Relacje między Polakami i Ukraińcami coraz słabsze. Nie boimy się, że zabiorą pracę, ale martwimy się o wynagrodzenia

W lutym 2026 r. minęły 4 lata od wybuchu wojny w Ukrainie. Tymczasem relacje między Polakami i Ukraińcami są coraz słabsze. Spada liczba obywateli Ukrainy wypowiadających się pozytywnie o Polakach i vice versa. Nie boimy się, że zabiorą pracę, ale martwimy się o wynagrodzenia. W jakim kontekście?

Ukraińcy w Polsce po 4 latach od wybuchu wojny

24 lutego 2026 r. minęły 4 lata od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę – wydarzenia, które wstrząsnęło nie tylko geopolityką, ale także fundamentami polskiego rynku pracy i relacji społecznych. Skala migracji, zmieniająca się dostępność pracowników z Ukrainy oraz ewolucja postaw Polaków i Ukraińców tworzą dziś nową rzeczywistość gospodarczą. Dane pokazują wyraźne trendy: stabilizację liczby uchodźców, rosnącą systemowość regulacji oraz postępujące ochłodzenie nastrojów społecznych. Eksperci Personnel Service podsumowują cztery lata wojny, analizując kluczowe wskaźniki dotyczące obecności Ukraińców w Polsce, sytuacji na rynku pracy oraz relacji między narodami. Najważniejsze statystyki podsumowujące 4 lata po wybuchu wojny w Ukrainie eksperci Personnel Service podzielili na dwa najważniejsze rozdziały, czyli Ukraińcy w Polsce oraz relacje między narodami.

REKLAMA

REKLAMA

Ukraińcy w Polsce 2026

1,58 mln obywateli Ukrainy przebywa obecnie w Polsce – wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców. Większość korzysta z ochrony czasowej, co potwierdza nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. W tym trybie zarejestrowano 992 tys. osób. Dodatkowo 479 tys. posiada zezwolenia na pobyt czasowy, a ok. 100 tys. pobyt stały lub status rezydenta długoterminowego UE. – Specustawa z 2022 r. była szybkim i skutecznym narzędziem kryzysowym, bo umożliwiła legalizację pobytu oraz dostęp do pracy, edukacji i ochrony zdrowia dla uchodźców. Podpisany przez Prezydenta projekt ustawy Rady Ministrów częściowo wygasza te rozwiązania, co stanowi naturalne przejście z trybu nadzwyczajnego do systemowego oraz ujednolicenie zasad zgodnie z dyrektywami UE, zwiększając przewidywalność całego systemu. Wyzwaniem pozostaje obowiązek potwierdzenia tożsamości ważnym dokumentem podróży do 31 sierpnia 2026 r. przez osoby, które uzyskały PESEL UKR na podstawie oświadczenia – brak weryfikacji będzie oznaczał unieważnienie statusu UKR i utratę ochrony czasowej. – mówi Krzysztof Inglot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Outsourcingu, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

40% Ukraińców planuje zostać w Polsce na stałe – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jednocześnie 14% osób przebywających obecnie w Ukrainie deklaruje gotowość do stałej relokacji do Polski – pokazuje „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Z perspektywy rynku pracy 28% przedsiębiorców zatrudnia obywateli Ukrainy – również według „Barometru Polskiego Rynku Pracy”. Najczęściej są to duże firmy, z których 46% ma w swoich zespołach pracowników z Ukrainy. Wśród średnich przedsiębiorstw odsetek ten wynosi 32%, a w małych 6%.

Relacje między narodami polskim i ukraińskim

64% Ukraińców deklaruje pozytywne lub bardzo pozytywne opinie o Polsce i Polakach. To wciąż wyraźna większość, choć oznacza spadek o 6 pkt proc. względem poprzedniej edycji badania – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Widać wyraźne różnice w podziale na płeć: pozytywne nastawienie częściej deklarują kobiety (69%) niż mężczyźni (56%).

REKLAMA

Jednocześnie 24% Polaków – o 6 pkt proc. więcej rok do roku – deklaruje pogorszenie swojego stosunku do Ukraińców. Dane pokazują więc utrzymujący się trend osłabienia sentymentu, co ma również przełożenie na postrzeganie pracowników z Ukrainy na rynku pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polacy nie boją się, że Ukraińcy zabiorą im pracę. Martwią się o wynagrodzenia

73% Polaków nie obawia się, że Ukraińcy odbiorą im zatrudnienie. Więcej wątpliwości dotyczy wpływu migracji na dynamikę wynagrodzeń – 41% badanych uważa, że może ona spowalniać wzrost płac, podczas gdy 32% nie dostrzega takiego efektu. Wysoki odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” (28%) wskazuje, że w tej kwestii nadal dominuje niepewność i brak jednoznacznych ocen.

- Cztery lata po wybuchu wojny widać wyraźnie, że obecność uchodźców w Polsce przeszła z fazy kryzysowej do strukturalnej. Dziś to nie jest już wyłącznie temat humanitarny, ale element długofalowej układanki demograficznej i gospodarczej. Ukraińcy wypełnili istotne luki kadrowe, ustabilizowali wiele sektorów i w naturalny sposób stali się częścią rynku pracy. Jednocześnie obserwujemy zmianę nastrojów społecznych oraz większą presję regulacyjną, co oznacza, że wchodzimy w etap zarządzania migracją, a nie reagowania na kryzys. Kluczowe będzie utrzymanie równowagi między potrzebami gospodarki, a bezpieczeństwem systemu, zwłaszcza, że spadek dostępności mężczyzn z Ukrainy, powoduje, że do naszego kraju przyjeżdżają obywatele innych krajów – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Źródło: Personnel Service