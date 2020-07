Jak rekrutować podczas epidemii koronawirusa?

Zmiana rynku pracy

Jak wynika z badania Diagnoza+ przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, w ostatnim czasie pracę straciło ok. 660 tys. Polaków[1]. Wskutek pandemii koronawirusa ucierpiały całe sektory gospodarki. Niektóre branże produkcyjne, jak np. automotive zanotowały niespotykane dotąd spadki sprzedaży. Dramatyczne konsekwencje dotknęły część sektora usługowego: turystykę, gastronomię, branżę beauty, czy kulturę i rozrywkę. Wiele firm zostało zmuszonych do redukcji zatrudnienia, a niektóre wręcz zbankrutowały. Z kolei w innych obszarach, jak administracja, obsługa klienta, czy handel, pojawiło się zapotrzebowanie na nowych pracowników. Mamy zatem do czynienia z poważnymi przetasowaniami na rynku pracy.

Polecamy: Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet PREMIUM





Większy wybór wśród kandydatów do pracy

Działy HR zwracają uwagę na fakt, że obecnie tzw. „spływ” CV (liczba napływających aplikacji) jest dużo większy niż kilka miesięcy temu. Więcej dostępnych kandydatów na rynku pracy wcale nie ułatwia procesów rekrutacji, wręcz przeciwnie. Choć w przypadku rekrutacji na niskie, niewymagające stanowiska, jest to dla pracodawców sytuacja pozytywna, to przy poszukiwaniu specjalistów, czy osób na kluczowe stanowiska, może wiązać się ze sporym wyzwaniem, ale też ryzykiem.

Pierwszą kwestią jest czas, którego należy poświęcić znacznie więcej niż kiedyś, by przeanalizować zwiększoną liczbę otrzymanych CV. A przecież wstępna selekcja to dopiero początek całego procesu rekrutacyjnego.

Otwartość na przebranżowienie i objęcie niższej pozycji w organizacji

Choć czas jest najdroższą walutą, równie ważny jest właściwy dobór kandydatów. Napięta sytuacja na rynku pracy powoduje świadome, a czasem nieświadome działania osób aplikujących o pracę, by za wszelką cenę zdobyć pożądane stanowisko. Obserwujemy dużo większą elastyczność niż kiedyś w kwestii warunków zatrudnienia; wzrosła otwartość na przebranżowienie, czy objęcie niższej pozycji w organizacji. Jest to zauważalne między innymi w sektorze turystycznym, marketingowym lub choćby w branżach związanych z benefitami pozapłacowymi. Takie zmiany świadczą o dużej determinacji potencjalnych pracowników, ale istotne jest zbadanie źródła i siły tej motywacji.

Rzetelna ocena motywacji i kompetencji kandydata

W życiu każdej jednostki najważniejsza jest stabilność finansowa. To właśnie ten czynnik ma największy wpływ na postawę kandydata. Trzeba sprawdzić, na ile gotowość na zmiany jest trwała, a na ile wymuszona obecną sytuacją i będzie maleć w miarę normalizowania się rynku pracy. Równie kluczowa jest ocena, czy osoba deklarująca chęć i otwartość, by poznać nową branżę, rzeczywiście jest adekwatna i obiektywnie ma szansę sprostać wymogom na danym stanowisku. Doświadczeni rekruterzy mają umiejętność filtrowania informacji i odczytywania sygnałów pojawiających się w trakcie procesu rekrutacji, a to pozwala na rzetelną ocenę prawdziwych motywacji kandydata i jego realnych kompetencji.