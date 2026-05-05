Kwoty wolne od potrąceń 2026 netto [TABELA]
Kwoty wolne od potrąceń od 1 stycznia 2026 roku wzrosły wraz z podwyżką płacy minimalnej. Kwoty netto, których komornik nie zabierze z wynagrodzenia za pracę zawiera tabela. Co oznacza kwota wolna od potrąceń? Zobacz aktualne stawki.
Kwota wolna od potrąceń 2026 - co oznacza?
Kwota wolna od potrąceń ma na celu ochronę wynagrodzenia za pracę przed zbyt wysokimi potrąceniami. Od 1 stycznia 2026 r. kolejny raz wzrosła kwota wolna od potrąceń. Dzieje się to corocznie za sprawą podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w tym roku wynosi już 4806,00 zł brutto, a płaca minimalna netto to 3605,85 zł. Podstawę prawną kwoty wolnej od potrąceń stanowi art. 871 Kodeksu pracy.
Art. 871.[Kwota wolna od potrąceń] § 1 Kodeksu pracy: Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
- 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
- 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Kwota wolna od potrąceń - jak wyliczyć?
Jak można wyliczyć kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia?
- Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń zaczyna się od ustalenia wysokości brutto aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla pracowników zatrudnionych na część etatu bierzemy pod uwagę odpowiednio pomniejszoną kwotę minimalnej krajowej.
- Następnie liczy się kwotę minimalnego wynagrodzenia netto czyli taką, którą pracownik otrzymuje na rękę. Uwzględnia się przy tym przysługujące danemu pracownikowi koszty uzyskania przychodów (chyba że zrezygnował z ich stosowania) oraz kwotę zmniejszającą podatek (zgodnie z PIT-2).
- Otrzymaną kwotę mnoży się przez ustalony w Kodeksie pracy procent dla poszczególnych potrąceń.
Kwota wolna od potrąceń netto 2026
Kwota wolna od potrąceń netto w 2026 roku:
- Potrącenie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – 100% minimalnego wynagrodzenia czyli 3605,85 zł,
- Potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 75% minimalnego wynagrodzenia czyli 2704,39 zł,
- Potrącenia kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy – 90% minimalnego wynagrodzenia czyli 3245,27 zł,
- Potrącenia dobrowolne czyli dokonywane za zgodą pracownika – 80% minimalnego wynagrodzenia czyli 2884,68 zł.
Kwota wolna od potrąceń 2026 – tabela
Kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku dla zatrudnienia na pełnym etacie wynosi:
Kwota wolna od potrąceń obowiązkowych
Potrącenia niealimentacyjne
(100% minimalnego wynagrodzenia)
3605,85 zł
Potrącenie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia)
2704,39 zł
Potrącenia kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia)
3245,27 zł
Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych
Potrącenia na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia)
3605,85 zł
Potrącenia innych należności niż na rzecz pracodawcy
(80% minimalnego wynagrodzenia)
2884,68 zł
Sprawdź kwoty wolne od potrąceń z uwzględnieniem PPK, różnych kwot uzyskania przychodu oraz PIT-2: Aktualne stawki kwoty wolnej od potrąceń »»
Przy zatrudnieniu na niepełnym etacie, podane w tabeli kwoty ulegają proporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do wymiaru etatu.
Dla porównania:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)
