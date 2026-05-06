Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2026 r. - nie zawsze razem z pensją. Czasem nawet do 10 dni na wypłatę. Co zmienił Kodeks pracy?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2026 r. - nie zawsze razem z pensją. Czasem nawet do 10 dni na wypłatę. Co zmienił Kodeks pracy?

06 maja 2026, 09:28
Marta Borysiuk
Praca biurowa przy komputerze – dokumenty, kalkulator i obliczenia ekwiwalentu.
Ekwiwalent za urlop po nowemu – nie zawsze z ostatnią pensją. W niektórych przypadkach pracodawca ma na wypłatę nawet 10 dni
Kończysz pracę i masz niewykorzystany urlop? Od 2026 r. przepisy Kodeksu pracy precyzyjnie określają termin jego wypłaty. W jednych przypadkach pieniądze trafią na konto razem z ostatnią pensją, w innych trzeba będzie poczekać nawet do 10 dni. Od czego to zależy i kiedy pracodawca musi zapłacić?

Od 27 stycznia 2026 r. obowiązują zmienione przepisy Kodeksu pracy, które określają termin wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop oraz umożliwiają załatwianie wielu spraw kadrowych w formie elektronicznej, obok tradycyjnej papierowej.  

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – nowe przepisy Kodeksu pracy od 27 stycznia 2026 r.

Pracownik, który nie zdążył wykorzystać przysługujących mu dni wolnych przed zakończeniem współpracy, ma prawo do rekompensaty finansowej. Ekwiwalent ten przysługuje zarówno w momencie rozwiązania, jak i wygaśnięcia umowy o pracę.

Od 27 stycznia 2026 r. obowiązują przepisy określające, kiedy należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Przed zmianami Kodeks pracy nie wskazywał wprost terminu wypłaty takiego świadczenia.

Zgodnie z art. 171 § 4 k.p. ekwiwalent wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia ustalonym w zakładzie pracy (ustalonym na podstawie art. 85 k.p.). Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek rozliczyć go razem z ostatnią pensją, zamiast wypłacać go w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Przykład

Umowa o pracę z pracownikiem zostaje rozwiązana 30 czerwca 2026 r. Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 5. dnia następnego miesiąca. Po zmianie przepisów może on wypłacić należny ekwiwalent za urlop 5 lipca 2026 r.

Ekwiwalent za urlop wypłacany w 10 dni – nowe zasady z art. 171 § 5 k.p.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy termin wypłaty wynagrodzenia - ustalony zgodnie z art. 85 k.p. - przypada jeszcze przed zakończeniem stosunku pracy. W takim przypadku zastosowanie ma art. 171 § 5 k.p., który wprowadza odrębne zasady.

Zgodnie z tym przepisem, pracodawca ma obowiązek przekazać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w ciągu 10 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Jeżeli jednak tak wyznaczony termin przypadnie na dzień wolny od pracy, wypłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

Przykład

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 20. dnia miesiąca. Umowa o pracę z pracownikiem rozwiązuje się 31 sierpnia 2026 r. W takiej sytuacji ekwiwalent nie jest wypłacany razem z sierpniową pensją, lecz w odrębnym terminie – najpóźniej do 10 września 2026 r.

Czy pracodawca może uniknąć wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Pracownik, który kończy zatrudnienie bez wykorzystania całego należnego urlopu, zachowuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Obowiązek jego wypłaty powstaje zawsze wtedy, gdy wraz z rozwiązaniem umowy urlop nie został faktycznie wykorzystany. Kodeks pracy przewiduje jednak mechanizm, który ma ograniczyć takie sytuacje. Zgodnie z art. 167¹ k.p. w okresie wypowiedzenia pracownik musi skorzystać z przysługującego mu urlopu, jeżeli pracodawca zdecyduje się go udzielić. Oznacza to, że to pracodawca ma prawo jednostronnie skierować pracownika na urlop w czasie wypowiedzenia, nawet bez jego zgody.

W praktyce nie zawsze da się rozliczyć urlop w naturze. Zdarza się, że okres wypowiedzenia jest zbyt krótki, aby pracownik mógł wykorzystać całą przysługującą pulę dni wolnych. Często przeszkodą bywa także zwolnienie lekarskie obejmujące czas wypowiedzenia, które uniemożliwia skorzystanie z urlopu.

Urlop nie może być również udzielony w sytuacji, gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym.

W takich przypadkach jedyną dopuszczalną formą rozliczenia niewykorzystanego urlopu pozostaje wypłata ekwiwalentu pieniężnego, do której pracodawca ma obowiązek z mocy prawa.

Przeniesienie urlopu na kolejną umowę o pracę – kiedy nie trzeba wypłacać ekwiwalentu?

Obowiązek wypłaty ekwiwalentu nie zawsze jest konieczny. Kodeks pracy dopuszcza wyjątek - jeśli pracownik i pracodawca uzgodnią, że niewykorzystany urlop zostanie wykorzystany przy kolejnym zatrudnieniu u tego samego pracodawcy, wypłata nie jest potrzebna.

Warunkiem jest zawarcie nowej umowy o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej. W takiej sytuacji urlop przechodzi na nowy stosunek pracy, a pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu pieniężnego.

