REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki

Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 maja 2026, 10:13
oprac. Łucja Orzeł
REKLAMA

REKLAMA

W ubiegłym roku 32 tysięcy pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a kolejnym 12 tysiącom pobory zostały wypłacone w niepełnej wysokości - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Nieprawidłowości związane z wypłatą pensji są najczęściej zgłaszanym problemem do PIP.

W 2025 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 57,4 tys kontroli. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło terminowej wypłaty wynagrodzeń, czym inspektorki i inspektorzy pracy zajęli się podczas 14,3 tys. kontroli.

REKLAMA

REKLAMA

Skala kontroli PIP w 2025 roku

Z danych PIP wynika, że 32 tys. pracowników nie otrzymało wynagrodzenia na czas, a kolejnym 12 tys. pobory zostały wypłacone w niepełnej wysokości. Ponadto 5 tys. pracowników nie dostało wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych lub otrzymali to wynagrodzenie w zaniżonej wysokości. Z kolei 9 tys. pracowników nie otrzymało w terminie (lub w zaniżonej wysokości) ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia chorobowego, czy dodatków za pracę w porze nocnej.

- Jeśli pracodawca nie wypłaci zaległości w czasie trwania kontroli lub tuż po jej zakończeniu, Państwowa Inspekcja Pracy może wydać nakaz zapłaty, który podlega szybkiej egzekucji administracyjnej. W 2025 roku wydaliśmy 5,3 tys. takich nakazów na kwotę 182,9 mln zł dla 32,8 tys. pracowników - poinformował PAP główny inspektor pracy Marcin Stanecki.

Zatrudnieni mogą liczyć na pomoc inspekcji

Zapewnił, że zatrudnieni mogą liczyć na pomoc inspekcji, bo dysponuje ona skutecznym narzędziem do egzekwowania tych należności, bez potrzeby kierowania sprawy do sądu.

REKLAMA

- Wypłata wynagrodzenia w terminie i w prawidłowej wysokości to najważniejszy obowiązek pracodawców. Dlatego zawsze bardzo skrupulatnie podchodzimy do tego typu skarg. Przecież od wypłaty pensji na czas może zależeć wiele poważnych spraw pracowników, jak utrzymanie rodziny, zapłata rachunków czy raty kredytu – zauważył szef PIP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z danych inspekcji pracy wynika, że prawie co czwarty przypadek zaległości w wypłacie pensji miał miejsce w handlu i branży napraw, 17 proc. w przetwórstwie przemysłowym, 12 proc. w transporcie i gospodarce magazynowej i tyle samo w budownictwie.

Prawie połowa kontroli w ubiegłym roku, w trakcie których stwierdzono naruszenia w kwestii wypłat wynagrodzeń, została przeprowadzona w podmiotach zatrudniających do 9 osób.

Najwięcej naruszeń dotyczy wypłaty wynagrodzeń za pracę

Ponadto w 2025 roku do PIP wpłynęło 51,4 tys. skarg, w których zdefiniowano prawie 87,9 tys. problemów. Najwięcej dotyczy właśnie wypłaty wynagrodzeń za pracę.

Na drugim miejscu są skargi dotyczące naruszeń przepisów dotyczących szeroko rozumianego stosunku pracy, czyli z jednej strony potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, z drugiej niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy oraz jego treści.

W skargach do PIP pojawia się też kwestia zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z Kodeksem Pracy powinna być zawarta umowa o pracę. Jak przekazał PIP, w ostatnim czasie, w związku z nowelizacją przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy, obserwowany jest wzrost liczby takich skarg.

Nowela nadaje bowiem PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

Skargi do inspekcji są związane także z czasem pracy

Skargi wpływające do inspekcji są związane także z czasem pracy. Dotyczą one najczęściej nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy. W praktyce oznacza to brak wpisywania przez pracodawców do ewidencji faktycznie przepracowanego czasu pracy, niewykazywania godzin nadliczbowych i w porze nocnej. Chodzi też o naruszenie prawa pracowników do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku pomiędzy kolejnymi dniówkami, czy naruszenie prawa do tygodniowego odpoczynku, który powinien trwać co najmniej 35 godzin.

- Liczba skarg napływających do inspekcji pracy z roku na rok rośnie, co potwierdza, że zatrudnieni na naszym rynku, pomimo świetnej koniunktury gospodarczej, potrzebują wsparcia w egzekwowaniu ich praw pracowniczych – podkreślił główny inspektor pracy.

Karolina Kropiwiec (PAP)

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA