 2026 roku:

  1. Potrącenie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – 100% minimalnego wynagrodzenia czyli 3605,85 zł,
  2. Potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 75% minimalnego wynagrodzenia czyli 2704,39 zł,
  3. Potrącenia kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy – 90% minimalnego wynagrodzenia czyli 3245,27 zł,
  4. Potrącenia dobrowolne czyli dokonywane za zgodą pracownika – 80% minimalnego wynagrodzenia czyli 2884,68 zł.

Kwota wolna od potrąceń 2026 – tabela

Kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku dla zatrudnienia na pełnym etacie wynosi:

Kwota wolna od potrąceń obowiązkowych

Potrącenia niealimentacyjne 

(100% minimalnego wynagrodzenia)

3605,85 zł

Potrącenie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi 

(75% minimalnego wynagrodzenia)

2704,39 zł

Potrącenia kar pieniężnych 

(90% minimalnego wynagrodzenia)

3245,27 zł

Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych

Potrącenia na rzecz pracodawcy 

(100% minimalnego wynagrodzenia)

3605,85 zł

Potrącenia innych należności niż na rzecz pracodawcy 

(80% minimalnego wynagrodzenia)

2884,68 zł

Sprawdź kwoty wolne od potrąceń z uwzględnieniem PPK, różnych kwot uzyskania przychodu oraz PIT-2: Aktualne stawki kwoty wolnej od potrąceń »»

Przy zatrudnieniu na niepełnym etacie, podane w tabeli kwoty ulegają proporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do wymiaru etatu.

Dla porównania:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)

Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od marca 2026 r.
Minimalne wynagrodzenie w 2026 r. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto
To im komornik zabierze całą trzynastkę. Przepisy mówią jasno, ile można z niej potrącić, ale nie zawsze obowiązują ograniczenia
Kadry
Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak tempo pracy przyspiesza zamiast zwalniać
05 maja 2026

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak zamiast poczucia ulgi tempo pracy przyspiesza. Dochodzą nowe oczekiwania i terminy. Wszystko to prowadzi do spadku zaangażowania, energii i motywacji pracowników.
Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. MRPiPS opublikowało nowy projekt ustawy i obowiązki dla pracodawców [Projekt z 29 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

4 maja 2026 r. na stronach RCL pojawił się nowy projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (nr z wykazu UC 127). Opublikowano także projekt rozporządzenia MRPiPS ws. szczegółowych informacji o wskaźnikach zawartych w sprawozdaniu dotyczącym luki płacowej między pracownikami płci żeńskiej i męskiej, sposobu i wzoru ich obliczania.
ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 zł za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent?
04 maja 2026

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnuje z poczty i wypłaci emerytury i renty tylko na konta? Pytamy u źródła.
Wyższy próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r.
04 maja 2026

Ile wynosi próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Właściwa nazwa to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługują dodatkowe pieniądze z ZUS? Jak je uzyskać?

Premie i dodatki wypadną z pensji, będą też wyższe kary dla pracodawcy (od 2 000 zł nawet do 60 000 zł grzywny) w 2027 r.?
05 maja 2026

Sejm zajmie się projektem, który może zmienić sposób liczenia minimalnego wynagrodzenia. W grze są nie tylko zasady wypłaty pensji, ale też wyższe kary dla pracodawców. Składniki wynagrodzenia, takie jak premie czy dodatki funkcyjne, będą wyłączane z jej zakresu - a to oznacza zmianę w wysokości podstawy wynagrodzenia dla wielu pracowników.
518 zł premii czy dodatku stażowego, także w maju. Sprawdź dla kogo i kiedy [obwieszczenie MRPiPS w mocy]
04 maja 2026

Od czerwca 2025 roku weszły w życie całkowicie nowe przepisy regulujące kwestię staży, które zostały ustanowione poprzez ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia, to już niemal rok obowiązywania regulacji. Co ważne, nie chodzi tu o tzw. stażowe - jako zaliczanie okresów pracy. Najbardziej istotnym elementem regulacji jest wprowadzenie świadczenia w postaci comiesięcznej premii wynoszącej 518 złotych za każdy miesiąc realizacji stażu. Te przepisy pozostają wciąż w mocy, zatem w maju 2026 r. też należy się 518 zł premii czy tzw. dodatku stażowego.
PIP z nowymi uprawnieniami: co to oznacza dla pracodawców w praktyce?
04 maja 2026

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która zacznie obowiązywać od 8 lipca 2026 r., jest jedną z najbardziej znaczących zmian w obszarze nadzoru nad legalnością zatrudnienia w ostatnich latach. Choć projekt wzbudzał istotne kontrowersje i był czasowo wstrzymany, ostatecznie ustawodawca zdecydował się na wzmocnienie realnych kompetencji PIP – szczególnie w kontekście umów cywilnoprawnych i współpracy B2B.
Polacy nie angażują się w pracę. Jeden z najgorszych wyników w Europie
03 maja 2026

Choć wielu Polaków deklaruje zadowolenie z życia, ich zaangażowanie w pracę należy do najniższych w Europie. Najnowsze raporty Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pokazują rosnący dystans między pracownikami a firmami – problemem są m.in. słaba komunikacja, brak poczucia sensu i ograniczony wpływ na organizację. Eksperci wskazują, że to nie kryzys dobrostanu, lecz relacji w miejscu pracy.

2 maja 2026 r. to Święto Flagi RP. Czy pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto, które wypadło w sobotę?
02 maja 2026

2 maja 2026 roku wypada w sobotę pomiędzy 1 maja (Święto Pracy) i Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja. Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to również dzień wolny od pracy? Czy pracodawca musi wyznaczyć za ten dzień inny dzień wolny od pracy?
Staż pracy po nowemu. Od maja ważna zmiana dla pracowników sektora prywatnego
02 maja 2026

Od 1 maja pracownicy firm prywatnych będą mogli zwrócić się do pracodawcy o wliczenie m.in. umów-zleceń do stażu pracy. Zaświadczenie potwierdzające te okresy pracy wydaje ZUS. Od stycznia z takiej możliwości korzystają osoby zatrudnione w sektorze publicznym.