Sprawy kadrowe online od 27 stycznia 2026 r. - zmiany w Kodeksie pracy

Od 27 stycznia 2026 r. wiele spraw z zakresu prawa pracy można załatwiać elektronicznie. Pracownik i pracodawca mogą wybrać, czy dokumenty będą składane w formie papierowej, czy elektronicznej. W formie elektronicznej możliwe jest m.in.:

  • przekazywanie informacji o monitoringu w miejscu pracy,
  • informowanie o warunkach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
  • konsultowanie zamiaru wypowiedzenia umowy z organizacją związkową,
  • ustalanie harmonogramów czasu pracy,
  • składanie wniosków o indywidualny rozkład czasu pracy,
  • wnioskowanie o skrócony tydzień pracy, system weekendowy lub ruchomy czas pracy,
  • składanie wniosków o czas wolny na sprawy osobiste,
  • wnioskowanie o czas wolny za nadgodziny,
  • informowanie PIP o zatrudnianiu pracowników nocnych,
  • składanie wniosków o urlop bezpłatny, także na czas pracy u innego pracodawcy,
  • przekazywanie instrukcji i wytycznych BHP.

Postać elektroniczna dokumentów pracowniczych – co oznacza

Postać elektroniczna to np. oświadczenie złożone w e-mailu podpisanym imieniem i nazwiskiem lub innymi danymi pozwalającymi ustalić nadawcę. Obejmuje też dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Forma pisemna w Kodeksie pracy – kiedy nadal jest obowiązkowa mimo cyfryzacji?

Warto podkreślić, że Kodeks pracy w wielu przypadkach nadal wymaga zachowania formy pisemnej. Dotyczy to m.in. wypowiedzenia umowy o pracę. Oznacza to konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie.

Jednocześnie przepisy uznają, że oświadczenie woli złożone elektronicznie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest równoważne z formą pisemną. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2024 r. (II PSKP 86/22), wskazując, że wypowiedzenie umowy przesłane elektronicznie z bezpiecznym podpisem kwalifikowanym spełnia wymogi prawa pracy, zwłaszcza w środowisku, w którym strony na co dzień posługują się komunikacją elektroniczną. Zwykły e-mail lub skan dokumentu w przypadku zwalniania pracownika może zostać uznany za naruszenie procedur.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 277)

Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Źródło: INFOR
Kadry
Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026. Termin mija 20 maja. Chodzi o rozliczenie składki zdrowotnej
06 maja 2026

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na ważne zmiany w rozliczeniach z ZUS. Od maja 2026 obowiązują nowe formularze ZUS DRA i ZUS RCA, a część osób będzie musiała dodatkowo złożyć specjalne oświadczenie dotyczące składki zdrowotnej. ZUS ostrzega też, że dokumenty wysłane na starych drukach będą wymagały korekty.
Jawność wynagrodzeń jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały wejść w życie 7. czerwca 2026 r.
06 maja 2026

Jawność wynagrodzeń najprawdopodobniej wejdzie w życie jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały obowiązywać od 7. czerwca 2026 r. Pracownicy niecierpliwie czekają na zmiany dotyczące transparentności płac. Jest nowy projekt ustawy, która ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.
Pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu gotowy
05 maja 2026

Jeden z wniosków wysnuwających się z analizy poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych brzmi: pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu "gotowy". Jak dziś wygląda sytuacja najmłodszych pracowników na rynku pracy? Co trzeba zmienić?

Pracodawcy nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność
05 maja 2026

Pracodawcy wciąż nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność. To czynnik świadczący o przewadze konkurencyjnej. Trzeba wiedzieć, jak z niego skorzystać dla dobra organizacji.
Wypowiedzenie umowy o pracę miesiąc przed okresem ochronnym. Pracownikowi brakują 4 lata do emerytury
05 maja 2026

4 lata przed emeryturą pracownika rozpoczyna się ochrona przedemerytalna. Jak liczyć okres ochrony? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na miesiąc przed okresem ochronnym?
Dofinansowanie 9 tys. zł na osobę, m.in. pracownika 55+ i niepełnosprawną. Nabór tylko do 22 maja 2026 r. [PARP]
05 maja 2026

Z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) uruchomiono pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR). Program przewiduje dofinansowanie rozwoju kompetencji m.in. pracowników 55+ i niepełnosprawnych. Przysługuje wsparcie w wysokości 9 tys. zł na osobę. Nabór trwa tylko do 22 maja 2026 r. [PARP].
Legitymacja emeryta‑rencisty w 2026 roku - kto może ją dostać, jakie daje ulgi i ważne zmiany od lipca
05 maja 2026

Zniżki na przejazdy, tańsze leki czy zwolnienie z abonamentu RTV to tylko część przywilejów dostępnych po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty. W 2026 roku dokument ten nadal daje dostęp do wielu ulg i zniżek, a od lipca planowane są zmiany w jego wyglądzie i zabezpieczeniach.

Kwoty wolne od potrąceń 2026 netto [TABELA]
05 maja 2026

Kwoty wolne od potrąceń od 1 stycznia 2026 roku wzrosły wraz z podwyżką płacy minimalnej. Kwoty netto, których komornik nie zabierze z wynagrodzenia za pracę zawiera tabela. Co oznacza kwota wolna od potrąceń? Zobacz aktualne stawki.
Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak tempo pracy przyspiesza zamiast zwalniać
05 maja 2026

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak zamiast poczucia ulgi tempo pracy przyspiesza. Dochodzą nowe oczekiwania i terminy. Wszystko to prowadzi do spadku zaangażowania, energii i motywacji pracowników.
